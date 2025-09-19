الدولار يقفز بعد بيانات ADP القوية
صدر تقرير التوظيف ADP لشهر مايو اليوم في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة قدرها 170 ألفًا في التوظيف الأمريكي في الشهر...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
صدر تقرير التوظيف ADP لشهر مايو اليوم في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة قدرها 170 ألفًا في التوظيف الأمريكي في الشهر...
ارتفعت أسهم Qualcomm (QCOM.US) ، الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع معالجات الهواتف الذكية ولاعبًا مهمًا في التكنولوجيا اللاسلكية ، مؤخرًا وسط جنون سوق الذكاء...
ووفقًا للبيانات التي جمعتها شركة تشالنجر ، جراي آند كريسماس ، فقد بلغت عمليات التسريح المخطط لها في الولايات المتحدة في مايو 80.09 ألفًا ، مقارنة بـ 66.99...
يرتفع مؤشر DAX الآجل / DE30 ويتعافى من الانخفاضات الأخيرة. المصدر: xStation5 مخطط W1: يتم اختبار منطقة الدعم بين 15816 و 15891 نقطة...
تم إصدار النتائج من اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 3-4 مايو 2023 اليوم في تمام الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش. قام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر...
أبلغت لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال بحاجة إلى مواصلة دورة رفع أسعار الفائدة. البنك المركزي الأوروبي غير راضٍ حتى...
تنضم Nvidia (NVDA.US) إلى مجموعة مختارة من الشركات التي تصل قيمتها إلى تريليون دولار. تأسست الشركة قبل 30 عامًا بالضبط ، في سانتا كلارا (كاليفورنيا)...
صدرت اليوم بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو لشهر مايو في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن تأتي البيانات أقل...
شهدت أسعار الذهب بعض التحركات المثيرة للاهتمام يوم أمس. كانت التحركات مثيرة للاهتمام لأنها تحركت على عكس ما تشير إليه البيانات الواردة عن قرار بنك الاحتياطي...
تم إصدار مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية النهائية من دول منطقة اليورو هذا الصباح. أظهرت التقارير انحرافًا طفيفًا عن التوقعات والقيم الأولية ، وبدورها...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى ينتظر متداولو اليورو بيانات التضخم ودقائق البنك المركزي الأوروبي تقرير وظائف القطاع الخاص لشهر مايو...
أنهت مؤشرات وول ستريت تداول يوم أمس على انخفاض ولكن بعيدًا عن أدنى مستويات الجلسة. انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.4٪ ، وانخفض مؤشر S&P 500...
تتراجع المؤشرات الأمريكية اليوم مع تسارع الحركة الهبوطية بعد بيانات فرص العمل الأمريكية (JOLTS) لشهر أبريل. أظهرت البيانات زيادة غير متوقعة في فرص العمل...
C3.ai (AI.US) هي واحدة من الشركات التي اكتسبت قوة أكبر في موجة الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي. بالمقارنة مع Nvidia أو Microsoft ، فإن الشركة صغيرة...
حققت أسعار النفط منعطفًا شبه كامل ، حيث استعادت معظم الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق اليوم. وبينما لم ترد أنباء محددة تدفع بالانتعاش ، أشار مسح لرويترز...
ذكرت The Block أن Binance قامت بتسريح بعض الموظفين الذين لا يتناسبون مع ثقافة شركة Binance وكانوا غير فعالين. ومع ذلك ، أضافت بورصة العملات المشفرة أن...
تم إصدار تقرير الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة لشهر أبريل (JOLTS) في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش وأظهر إيقاعًا هائلاً. وجاءت JOLTS لشهر أبريل عند...
تفتح وول ستريت على انخفاض، ويقود راسل 2000 التراجعات من المتوقع أن يتم تمرير اتفاقية سقف الديون الأمريكية إلى قانون اليوم تتراجع شركة Advance Auto...
ظهرت تقارير إعلامية تشير إلى سوء تفاهم داخل أوبك +. بتعبير أدق، سوء تفاهم بين السعودية وروسيا. ومع ذلك، على الرغم من الانخفاض الحالي في أسعار النفط الخام...
تراجع الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي للربع الأول من عام 2023 في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم....
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم