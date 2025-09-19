عاجل: ينخفض اليورو بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسباني
تم إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك من إسبانيا لشهر مايو هذا الصباح في الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. تتم مراقبة أرقام التضخم الإسبانية عن كثب لأنها...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
تم إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك من إسبانيا لشهر مايو هذا الصباح في الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. تتم مراقبة أرقام التضخم الإسبانية عن كثب لأنها...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح أعلى قليلاً يعود التجار في المملكة المتحدة والولايات المتحدة من العطلات بيانات مسح الولايات المتحدة وتقرير...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ متفاوتة اليوم. انخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.1٪ ، وانخفضت المؤشرات الصينية بنسبة 0.7-1.2٪ ،...
تم تداول مؤشر نيكاي الياباني (JAP225) اليوم عند مستويات لم نشهدها منذ يوليو 1990. تضغط شركات أشباه الموصلات بشدة على المؤشر، وقد اكتسبت مؤخرًا مكاسب...
تم التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع ، مما أدى إلى إزالة مصدر كبير من عدم اليقين في الأسواق. هذا ، جنبًا إلى جنب مع بيانات...
يتم تداول المؤشرات بشكل مختلط في الأسواق الأوروبية اليوم فشلت اتفاقية سقف الديون الأمريكية في إحداث تحركات كبيرة في الأسواق تراجع بوروسيا دورتموند...
فاز رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية في نهاية هذا الأسبوع ، وحقق تقدمًا على مرشح المعارضة كمال كيليجدار أوغلو (52 ~٪ مقابل...
تم التوصل إلى صفقة الديون الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع مقدمة حول "الكتاب الأبيض لتطوير وابتكار Web3" في بكين شهدت...
التقويم الاقتصداي لليوم فارغ حرفيًا. بسبب عطلة يوم الذكرى ، ستظل الأسواق في الولايات المتحدة مغلقة. لم يتم جدولة أي منشورات رئيسية أو خطابات البنك المركزي...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ مختلطة في بداية أسبوع جديد. انخفض مؤشر نيكاس و كوسبي بنسبة 0.12٪ و 1.1٪ على التوالي ، وارتفع مؤشر نيفتي...
انخفضت أسهم شركة Virgin Galactic (SPCE.US) ، التي تهدف إلى تسويق السياحة شبه المدارية ، بنسبة 17٪ تقريبًا اليوم ، على الرغم من إعلان الشركة عن رحلة تجريبية...
قد يبدأ الأسبوع القادم في السوق بالهدوء نسبيًا حيث يقضي التجار الأمريكيون عطلة ، ولكن قد تصبح الأمور أكثر إثارة للاهتمام في وقت لاحق من الأسبوع. وسيُعرض...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع بعد التعليقات الإيجابية من MCCarthy ، حيث أعلن أن المحادثات حققت تقدمًا هذا الصباح وسيواصل المفاوضون العمل اليوم بشأن سقف الديون. استمرت...
تفتتح وول ستريت على ارتفاع طفيف اليوم اقتربت اتفاقية سقف الديون تزيد بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المرتفعة من احتمالية ارتفاع المعدل بمقدار 25...
معنويات الأسواق من جامعة ميشيغان لشهر مايو: نهائي: 59.2 ، التوقعات: 57.8 السابق: 63.5 توقعات التضخم: عام واحد: 4،2٪ التوقعات:...
الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة ، حزمة البيانات لشهر أبريل. PCE الأساسية. الفعلي: 4،7٪ سنويًا. المتوقع: 4.6٪ سنويًا. السابق: 4.6٪...
يمدد DE30 الزخم الهبوطي ترى شركة Siemens Energy طلبًا على التحول "الأخضر" تركز الاهتمام على بيانات الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة...
تخلى الدولار الأمريكي عن بعض مكاسبه الأخيرة اليوم ، حيث كان أسوأ عملات مجموعة العشرة أداءً اليوم. قد تصبح العملة الأمريكية أكثر تقلبًا في حوالي الساعة...
اختبر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي منطقة مقاومة تتراوح ما دون علامة 1.27 في النصف الأول من مايو لكن المضاربين على الارتفاع فشلوا في دفع الزوج...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم