الملخص اليومي: محضراللجنة الفيدرالية يفشل في تحريك الأسواق ، وسقف الدين في بؤرة الاهتمام
الوثيقة رددت صدى بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وضغط باول. تم تداول مؤشرات وول ستريت على انخفاض اليوم حيث لم تسفر مفاوضات سقف الديون حتى الآن...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
كان إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حدثًا رئيسيًا على مستوى الماكرو اليوم. الوثيقة المتعلقة باجتماع 2-3 مايو 2023 والذي تم خلاله التلميح...
تم إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. الوثيقة المتعلقة باجتماع 2-3 مايو 2023 والتي ألمح خلالها...
أدلى كريستوفر والر ، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، ببعض التعليقات المتشددة بشأن السياسة النقدية بعد ظهر اليوم ، حيث قدم الدعم للدولار الأمريكي. النقاط...
انخفضت مؤشرات وول ستريت الرئيسية بنسبة 0.5-1.0٪ في وقت كتابة هذا التقرير. يستمر عدم وجود اتفاق بشأن سقف الديون الأمريكية في ممارسة الضغط على الأسهم مع...
ستعلن Nvidia (NVDA.US) ، الشركة المصنعة لأشباه الموصلات الأعلى قيمة في العالم اليوم وأحد المستفيدين الرئيسيين من اتجاه الذكاء الاصطناعي ، عن نتائج الربع...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. كان متوسط التوقعات...
أطلقت وول ستريت تداولات اليوم على انخفاض FOMC وأرباح NVIDIA في دائرة الضوء لا يزال هناك أي تقدم بشأن سقف الديون الأمريكية بدأت مؤشرات وول ستريت...
سيتم إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المنعقد في 2-3 مايو اليوم في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش. المحضر محط الأنظار من قبل...
يمدد DE30 الانخفاضات وينزلق إلى ما دون 16000 نقطة. مفاجآت قراءة مؤشر IFO الألماني للأعمال مع انخفاض كبير تبدأ المؤشرات في أوروبا بحركة هبوطية Lufthansa...
يتم تداول أسعار النحاس (COPPER) بانخفاض أكثر من 1.5٪ اليوم وانخفضت إلى ما دون الحاجز النفسي البالغ 8000 دولار. النحاس ينخفض بشكل متزايد حيث لم يعد المستثمرون...
9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش ، ألمانيا ، IFO مناخ الأعمال لشهر مايو. حاليًا: 91.7. متوقع 93. السابق 93.6 كان تصنيف IFO الحالي في ألمانيا في مايو 94.8...
في سوق العملات الأجنبية ، لعب الدولار النيوزيلندي دورًا مهيمنًا اليوم ، حيث غرق تحت ضغط قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي اليوم وتعليقات البنوك المركزية....
البورصات الأوروبية تفتح على انخفاض مقارنة بالأمس ينصب التركيز على البيانات الواردة من نيوزيلندا والمملكة المتحدة محضر وخطب اللجنة الفيدرالية للسوق...
في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش ، علمنا بيانات التضخم CPI و PPI من المملكة المتحدة ، والتي تبين أنها أقل من توقعات المحللين! تضخم مؤشر...
شهدت الأسهم الآسيوية انخفاضًا طفيفًا لليوم الثاني على التوالي حيث وصلت المحادثات حول رفع سقف الديون الأمريكية إلى طريق مسدود ، مما أثر سلبًا على معنويات...
يتراجع US500 اليوم وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن حد الديون الأمريكية. ونرى أيضًا بيانات متضاربة إلى حد ما من الولايات المتحدة - وهو مؤشر قوي إلى حد...
في الوقت الحالي ، يعتبر موضوع رفع حد الديون هو الموضوع الأول ، ليس فقط في الولايات المتحدة ، ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم ، نظرًا لحقيقة أن إفلاس الولايات...
تسجل وول ستريت انخفاضات معتدلة أعلنت شركة آبل عن صفقة لعدة سنوات وبمليارات الدولارات مع شركة Broadcom يوسع PacWest ارتفاعه الديناميكي من الأمس شهدت...
مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة لشهر أبريل. الفعلي: 683 ألف. المتوقع: 665 ألف. السابق: 683 ك الولايات المتحدة ، مؤشر ريتشموند...
