الذهب بين أزمة سقف الديون وتصريحات الفدرالي
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
النفط: مديرو الأصول هم الأكثر توقعاً لانخفاض أسعار النفط منذ أكثر من عقد (وفقًا لبيانات بلومبرج) تضغط المخاوف من الركود وكذلك تعافي الطلب المحدود...
يمدد DE30 انخفاضات الأمس مؤشرات مديري المشتريات الألمانية - الصناعة في حالة ركود، الخدمات تزداد قوة يثير Morgan Stanley توصيات لـ Shop Apotheke تجلب...
تتعرض السلع لضربة كبيرة اليوم ، وخاصة المعادن الصناعية والثمينة. يمكن اعتبار قوة الدولار الأمريكي سببًا رئيسيًا وراء الانخفاض حيث كان الدولار هو أفضل عملات...
حقائق: ارتد الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري عن مستوى الدعم الرئيسي عند 0.8960 يتداول الزوج في قناة صاعدة بالنظر إلى مخطط USDCHF...
صرح Jensen Huang ، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Corporation (NVDA.US) مؤخرًا أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمثل "لحظة iPhone" جديدة. بينما لا...
كانت مؤشرات مديري المشتريات الخاطفة لشهر مايو من أبرز الأحداث في التقويم الاقتصادي اليوم لجلسة الصباح الأوروبية. تبين أن البيانات كانت مختلطة للغاية. أظهر...
تم إصدار مؤشرات Flash PMI لشهر مايو من فرنسا وألمانيا في الساعة 8:15 صباحًا بتوقيت جرينتش و 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش ، على التوالي. كان من المتوقع أن...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح ثابت للجلسة الأوروبية مؤشرات مديري المشتريات الخاطفة لشهر مايو من أوروبا والولايات المتحدة خطابات من أعضاء مجلس الاحتياطي...
أنهت مؤشرات وول ستريت أمس مرتفعة - ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.02٪ ، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.50٪ ، وقفز Russell 2000 بنسبة 1.22٪. كان مؤشر داو...
تم نشر أنباء عاجلة كاذبة اليوم بشأن انفجار مزعوم في البنتاغون. سرعان ما تبين أن الخبر كاذب ، وتم حذف التغريدة بعد وقت قصير من نشرها. من المحتمل أن تمر...
المؤشرات في وول ستريت تتداول بشكل جانبي اليوم تنتظر الأسواق لقاء بايدن مع مكارثي بعد الجلسة يفضل أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الزيادات...
قرر سنان أوغان ، المرشح الرئاسي التركي الذي حل ثالثًا في الجولة الأولى من الانتخابات ، أنه سيدعم الرئيس الحالي أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات....
تعرض زوج يورو / دولار EUR / USD للضغط خلال الأسابيع القليلة الماضية ؛ مع ذلك ، أظهر المضاربون على الارتفاع يوم الجمعة الماضي إشارات على القوة مرة أخرى. EUR...
مورجان ستانلي يخفض التوصية الخاصة بسارتوريوس قررت أديداس إعادة بيع منتجات ماركة Yeezy تجلب جلسة التداول الأولى هذا الأسبوع تباطؤًا في الزخم الصعودي...
بولارد معروف بنظرته المتشددة للسياسة النقدية الأمريكية ، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس. أشار جيمس بولارد اليوم إلى أن المزيد من رفع أسعار الفائدة...
ارتفعت أسهم البنك الإقليمي PacWestBancorp (PACW.US) بنسبة 4 ٪ تقريبًا قبل الافتتاح في وول ستريت. ويعود سبب الزيادات إلى تقارير عن بيع محفظة من 74 قرضًا...
تخسر أسهم شركة Micron Technology (MU.US) أكثر من 6 ٪ قبل افتتاح جلسة اليوم بعد أن قال منظم الأمن السيبراني الصيني إن منتجات الشركة فشلت في مراجعة الأمن...
ارتفع الدولار الأمريكي قليلاً بعد التعليقات المتشددة من نيل كاشكاري ، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس. قال كاشكاري إنه سيكون مكالمة وثيقة بين...
يستمر Bitcoin في الانخفاض ، ومن الواضح أن السعر يواجه مشكلة في اختراق 27000 دولار. يستمر الانخفاض من بداية شهر مايو ، عندما تذبذب السعر حول 30 ألف دولار....
