نظرة على مخطط NZDJPY (22.05.2023)
حقائق: يتداول NZDJPY في حركة جانبية لفترة طويلة ارتفع الزوج إلى الحد الأعلى من النطاق فشل اختبار منطقة المقاومة 87.00 - 87.30 يتداول NZDJPY...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
فرض الاتحاد الأوروبي ، نيابة عن لجنة حماية البيانات الأيرلندية ، غرامة قياسية قدرها 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) على منصات ميتا (METAUS) ، التي يديرها...
بدأ أسبوع جديد ولا يوجد حتى الآن اتفاق بشأن سقف الديون الأمريكية. علاوة على ذلك ، تشير التعليقات التي أدلى بها الديمقراطيون والجمهوريون إلى أن الجانبين...
أبقى بنك الصين الشعبي (PBOC) أسعار الفائدة دون تغيير اليوم ، بما يتماشى مع توقعات السوق. تم ترك معدل الإقراض الرئيسي لمدة عام عند 3.65٪ بينما بقي سعر الفائدة...
تستقر المؤشرات الأوروبية عند الافتتاح يهيمن المتحدثون في البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي على التقويم دقائق اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ارتفاع في بداية أسبوع جديد. ارتفع مؤشر Nikkei و Kospi بنسبة 0.8٪ ، وارتفع Nifty 50 بنسبة 0.5٪ وارتفع...
خلال خطاب باول ، باع المستثمرون الدولار الأمريكي والأصول الخطرة ، متوقعين - وفقًا لتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي - مزيدًا من الضرر الذي من المرجح...
قال النائب الجمهوري غاريت جريفز من لويزيانا ، وهو حليف رئيسي لرئيس مجلس النواب كيفين مكارثي ، إن مفاوضات سقف الديون في "توقف مؤقت" ، وفقا لتقارير...
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باول ، يتحدث مرة أخرى كجزء من لجنة "وجهات نظر حول السياسة النقدية" النقاط الرئيسية: استقرار...
افتتحت المؤشرات في وول ستريت على ارتفاع طفيف اليوم الأسواق تنتظر خطاب باول (18:00 بتوقيت جرينتش) مشتريات بافيت الجديدة تعزز شركة أوكسيدنتال بتروليوم...
تم إصدار بيانات مبيعات التجزئة الكندية لشهر مارس اليوم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن يظهر التقرير الشهر الثاني من الانخفاضات على...
DE30 في أعلى مستوياته على الإطلاق خفض دويتشه بنك توصيته بشأن أسهم دويتشه تيليفونيكا تدرس E.ON (EOAN.DE) بيع شركة Npower Ltd ومقرها المملكة المتحدة تجلب...
من وجهة نظر فنية ، مؤشر SP500 عند الحد الأعلى للقناة الهابطة في فترات الركود السابقة، كانت هذه المستويات حاسمة لمزيد من الانخفاضات مرت الأسواق...
انتعشت NATGAS أمس بدعم من: مخزون أصغر من المتوقع للغاز الطبيعي تم الإبلاغ عنه بواسطة EIA. ارتفعت المخزونات بنسبة 99 مليار قدم مكعب بينما توقعت السوق...
ارتفع مؤشر DAX الألماني خلال اليومين الماضيين ، مضيفًا ما يقرب من 2٪ خلال يومي الأربعاء والخميس مجتمعين. كانت الحركة الصعودية مستمرة في سوق العقود الآجلة...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى باول يتحدث عن الاقتصاد في المساء بيانات مبيعات التجزئة الكندية لشهر مارس تشير أسواق العقود الآجلة إلى افتتاح...
ارتفعت مؤشرات وول ستريت ليوم آخر. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.94٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.34٪ وناسداك بنسبة 1.51٪. أضاف راسل 2000 0.58٪ قال...
علق بولارد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قائلاً إنه يؤيد المزيد من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأن المعدلات الأعلى بشكل عام تعمل كحماية...
03:30 مساءً بتوقيت جرينتش - تقرير تقييم الأثر البيئي حول مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية. الحالي: +99 bcf. المتوقع: +110 bcf....
تكتسب أسهم شركة الألعاب Take Two Interactive (TTWO.US) ما يقرب من 12 ٪ بعد أن نقلت fima أنها ستقدم الدفعة التالية من أحد أكثر الألعاب شهرة في التاريخ ،...
