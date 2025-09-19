الولايات المتحدة: اليوم الثاني من ارتفاع وول ستريت
بنك الاحتياطي الفيدرالي: لا تشير البيانات الأخيرة إلى توقف مؤقت في دورة رفع سعر الفائدة الفيدرالية الحالية بيانات مطالبات البطالة ، Philly FED وبيانات...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أعلن زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي ، كيفين مكارثي ، أن المفاوضات جارية بشأن نطاق خفض الإنفاق ورفع سقف الديون. ومن المتوقع أن يتخذ القرار...
اكتسبت أسهم Netlix (NFLX.US) أكثر من 4 ٪ في وقت مبكر من جلسة وول ستريت اليوم بعد إعلان الشركة أنها اخترقت 5 ملايين مستخدم نشط بإصدار جديد من النظام الأساسي...
قال لوري لوجان أن بيانات التضخم لا تشير إلى توقف مؤقت في دورة رفع سعر الفائدة الحالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي. بعد هذه التعليقات لا يزال اليورو مقابل...
بيانات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لشهر أبريل: الفعلي: 4.28 مليون ، المتوقع: 4.30 مليون ، سابقًا: 4.44 مليون يوسع اليورو...
أليانز تبيع وحدتها في روسيا سيتي جروب ترفع تصنيف أسهم سيمنز إنرجي تجلب جلسة التداول يوم الخميس في الأسواق الأوروبية تحسنًا ملحوظًا في ثقة المستثمرين....
مؤشر فيلادلفيا التصنيعي لشهر مايو: الفعلي: -10.4 المتوقع: -19.8 سابقًا: -31.3 بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية الفعلي: 242 ألف...
تفوق أكبر بائع تجزئة في الولايات المتحدة (WMT.US) على توقعات وول ستريت في كل من أرباح السهم والإيرادات في الربع الأول. على الرغم من انخفاض مبيعات التجزئة...
Newmont Mining هي أكبر شركة لتعدين الذهب في العالم أوصت Newcrest Mining بعرض الاستحواذ من Newmont للمساهمين من المتوقع أن ينتج عن الصفقة 500 مليون...
حقائق: تعرض الذهب لضغوط من قوة الدولار، ولكن قراءات الركود قد تضعف الدولار قراءة سوق العمل الأمريكية (JOLTS) و Philly Fed في تقويم اليوم الاتجاه...
ترتفع المؤشرات الأوروبية في بداية جلسة التداول النقدي اليوم في القارة القديمة. يأتي هذا بعد جلسة التداول الممتازة في وول ستريت أمس والتي شهدت ارتفاع المؤشرات...
صدرت بيانات سوق العمل الأسترالية لشهر أبريل خلال جلسة التداول الآسيوية اليوم وتبين أنها مخيبة للآمال. انخفض التوظيف بمقدار 4.3 ألف في الشهر السابق بينما...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى بيانات المستوى الثاني من الولايات المتحدة ، خطابات محافظي البنوك المركزية أرباح وول مارت وعلي بابا تشير...
ارتفعت مؤشرات وول ستريت يوم أمس وسط آمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون قريبًا. كما قدم الأداء القوي للبنوك الإقليمية الدعم ، خاصة بالنسبة...
أعلنت Doximity (DOCS.US) ، الشركة التي تدير منصة شبكات للمهنيين الطبيين ، عن أرباح للسنة المالية - الربع الرابع من عام 2023 أمس بعد إغلاق الجلسة (التقويم...
استحوذت شركة Ripple ، وهي واحدة من أكبر مشاريع العملات المشفرة ، على شركة Metaco السويسرية الناشئة ، والتي توفر خدمات تخزين الأصول الرقمية لعملاء مثل Citi...
على الرغم من معنويات سوق العملات المشفرة الضعيف اليوم ، فإن altcoin Decentraland (MANA) المرتبط بلعبة metaverse عبر الإنترنت التي تحمل الاسم نفسه يسجل...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا عن التغيير في مخزونات النفط والمشتقات النفطية الأمريكية في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش...
أفاد تحالف ويسترن (WAL.US) أن ودائعه من الربع الأول زادت بمقدار 2 مليار دولار اعتبارًا من 12 مايو ، مما خفف من المخاوف بشأن البنوك الإقليمية. نتيجة لذلك...
أشارت التقارير الواردة من وسائل الإعلام التركية التي صدرت في وقت سابق اليوم إلى أن روسيا وأوكرانيا على وشك الاتفاق على تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود التي...
