الولايات المتحدة: ترتفع وول ستريت على الرغم من مأزق سقف الديون
ارتفعت مؤشرات وول ستريت يخترق US500 فوق المتوسطات المتحركة 50 و 200 ساعة Western Alliance يقفز بعد نمو الودائع أطلقت مؤشرات وول ستريت التداول...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
وفقًا لما أوردته Tether ، بدءًا من هذا الشهر ، تعتزم المؤسسة التي تنشئ أهم عملة مشفرة مستقرة USDT تسمى stablecoin (ما يعادل العملة المشفرة بالدولار الأمريكي)...
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش - بيانات سوق الإسكان الأمريكية لشهر أبريل. تصاريح البناء. الفعلي: 1.416 مليون. المتوقع: 1.435 مليون. السابق: 1.413 مليون بدء...
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 2.5-3.0٪ في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم. يعد هذا استمرارًا للدافع الصعودي الذي بدأ يوم الجمعة ، عندما...
لا يزال DE30 في منطقة التوحيد ترفع SAP توقعات الإيرادات وتعلن عن إعادة شراء الأسهم توقعات Commerzbank المرتفعة لا ترضي المستثمرين تجلب جلسة...
ذكرت وسائل إعلام تركية أن المفاوضين الروس والأوكرانيين ، بمساعدة تركيا والأمم المتحدة ، يقتربون من تمديد صفقة الحبوب في البحر الأسود. وقد أدى هذا إلى انخفاض...
فاجأت النتائج المالية للربع الأول لشركة Star Bulk Carriers (SBLK.US) المحللين بشكل إيجابي من حيث ربحية السهم والإيرادات. Star Bulk هي واحدة من أكبر مشغلي...
الآفاق الاقتصادية يشهد NIKKEI 225 الياباني ارتفاعًا في التداول بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الإيجابية والتعليقات...
تشير العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية في أوروبا إلى افتتاح أعلى قليلاً قراءات أعلى من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في اليابان بيانات...
تكافح المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ للحصول على اتجاه اليوم ، مع أداء متباين من الأسواق الرائدة. هذه استجابة محتملة للإغلاق المختلط لجلسة وول...
أطلقت Home Depot (HD.US) جلسة التداول النقدية اليوم في وول ستريت منخفضة بعد الإعلان عن أرباح الربع الأول من عام 2023 (تقويم فبراير - أبريل 2023). تبين...
علق توماس باركين ، رئيس بنك ريتشموند الفيدرالي ، وكذلك لوريتا ميستر من كليفلاند الفيدرالي على السياسة النقدية والاقتصاد اليوم. انخفض اليورو مقابل الدولار...
حقائق حدد الأسبوع الماضي هيكل طلب واضح في المنطقة عند 0.87 تقلل بيانات سوق العمل الضعيفة في المملكة المتحدة من فرصة رفع بنك إنجلترا للفوائد تدعم...
افتتحت مؤشرات وول ستريت منخفضة اليوم تفوقت مبيعات التجزئة الأمريكية وبيانات الإنتاج الصناعي على التقديرات تندثر شركة Horizon Therapeutics حيث قد...
تحركات الاسواق بين تراجع التضخم ومخاطر الركود: وبين والذهب والاصول الرقمية من سيتفيد من تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها وعلى الرغم من...
صدر اليوم قراءة الإنتاج الصناعي الأمريكي لشهر أبريل في تمام الساعة 2:15 مساءً بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن يظهر التقرير 0.0٪ مقارنة بالشهر السابق في...
يكافح DE30 لاختراق مستوى 16000 نقطة وافقت السلطات الروسية على بيع أصول فولكس فاجن استحوذت Infineon Technologies على شركة AI و ML تجلب جلسة...
كانت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أبريل من أهم الأحداث الكبرى اليوم وتم إصدارها في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن يظهر التقرير...
مؤشر تضخم أسعار المستهلكين في كندا. الفعلي: 4،4٪ سنويًا. متوقع 4.1٪ سنويًا. 4.3٪ سابقًا على أساس سنوي. أساسي: 0،7٪ مقابل 0،4٪ متوقع معدل...
تراجعت أسهم شركة سونوفا الطبية السويسرية القابضة (SOON.CH) بنسبة 8٪ تقريبًا وتراجعت دون مستوى الدعم الرئيسي حيث أعلنت الشركة عن خسارة عميل أمريكي رئيسي...
