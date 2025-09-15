DE40: مؤشر DAX يقود المكاسب في جميع المؤشرات الأوروبية 📈
قاد مؤشر داكس الألماني مكاسب سوق الأسهم الأوروبية، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر DE40 بنحو 0.6%. سجّلت الشركات الرئيسية المدرجة في مؤشر داكس مكاسب...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
بيانات التضخم من جامعة ميشغن: توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 6.5%, المتوقع:7.3%, الفعلي: 6.6% توقعات التضخم لمدة 5 سنوات...
مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو بالولايات المتحدة (لشهر مايو): 40.5 (توقعات 45، السابق 44.6)
الناتج المحلي الإجمالي الكندي (على أساس ربع سنوي) في الربع الأول من عام 2025: 2.2% مقابل 1.7% متوقعة و2.1% سابقًا حقق زوج الدولار الأمريكي...
تم إصدار حزمة البيانات الشهرية من الولايات المتحدة، بما في ذلك التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، اليوم في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تمت مراقبة...
وفقًا للرئيس الأمريكي ترامب، انتهكت الصين اتفاقها مع الولايات المتحدة. تراجعت مؤشرات وول ستريت بعد هذا التصريح، معتبرةً ذلك خطرًا برفع الرسوم الجمركية...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.2%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 2.1% مؤشر...
أبرمت شركة "أدنوك للحفر"، اتفاقية استحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر البرية التابعة لشركة "إس إل بي" في الكويت وسلطنة عُمان، والتي...
أفادت مصادر مطلعة ، أن صندوق الإستثمارات العامة السعودي، يدرس طرح شركة السعودية لتقنية المعلومات أو "SITE" المملوكة له بالكامل، للاكتتاب...
أبرمت شركة "أكوا باور" السعودية للمرافق اتفاقيات غير ملزمة مع شركات ماليزية، تشمل استكشاف تطوير نحو 13 جيجاوات من قدرة توليد الطاقة، باستثمارات...
شهدت أسهم شركة أريستا نتوركس (ANET.US) انخفاضًا بأكثر من 6% أمس، عقب تقارير تفيد باختيار جوجل كلاود وميتا، أحد عملاء أريستا الرئيسيين، لمفاتيح إيثرنت Spectrum-X...
ارتفعت أسهم شركة M&G المالية البريطانية (MNG.UK) بأكثر من 5% اليوم، بعد أن وافقت منافستها اليابانية داي-إيتشي لايف على شراكة استراتيجية للاستحواذ على...
08:00 بتوقيت غرينتش - بيانات التضخم الإسبانية لشهر مايو مؤشر أسعار المستهلك (شهريًا): -0.1% فعلي، مقابل 0% متوقع، مقابل 0.6%...
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3% في تداولات ما قبل السوق، حيث أعادت محكمة الاستئناف الفيدرالية مؤقتًا فرض رسوم ترامب العالمية، مما ألقى...
08:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - بيانات مبيعات التجزئة لشهر أبريل: مبيعات التجزئة الألمانية: انخفاض فعلي بنسبة 2.3% على أساس سنوي؛...
يركز التقويم الاقتصادي اليوم على بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي قد تؤثر على سياسة الاحتياطي الفيدرالي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية....
تراجعت الأسواق الآسيوية بعد إعادة فرض رسوم ترامب الجمركية من قبل محكمة الاستئناف، منهيةً بذلك ارتفاعًا قصيرًا بعد تجميد محكمة التجارة يوم الأربعاء....
ارتفعت الأسهم الأمريكية في البداية ثم تراجعت لاحقًا بعد إشارات متباينة، حيث استقر مؤشر US500، وانخفض مؤشر US100 بنسبة 0.3%، وارتفع مؤشر US2000 بنسبة...
سجلت شركة أوبر (UBER.US) اليوم خسائر، حيث انخفضت أسهمها بنحو 4.2%، وسط تكهنات حول موعد الإطلاق المرتقب لبرنامج روبوتاكسي من تيسلا. وأكد إيلون ماسك أن تيسلا...
ارتفعت أسهم شركة يونايتد إيرلاينز (UAL.US) اليوم بنسبة تقارب 4% بعد إعلانها عن شراكة مع جيت بلو. وفي إطار المشروع الجديد، المسمى "بلو سكاي"،...
