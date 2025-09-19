حصاد السلع - النفط, الغاز الطبيعي, القمح, الفضة (16-05-2023)
النفط: أبلغت الولايات المتحدة في بداية الأسبوع أنها تخطط لشراء 3 ملايين برميل من النفط كجزء من إعادة تعبئة احتياطي البترول الاستراتيجي. يمكن تقديم...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
خلال الشهرين الماضيين ، لاحظنا سلوكًا ضعيفًا للمستهلكين عند النظر إلى بيانات مبيعات التجزئة. من ناحية أخرى ، ينبغي أن يساهم الانتعاش في ديناميكيات الأجور...
فاجئ مؤشر ZEW الألماني، الذي يستطلع معنويات المستثمرين الألمان ، بقراءته لشهر مايو بقراءة أضعف بكثير من المتوقع. وجاء المؤشر عند -10.7 نقاط مقابل توقعات...
تراجعت أسهم Vodafone (VOD.UK) بأكثر من 3.5٪ في جلسة اليوم ، متراجعة إلى مستويات لم نشهدها منذ بداية العام بعد الإعلان عن خطة لتسريح 11000 موظف وتباطؤ زخم...
ارتفاع معدل تذبذب الدولار الأسترالي ناتج عن المخاوف بشأن البيانات الصينية ومحضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي كشفت البيانات الصينية أن...
فقد الجنيه الإسترليني قوته في وقت مبكر من الجلسة الأوروبية بعد نشر بيانات الاقتصاد الكلي الضعيفة من المملكة المتحدة ، مما قلل من فرصة التحول القوي من بنك...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح منخفض للجلسة النقدية اليوم في أوروبا. مؤشر ZEW الألماني ومبيعات التجزئة الأمريكية خطابات أعضاء البنك المركزي الأوروبي...
ارتفعت العقود الآجلة للصين بنسبة 4٪ تقريبًا في ختام جلسة تداول يوم أمس في وول ستريت. قد يُعزى هذا الانتعاش الكبير إلى الزيادة المستمرة للحكومة الصينية...
تكتسب شركة C3ai (AI.US) ما يقرب من 20 ٪ اليوم بعد إعلان النتائج المالية الأولية. اعتبرتها الأسواق إشارة إلى أن الزخم حول الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحسن...
شركة HEICO Corp. (HEI.US) متخصصة في الخدمات مثل صيانة الطائرات المعقدة ، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 8٪ اليوم بعد الإعلان عن استحواذ قياسي على الإطلاق. HEICO...
تكافح وول ستريت من أجل الاتجاه مناقشة سقف الديون في الاتجاه السائد تراجع مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك تكافح وول ستريت من أجل الاتجاه...
كان الأسبوع الماضي قاسيًا بشكل خاص بالنسبة لليورو مقابل الدولار الأمريكي. كسر الزوج ما دون النطاق الذي استمر لأكثر من شهر وانتهى الاتجاه الهبوطي بتكثيف. مخطط...
يبدأ DE30 الأسبوع بمكاسب معتدلة مكاسب سيمنز للطاقة في موجة التقرير الفصلي هل ستصدر باير تحذيرًا بشأن نتائج العام بأكمله؟ تجلب جلسة التداول...
صدر اليوم مؤشر التصنيع الفيدرالي في نيويورك لشهر مايو في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تمت مراقبة الإصدار عن كثب حيث فاجأ هذا المؤشر بقفزة كبيرة الشهر...
ألقى رافائيل بوستيك ، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ، خطابًا اليوم. وأشار إلى أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله بشأن التضخم وسيكون للاقتصاد...
بدأ متداولو الأسهم أسبوعًا جديدًا في حالة مزاجية متفائلة حيث أنهت المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ تداول اليوم على ارتفاع كما تقدمت المعايير الأوروبية...
أصدرت المفوضية الأوروبية اليوم مجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو. عززت المفوضية الأوروبية توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2023 و 2024...
أجريت الانتخابات التركية يوم الأحد ، 14 مايو ، وتبين أن النتائج لم تكن حاسمة. الخلاصة الرئيسية هي أنه لم يتمكن أي مرشح من الحصول على أكثر من 50٪ من عتبة...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر مايو يحل في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش خطابات من البنك المركزي...
يتم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الغالب عند ارتفاع اليوم. ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.7٪ ، وارتفع مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.1٪...
