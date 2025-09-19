ماساتشوستس تشتبه في وجود بيانات احتيالية بشأن مطالبات البطالة!
أصدرت ولاية ماساتشوستس إشعارًا يفيد بأن تقرير مطالبات البطالة الأخير كان غير صحيح بسبب الاشتباه في احتيال البيانات في هذه الحالة. الأسواق المالية لا تتفاعل...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
بالأمس ، أطلقت Alphabet (GOOGL.US) تحديثًا لأداة الذكاء الاصطناعي التوليدية المجانية التي يطلق عليها Bard ، والتي تعد في الواقع منافسًا مباشرًا لـ ChatGPT....
تعد شركة Torm الدنماركية (TRMDA.DK) واحدة من أكبر مشغلي ناقلات المنتجات في العالم التي تحمل المنتجات البترولية والبنزين ووقود الطائرات والديزل. ارتفعت...
هذا الأحد ، ستنتخب تركيا 600 عضو في البرلمان ورئيسًا. هل سيكون هناك تغيير في السلطة بعد 20 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان؟ بعض...
معنويات جامعة ميشيغان: 57،7 التوقعات: 63 السابق: 63،5 توقعات جامعة ميشيغان: 53،4 التوقعات: 60،8 السابق: 60،2 شروط جامعة ميشيغان: 64،5 التوقعات:...
من المقرر أن تفتح الأسواق الأمريكية على ارتفاع طفيف في جرس الافتتاح يوم الجمعة ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي في نهاية الأسبوع تقرير ميشيغان سيصدر...
يبقى DE30 تحت حاجز 16000 نقطة تمحو Nordex (NDX1.DE) بعض الخسائر بعد نشر النتيجة أفادت شركة فولكس فاجن (VOW1.DE) أن تسليمات المجموعة للسيارات في...
EURNZD هو أحد أزواج عملات العشر التي شهدت تحركات كبيرة حتى الآن اليوم. يتداول الزوج عند ارتفاع حيث تلقى اليورو الدعم من التعليقات المتشددة من يواكيم ناجل...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى تم تأجيل الاجتماع بين بايدن وقادة الكونجرس من المتوقع أن تظهر بيانات جامعة ميشيغان تدهورًا طفيفًا تشير...
تم إصدار حزمة بيانات المملكة المتحدة لشهر مارس بالإضافة إلى تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من اليوم في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش....
أنهت مؤشرات وول ستريت تداولات الأمس منخفضة - انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.17٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.66٪ بينما أضاف ناسداك 0.18٪....
يتزايد الضغط الهبوطي على البيتكوين مع اقتراب انتهاء صلاحية خيار يوم الجمعة. يمكن للمضاربين على الانخفاض أن يتسببوا في استقرار السعر دون 27000 دولار ، مما...
يواصل مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) ارتفاعه وسط أحدث القراءات الكلية. جاءت المطالبات أعلى من التوقعات، مما يشير إلى أن سوق العمل بدأ يباطئ. كان نيل كاشكاري...
تنخفض أسهم ديزني (DIS.US) ما يقرب من 8 ٪ اليوم بعد تقرير خيب آمال المستثمرين. سبب الانخفاضات هو الأداء الضعيف لمنصة البث المباشر والمبيعات البطيئة. انخفضت...
ارتفعت مخزونات الغاز بمقدار 78 مليار قدم مكعب ، بما يتماشى مع توقعات السوق (الزيادة السابقة البالغة 54 مليار قدم مكعب). تتماشى الزيادة مع متوسط 5 سنوات...
يشهد السوق قدرًا لا بأس به من النفور من المخاطرة ، على الرغم من عودة الدببة في نفس الوقت أيضًا إلى سوق المعادن النفيسة ، خاصة على الفضة. مرة أخرى ، هناك...
افتتحت مؤشرات وول ستريت بمعنويات أضعف، انخفض مؤشر US100. فاجأ تضخم مؤشر أسعار المنتجين على الجانب السلبي، بينما جاءت مطالبات البطالة أعلى من المتوقع. تنخفض...
حقائق: فشل مؤشر DAX في اختراق مستوى المقاومة عند 16،050 نقطة عدة مرات يشير مؤشر MACD إلى زخم صعودي ضعيف وحدث تباعد ، مما يشير إلى انعكاس اتجاه...
تخسر الفضة ما يقرب من 3٪ اليوم ، وهو ما يمكن أن يكون مرتبطًا بارتفاع طفيف في قيمة الدولار الأمريكي. من ناحية أخرى ، تشير بيانات التضخم الأمس واليوم من...
