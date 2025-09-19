DE30: الدببة لا تستسلم
ينخفض مؤشر DAX / DE30 اليوم ويقترب من أدنى مستوى أسبوعي وصل إليه يوم أمس. المصدر: xStation5 مخطط W1 يتم حاليًا اختبار الدعم عند 15891 نقطة -...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تضخم مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أبريل. العنوان. الفعلي: 2.3٪ سنويًا. المتوقع: 2.5٪ سنويًا. السابق: 2.7٪ سنويًا جوهر. الفعلي:...
وصلت First Citizensإلى أعلى مستوياتها على الإطلاق أعلن البنك عن أرباح الربع الأول من عام 2023 يوم الأربعاء 9.8 مليار دولار مكاسب محققة من الاستحواذ...
DE30: ينخفضBayer بعد إصدار التقرير ربع السنوي ، تخطط Allianz (ALV.DE) لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 1.5 مليار يورو باير (BAYN.DE) تحت ضغط بسبب...
توسع شركة السفر Virgin Galactic (SPCE.US) المكاسب في تداول السوق قبل الافتتاح بعد إخبار المستثمرين بأنها تخطط لإجراء رحلة تجريبية في نهاية مايو قبل مهمتها...
ألبيمارل (ALB.US) هي أكبر منتج عالمي لليثيوم المستخدم في السيارات الكهربائية. تقدم الشركة أيضًا خدمات في الصناعة الكيميائية (بما في ذلك البروم والحفز الكيميائي...
أعلن بنك إنجلترا اليوم قرار السياسة النقدية في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش. لم تكن هناك مفاجأة - قام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس...
بنك إنجلترا هو بنك مركزي رئيسي آخر من المقرر أن يعلن قرار سعر الفائدة هذا الشهر ، بعد قرار الأسبوع الماضي من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي....
يتراجع الجنيه البريطاني قبل قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا ، المقرر في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش اليوم. أجمع الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة بلومبرج...
من المقرر أن تفتح المؤشرات الأوروبية على ارتفاع طفيف توقع بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خطابات من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي...
صدرت بيانات التضخم الصينية خلال جلسة التعامل الآسيوية اليوم. جاءت بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين أقل بكثير من توقعات...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على ارتفاع بعد جلسة متقلبة. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.45٪ ، وتحرك مؤشر ناسداك بنسبة 1.04٪ ، وأضاف راسل 2000...
تحسنت المعنويات في سوق العملات المشفرة مع ارتفاع مؤشر ناسداك ، حيث سيطر الثيران بعد بيانات التضخم الأمريكية. دعمت قراءة أخرى للتضخم منخفضة على الأقل في...
من المقرر أن يعلن بنك إنجلترا عن قراره القادم بشأن السياسة النقدية غدًا في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش. يبدو أن الاقتصاديين متوافقون في توقعاتهم...
تم إصدار التقرير الأمريكي الأسبوعي الرسمي عن مخزونات النفط اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. أظهرت بيانات API من القطاع الخاص ، والتي صدرت يوم...
خسرت أسهم شركة Aribnb (ABNB.US) ما يقرب من 10٪ اليوم على الرغم من إعلان الشركة عن نتائج أقوى من المتوقع للربع الأول. في الوقت نفسه ، قدمت نظرة حذرة إلى...
أدى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة اليوم إلى تحسين الحالة المزاجية بين المضاربين على ارتفاع السوق. كان من المتوقع أن يظهر التقرير تباطؤ...
تفتح مؤشرات وول ستريت على ارتفاع بعد بيانات التضخم يتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع دون 5٪ على أساس سنوي Celsius...
لطالما كان الذهب هو ملاذ المستثمرين على الأوقات المضطربة. بالنظر إلى سلوك الأسعار في الأشهر الأخيرة ، يبدو أننا نعيش حاليًا في مثل هذه الأوقات. يجب أن...
تركز الاهتمام على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي سيمنز هيلثينيرز (SHL.DE) تخسر بشكل حاد بعد النتائج الفصلية تجلب جلسة التداول يوم الأربعاء...
