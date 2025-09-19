ينخفض الدولار الأمريكي بعد انخفاض غير متوقع في مؤشر أسعار المستهلكين
تم نشر بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أبريل ، وهو الإصدار الكلي الرئيسي لليوم ، في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
تم نشر بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أبريل ، وهو الإصدار الكلي الرئيسي لليوم ، في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من...
خيبت النتائج المالية لشركة PayPal (PYPL.US) آمال المستثمرين. على الرغم من زيادة توقعات أرباح العام بأكمله ، خفضت الشركة بشكل طفيف توقعات نمو الهامش. من...
تبدو الأسواق الرئيسية في أوروبا والعقود الآجلة في الولايات المتحدة متوترة قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل...
تكتسب الكرونة النرويجية قيمة مقابل عملات مجموعة العشرة الأخرى هذا الصباح. ويرتبط هذا بقراءة التضخم اليوم في النرويج ، والتي أظهرت انخفاضًا أبطأ في ديناميكيات...
تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لفتح أعلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أبريل في دائرة الضوء أرباح ديزني وتويوتا موتور كورب تشير...
المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ متقلبة اليوم حيث اختار المستثمرون الخروج من المراكز المحفوفة بالمخاطر قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في...
يرتفع سهم Palantir Technologies (PLTR.US) اليوم بعد أن أصدرت الشركة أرباح الربع الأول أمس وقدمت توقعات متفائلة. لم تسجل الشركة أرباحًا غير متوقعة للفترة...
افتتحت وول ستريت على انخفاض طفيف US100 تختبر منطقة دعم 13270 نقطة نوفافاكس يقفز بعد الإعلان عن تخفيضات هائلة في الوظائف أطلقت مؤشرات وول ستريت...
بعد قرار الفيدرالي الى اين تتجه اسعار الذهب وكيف تسعر الاسواق السياسة النقدية للفيدرالي ؟ هل مخاوف قطاع...
انخفض اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى ما دون 1.1000 حيث تستعد الأسواق لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي غدًا. من منظور قصير الأجل ، يتم إغلاق التباعد...
تمحو الأسواق مكاسب الأمس تركز الاهتمام على مفاوضات الديون الأمريكية ارتفاع Fresenius على موجة من النتائج الجيدة والتوقعات القوية تجلب جلسة...
الذهب: أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي انخفاضًا في الطلب على الذهب في الربع الأول من عام 2023 ، مقارنةً بالربعين السابقين. من ناحية أخرى...
يستمرسعر الذهب في مساره الصعودي يوم الثلاثاء. يتم تداول سعر الذهب حاليًا حول 2030 دولارًا للأونصة ، مع تحرك يومي بنسبة + 0.41٪. قدمت قناة الاتجاه...
أكبر شركة سكن لا تمتلك عقارًا واحدًا ، نحن نتحدث عن شركة Airbnb (ABNB.US) أثبتت قدرتها على توسيع نطاق الأعمال بفعالية ، وتحقيق الربحية لأول مرة...
تفتح الأسواق في أوروبا على انخفاض طفيف خطابات محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي التقارير المالية من Airbnb و Duke Energy من المحتمل...
في آسيا ، يكافح السوق في البحث عن اتجاه حيث ينتظر المستثمرون بيانات التجارة من الصين ، ويتطلعون إلى اكتساب نظرة ثاقبة على الانتعاش الاقتصادي...
تم تداول أسهم Berkshire Hathaway (BRKB.US) في المجموعة التي يديرها Warren Buffett و Charlie Munger بنسبة 1.2٪ تقريبًا في جلسة اليوم بعد إصدار نتائج ربع...
تتداول وول ستريت بشكل جانبي في بداية الأسبوع الجديد استقرت مخزونات الجملة الأمريكية في مارس ترتفع Biontech بعد نتائج أفضل في الربع الأول تبدأ...
على الرغم من أن مخزونات تجار الجملة لم تظهر أي تغيير عن القراءة الأخيرة (كان من المتوقع زيادة 0.1٪ على أساس شهري) ، أظهرت مبيعات الجملة انخفاضًا شهريًا...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم