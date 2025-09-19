زوج اليورو / الدولار الأمريكي عالق ضمن نطاق تداول محدود
كانت الأسابيع القليلة الماضية هادئة نسبيًا بالنسبة لليورو مقابل الدولار الأمريكي. يستمر زوج العملات الرئيسي في التداول بالقرب من أعلى مستوياته لهذا العام...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
ارتفعت أسهم شركة Biontech (BNTX.US) ، التي طورت مع شركة Pfizer (PFE.US) لقاحات mRNA الثورية أثناء الوباء ، بنسبة 5٪ حيث تفوق تقرير الربع الأول على تقديرات...
ترتفع الأسواق في بداية الأسبوع مفاجآت لبيانات التصنيع الألمانية على الجانب السلبي يفاجأ Jungheinrich (JUN3.DE) بنتائج ربع سنوية أفضل هيلين فون...
يعتبر الدولار الأسترالي (AUD) من أقوى عملات مجموعة العشرة اليوم ، وله علاقة بعدة عوامل: فائض محتمل في الميزانية في السنة المالية 2022/2023...
حقائق تم تداول GBPNZD بشكل جانبي في السنوات الأخيرة فشل الزوج في اختراق الحد الأعلى للنطاق بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي النيوزيلندي قرب نهاية دورة...
تكتسب أسهم أقدم بنك عامل في العالم ، Monte dei Paschi di Siena الإيطالي (BMPS.IT) ما يقرب من 4 ٪ في مواجهة إعلان وزارة الخزانة الإيطالية عن نيتها بيع ما...
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة اليوم بما يزيد عن 4٪ ، مما أدى إلى انتعاش مجمّع من أدنى مستوى سجله يوم الجمعة إلى ما يقرب من 8٪. يمكن تفسير...
كان بداية أسبوع جديد في الأسواق هادئًا حتى الآن. لم يكن لقراءة الإنتاج الصناعي الألماني الأسوأ من المتوقع لشهر مارس تأثير كبير على اليورو أو المؤشرات الأوروبية....
تبدأ المؤشرات الأوروبية الأسبوع الجديد على تغيير طفيف مؤشر سينتكس لمنطقة اليورو ، مخزونات الجملة الأمريكية الأرباح من PayPal و Palantir أطلقت...
يتم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الغالب عند ارتفاع اليوم ، ومن المحتمل أن تستجيب لجلسة وول ستريت الرائعة يوم الجمعة عندما ارتفعت جميع...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع حيث أضافت الولايات المتحدة المزيد من الوظائف في أبريل لا يزال سوق العمل في الولايات المتحدة قوياً ، لكن ليس لوقت طويل انتعشت...
بيانات البطالة لشهر أبريل الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية: معدل البطالة: الفعلي 5٪ ، المتوقع: 5.1٪ ، سابقًا: 5٪ تغيير التوظيف: فعلي 41.4 ألف ،...
تم نشر تقرير NFP لشهر أبريل ، وهو إصدار ماكرو رئيسي لليوم ، في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. في حين أن قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وراءنا...
ترتفع DE30 مع نهاية الأسبوع تركز الاهتمام على بيانات سوق العمل من الولايات المتحدة وكندا النتائج الربع سنوية لشركة Adidas (ADS.DE) جلبت جلسة...
الأحداث الرئيسية مثل قرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والبنك المركزي الأوروبي قد مرت بالفعل وفشلت في إثارة التفاؤل في الأسواق. علاوة على ذلك ، لا...
تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لفتح أعلى بيانات الوظائف الغير زراعية لشهر أبريل في دائرة الضوء تراجعت طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 10.7٪ مقارنة...
أعلنت شركة آبل عن أرباح يوم الأربعاء بعد إغلاق السوق مبيعات وأرباح أفضل من المتوقع بمبيعات iPhone القوية زيادة توزيعات الأرباح الفصلية...
كما هو الحال عادةً في أول جمعة من الشهر الجديد ، سيُعرض على المتداولين بيانات الوظائف من الولايات المتحدة وكندا. سيصدر كلا التقريرين في الساعة 1:30 مساءً...
آبل (AAPL.US) هي آخر من يعلن في شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة عن أرباحها لتقويم الربع الأول من عام 2023. سينشر صانع iPhone النتائج المالية...
نفت ويسترن ألاينس (WAL.US) مقالة الفاينانشيال تايمز ، قائلة إنها خاطئة تمامًا. أذكر أن الفاينانشيال تايمز ذكرت أن Western Alliance تدرس بيع الأعمال في...
