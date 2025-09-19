تراجع شركة Western Alliance بأكثر من 40٪بعد تقارير البيع
يبدو أن Western Alliance (WAL.US) هو بنك إقليمي آخر وجد نفسه في مأزق في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي الأمريكي. ذكرت فايننشال تايمز أن ويسترن...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
يبدو أن Western Alliance (WAL.US) هو بنك إقليمي آخر وجد نفسه في مأزق في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي الأمريكي. ذكرت فايننشال تايمز أن ويسترن...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة اليوم. كان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة...
افتتحت وول ستريت على انخفاض طفيف US2000 ينخفض من منطقة دعم 1750 نقطة لا تزال البنوك الإقليمية الأمريكية تحت الضغط ، وتراجعت باك ويست أطلقت...
تتراجع العقود الآجلة لمؤشر DAX / DE30 عن أعلى مستوى سنوي هذا الأسبوع ويختبر أدنى مستوى في الأسبوع السابق. Source: xStation5 مخطط W1 يبدو...
بدأت كريستين لارج رئيسة البنك المركزي الأوروبي مؤتمرا صحفيا بعد الاجتماع في الساعة 1:45 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. قرر البنك المركزي الأوروبي إبطاء وتيرة...
جاءت مطالبات البطالة الأمريكية أعلى من توقعات المحللين. مطالبات العاطلين عن العمل: الفعلي: 241 ألف. متوقع 240. السابق 230. كانت الأرقام...
أعلن البنك المركزي الأوروبي عن قرار سياسته النقدية في الساعة 1:15 ظهرًا بتوقيت جرينتش اليوم. كما هو متوقع ، قرر البنك المركزي الأوروبي إبطاء وتيرة رفع...
DE30 يقترب من الدعم الرئيسي وسط عدم اليقين الاقتصادي تركز الاهتمام على قرار البنك المركزي الأوروبي النتائج الفصلية من Rheinmetall و Hugo Boss و...
تقرير تشالنجر لتقليص الوظائف لشهر أبريل: الرقم الفعلي: 67 ألف مقابل 89.7 ألف سابقًا تشير البيانات الصادرة عن شركة تشالنجر ، جراي وكريسماس...
سيعلن البنك المركزي الأوروبي قرار السياسة النقدية اليوم في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش ، يليه المؤتمر الصحفي للرئيسة لاجارد في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت...
حقائق: انخفض مؤشر داو جونز وسط موجة من عدم اليقين بشأن قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في المستقبل معنويات الصناعة لا تزال تحت...
مؤشر أسعار المنتجين في الاتحاد الأوروبي لشهر مارس: مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي: 5.9٪ سنويًا مقابل 6.2٪ متوقع سنويًا (13.2٪ سنويًا...
انخفضت أسعار النفط ، بما في ذلك خام برنت وغرب تكساس الوسيط ، بأكثر من 5٪ بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس بشأن أسعار الفائدة. النفط: انخفض...
تراجعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة يوم أمس تنتظر الأسواق الأوروبية اجتماع البنك المركزي...
ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية الرئيسية بشكل طفيف على الرغم من تراجع وول ستريت أمس بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ارتفعت الأسهم...
قامت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع زيادة معدل الأموال الفيدرالية إلى 5.00-5.25٪ - وهو أعلى مستوى منذ ذروة...
قامت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اليوم ، مما يضع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نطاق 5.00-5.25٪ - وهو...
أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اليوم - بما يتماشى مع توقعات السوق. ومع ذلك ، كما كان يُخشى ، تم تغيير صياغة...
كما كان متوقعًا على نطاق واسع ، قامت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى. ارتفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية...
يتم تداول Advanced Micro Devices (AMD.US) ، شركة أشباه الموصلات الأمريكية ، على انخفاض بنحو 9٪ اليوم بعد الإعلان عن أرباح الربع الأول من عام 2023 أمس بعد...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم