💲 الدولار يتراجع قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي
تم الإعلان عن بعض التقارير الأمريكية القوية اليوم. أظهر تقرير ADP زيادة بنحو 300 ألف في التوظيف في الولايات المتحدة ، مما يشير إلى أن سوق العمل في الولايات...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
مخزونات النفط الخام: -1.280 مليون (توقعات -0.5 مليون ، سابق -5.054 مليون) مخزونات البنزين: 1.743 مليون (توقعات -1.5 مليون ، سابق -2.408 مليون) مخزون...
الحالي: 51.9 (المتوقع: 51.8 ؛ سابق: 51.2) العمالة: 50،8 (المتوقع 52.6؛ السابق 51.3) الطلبات الجديدة: 56.1 (المتوقع 57.0 ؛ السابق: 52.2) أوامر...
تحاول المؤشرات التعافي من عمليات البيع المكثفة أمس قبل أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي قرارًا مهمًا من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار...
تغيير وظائف ADP في الولايات المتحدة: 296 ألفًا مقابل 148 ألفًا متوقعًا و 145 ألفًا سابقًا. في أول رد فعل ، الدولار الأمريكي يرتفع و US100...
كان التقويم الكلي لهذا الصباح فارغًا بشكل أساسي ، مما يجعل من المستحيل توقع الكثير من التقلبات في سوق الأسهم. ومع ذلك ، بدأت المؤشرات الأوروبية جلسة الأربعاء...
تمكن الذهب من كسر المقاومة الرئيسية عند 2010.5 دولار خلال جلسة الأمس . في وقت سابق ، تفاعل سعر هذا المعدن الثمين عدة مرات مع الدعم عند 1972 دولار عند الحد...
تحاول المؤشرات الأوروبية التعافي من خسائر الأمس قرار معدل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش خدمات ISM من الولايات...
أنهت مؤشرات الأسهم الآسيوية الرئيسية الجلسة منخفضة بعد هبوط أمس في وول ستريت. كانت الأسواق الصينية واليابانية مغلقة اليوم بسبب العطلات. جاءت بيانات...
كما ذكرت قناة CNBC ، فإن مجموعة يقودها العديد من مسؤولي الحزب الديمقراطي البارزين تدعو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى وقف رفع أسعار الفائدة حتى لا يخاطر...
تسعير السوق يكاد يكون مؤكد - برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ثم توقف مؤقت بعد ذلك تفترض المقايضات ما يصل إلى 2-4 تخفيضات في أسعار الفائدة بنهاية...
ارتفعت شركة Uber Technologies Inc بما يصل إلى 6.4٪ إلى 34.7 دولارًا يوم الثلاثاء ، بعد أن أعلنت شركة العملاقة عن أرباحها وعائداتها في الربع الأول...
طلبيات البضائع المعمرة (م / م). سابقًا: -1.2٪ شهريًا ، توقعات. 3.2٪ م / م. حاليا: 3.2٪ م / م طلبيات المصانع (م / م) سابقا: -0.7٪ م / م. التوقعات:...
تنخفض أسعار خام غرب تكساس الوسيط حاليًا ما يقرب من 3٪ إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2023. أدى عدم اليقين حول شبح الركود العالمي وضعف الطلب من الصين إلى دفع...
في انتظار قرار الفيدرالي والمركزي الاوروبي بين مشاكل قطاع المصارف ومحاربة التضخم كيف تتحرك مؤشرات الاسهم والمعادن والدولار الامريكي
المستثمرون ينتظرون JOLTS وقراءات بيانات المصنع Chegg يخسر أكثر من 40٪ بسبب موجة تهديدات ChatGPT كانت بداية جلسة التداول يوم الثلاثاء في وول ستريت...
تركز الاهتمام على النتائج الفصلية لشركة بريتيش بتروليوم وإتش إس بي سي مفاجآت Apotheke بنتائج أفضل تجلب جلسة الثلاثاء بشأن الأسواق الأوروبية معنويات...
حقائق: الاتجاه الرئيسي لا يزال صاعدا ارتد السعر من الحد الأدنى للهيكل 1: 1 رأي: يتداول النحاس في اتجاه تصاعدي مؤخرًا. بالنظر...
افتتح مؤشر DAX الألماني على ارتفاع بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة بسبب عيد العمال يوم الاثنين. جلبت جلسة سوق الأسهم الأوروبية اليوم استمرار الاتجاه الصعودي....
بيانات التضخم في الاتحاد النقدي الأوروبي لشهر أبريل: المؤشر المنسق لأسعار المستهلك على أساس سنوي: 7.0٪ مقابل 6.9٪ المتوقع و 6.9٪ سابقًا المؤشر...
