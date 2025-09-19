(02.05.2023) نظرة على مخطط AUDUSD
كان الحدث الرئيسي خلال الجلسة الآسيوية هو القرار المفاجئ من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي ، حيث قرر بنك الاحتياطي الأسترالي رفع معدل...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
بيانات مؤشر مديري المشتريات للدول الأوروبية لشهر أبريل تضخم HICP لمنطقة الاتحاد الأوروبي طلبات البضائع المعمرة من الولايات المتحدة لا...
تباينت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء ، مع إغلاق بعض الأسواق أو توقع عطلات ، وحتى الآن لا تتفاعل الأسواق بأي طريقة معينة مع آخر التطورات في القطاع المصرفي...
ISM ترتفع في أبريل مكاسب JP Morgan بعد استحواذ FRC تنشر شركة Arista Networks تقريرًا بعد الأرباح بعد نهاية قوية للغاية لتداول أبريل / نيسان...
ارتفع مؤشر ISM الصناعي إلى 47.1 من 46.2 في مارس يتحرك المؤشر إلى ما فوق 50 علامة الدولار الأمريكي يرتفع بشكل طفيف بعد البيانات المؤشرات لا تزال...
بعد انهيار بنك إس في بي وسيلفرغيت في الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى الاستيلاء الإجباري على بنك كريدي سويس من قبل بنك يو بي إس ، حان الوقت لبنك فريست ريبابليك....
مؤشر التصنيع الرئيسي اليوم معظم الأسواق مغلقة بمناسبة عيد العمال يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي الأحداث الرئيسية هذا الأسبوع شركة...
شهد اليورو مقابل الدولار الأميركي انعكاسًا دراماتيكيًا إلى حد ما في أواخر عام 2022 عندما اتضح أن أزمة الطاقة في أوروبا كانت أضعف مما كان يُخشى. كان الزوج...
يبدو الأسبوع الأول من شهر مايو مزدحمًا ، لا سيما النصف الثاني منه ، حيث سيتم تقديم بيانات اساسية للمستثمرين من أمريكا الشمالية بالإضافة...
شهد يوم الجمعة نهاية تعاملات أبريل وانتهت بمكاسب قوية ، مرسلة مؤشر داكس إلى أعلى مستوى منذ يناير 2022 ومؤشرات الولايات المتحدة للعودة إلى مناطق المقاومة....
يسجل زوج الفرنك السويسري ارتفاعًا بنسبة 1.8٪ تقريبًا اليوم بعد أن وصل إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 1979. استمرت الديناميكيات الحالية للعملات اليابانية...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع ممتدًا المعنويات الإيجابية التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي أعلى من التوقعات UoM تمشيا مع التوقعات ، ولكن توقعات...
على الرغم من التقارير المبكرة عن محادثات محتملة لدعم بنك First Republic Bank المضطرب (FRCUS) ، فإن أحدث إعلانات وكالة CNBC تشير إلى أن البنك سيقدم على...
كان التفاؤل الناجم عن التقارير السابقة من شركات التكنولوجيا الكبرى باهتًا إلى حد ما بعد نشر Amazon (AMZN.US). جاءت النتائج نفسها بشكل جيد نسبيًا - حيث...
أصدرت جامعة ميشيغان مؤشر ثقة المستهلك لشهر أبريل اليوم في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. بيانات جامعة ميشيغان فلاش لشهر مارس مؤشر...
ارتفعت أسعار NATGAS بشكل كبير خلال الدقائق العشرين الماضية ، ومع ذلك ، لا يوجد دليل واضح على هذا الارتفاع السريع في الوقت الحالي. قد تتأثر أسعار الغاز...
مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة على أساس سنوي: 4،2٪ مقابل 4،1٪ المتوقع. و 5.0٪ سابقا مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات...
صدر اليوم تقرير التضخم الألماني عن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل في تمام الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش. أشار متوسط الإجماع إلى انخفاض بسيط في المقياس...
يختبر DAX قيعان أسبوعية تركز الاهتمام على تقارير التضخم من ألمانيا والولايات المتحدة كوفيسترو تكسب في موجة من النتائج الفصلية كانت جلسة التداول...
