💲 يرتفع الدولار الأمريكي قبل بيانات PCE
الدولار الأمريكي هو أفضل عملات مجموعة العشرة أداءً في فترة الظهيرة. لا يزال الدولار الأمريكي في ارتفاع بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم أمس...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
صدر تقرير إجمالي الناتج المحلي الألماني للربع الأول من عام 2023 اليوم في تمام الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. تبين أن التقرير كان مخيبا للآمال لأن الاقتصاد...
اليورو مقابل الين الياباني هو أحد الأزواج التي شهدت بعض التحركات العنيفة اليوم ومن المتوقع أن تظل متقلبة ، على الأقل خلال الجلسة الصباحية الأوروبية. ارتفع...
تم إصدار تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2023 بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل من إسبانيا في الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلك من أوروبا سيصدر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي لشهر...
تمت مراقبة قرار بنك اليابان اليوم عن كثب ، حيث كان الاجتماع الأول في عهد حاكم بنك اليابان الجديد أويدا ، وكان بعض المستثمرين يأملون في حدوث تحول طفيف في...
ارتفعت مؤشرات وول ستريت يوم أمس على خلفية الأرباح القوية. وقفز مؤشر S&P 500 بنسبة 1.96٪ وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.57٪ - وحقق كلا المؤشرين أكبر...
أعلنت شركة ماستركارد العملاقة لصناعة بطاقات الدفع (MA.US) عن نتائج الربع الأول التي فاقت توقعات المحللين. ومع ذلك ، في الوقت نفسه ، اندلعت أنباء عن تحقيق...
أول قرار لبنك اليابان مع رئيس جديد بعد رحيل كورودا المتساهل للغاية شدد أويدا مرارًا وتكرارًا مؤخرًا على أن السياسة يجب أن تظل متكيفة وفقًا للمعلقين...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع بعد بيانات ماكرو أسوأ نسبيًا طلبات إعانة البطالة أقل من المتوقع وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي ميتا في التفاف بعد النتائج...
تقرير إدارة معلومات الطاقة بشأن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. الفعلي: +79 bcf. المتوقع: +76 bcf. السابق: +75 bcf بلغ الغاز في المخازن...
بلغ انخفاض مبيعات المنازل المعلقة لشهر مارس 5.2٪ على أساس شهري (المتوقع: + 0.5٪ على أساس شهري ؛ السابق: 0.0٪ على أساس شهري). وكانت آخر مرة سُجل فيها مثل...
شركة BigTech التالية التي ستقوم بالإبلاغ عن النتائج هذا الأسبوع هي Amazon (AMZN.US) ، والتي سيتم الإعلان عن تقريرها بعد الجلسة. بعد التقارير الإيجابية...
ذكرت بلومبرج أنه كان من المفترض إجراء محادثة في يناير بين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي و "المخادعين" الذين يتظاهرون بأنهم الرئيس الأوكراني زيلينسكي....
جاءت مطالبات البطالة الأمريكية أقل من توقعات المحللين. مطالبات العاطلين عن العمل: الفعلي: 230 ألف. من المتوقع 248 ألف. السابق 245 كيلو. تشير...
تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي و للربع الأول. نمو الناتج المحلي الإجمالي (على أساس سنوي). الفعلي: 1.1٪. المتوقع: 2.0٪. السابق: 2.6٪ PCE...
يحاول DAX الاختراق فوق مستويات افتتاح الأمس تركز الاهتمام على النتائج ربع السنوية وبيانات الناتج المحلي الإجمالي من الولايات المتحدة تجلب جلسة...
سجل First Republic Bank (FRC.US) تراجعاً بعد أرباح الربع الأول تراجع سعر السهم 50 بالمئة يوم الثلاثاء و 30 بالمئة أخرى يوم الأربعاء شهد FRC انخفاضًا...
حقائق تشير التصريحات الأخيرة والمتشددة التي أدلى بها أعضاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه من المرجح أن يتم رفع سعر الفائدة مرة أخرى في مايو....
أعلن البنك المركزي لجمهورية تركيا عن قراره الأخير بشأن سعر الفائدة اليوم في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش. توقع السوق أن يبقي CBRT على سعر إعادة...
