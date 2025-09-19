منصات ميتا بعد النتائج الفصلية المفاجئة⚡
تعمل شركات التكنولوجيا الكبيرة على توسيع موجة نشر نتائج ربع سنوية جيدة بشكل مدهش. بالأمس ، تفاخرت Meta Platforms (META.US) بنتائجها ، حيث تمكنت من تحقيق...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
زوج USDJPY هو أحد أزواج العملات الأجنبية التي قد تشهد ارتفاعًا في التقلبات حتى نهاية الأسبوع. هذا بسبب عدد من الإصدارات والأحداث عالية المستوى من الولايات...
من المقرر أن تفتح المؤشرات الأوروبية على انخفاض طفيف بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول وقرار CBRT تحت المراقبة أمازون تعلن عن أرباحها...
أنهت مؤشرات وول ستريت تداولات الأمس مختلطة - انخفض مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 بينما ارتفع مؤشر ناسداك مدعومًا بالأداء القوي لشركة...
يتم تداول Activision Blizzard (ATVI.US) ، شركة ألعاب الفيديو الأمريكية ، بانخفاض بنحو 11٪ في اليوم الذي أعقب قيام المنظم البريطاني بحظر الاستحواذ المخطط...
يُعد باكويست بانكورب (PACW.US) ، وهو بنك أمريكي متوسط الحجم ، أحد أفضل الأسهم الأمريكية أداءً اليوم ، حيث تم تداوله على ارتفاع بنسبة 15٪ تقريبًا خلال اليوم....
يتعرض سعر سهم Bed، Bath & Beyond (BBBY.US) لضغوط هائلة اليوم ، حيث انخفض بحوالي 35٪ خلال اليوم. تلقت الشركة ، التي تتعرض للإفلاس ، إشعارًا بإلغاء إدراجها...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. كان متوسط الإجماع...
ستكون Meta Platforms (META.US) هي شركة Silicon Valley العملاقة التالية التي ستعلن عن نتائج الربع الأول هذا الأسبوع. سوف نتعلمهم بعد جلسة وول ستريت. بعد...
افتتحت وول ستريت على انخفاض مع زيادة مخاطر التخلف عن السداد من قبل البنوك الكبرى تشير بيانات السلع المعمرة الجديدة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي First...
انخفضت الأصول المحفوفة بالمخاطر ، مثل الأسهم أو عملات السلع ، قبل فترة وجيزة من افتتاح جلسة وول ستريت النقدية بعد تقرير من سي إن بي سي على بنك فيرست ريبابليك....
يجري تداول برنت وغرب تكساس الوسيط منخفضًا بنسبة 1٪ تقريبًا اليوم. انخفض خام برنت (النفط) إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 31 مارس 2023. وهذا...
ثقة المستهلك GfK عند مستويات لم نشهدها منذ أكثر من عام! مكاسب Vonovia (VNA.DE) مقابل بيع حصة أقلية في محفظتها تجلب جلسة اليوم في البورصات الأوروبية...
الولايات المتحدة ، طلبيات السلع المعمرة لشهر مارس. طلبيات السلع المعمرة: الفعلي: 3.2٪ شهريًا. المتوقع: 0.8٪ م / م. السابق: -1.0٪ م / م طلبيات السلع...
يتم تداول أسهم بوينج (BA.US) على ارتفاع أكثر من 3٪ في السوق الأولي اليوم بعد أن أعلنت الشركة عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2023. واتضح أن النتائج...
شركة US Bancorp (USB.US) هي شركة قابضة لبنوك أمريكية ، مصنفة ضمن أفضل 5 بنوك أمريكية. انخفض سعر سهم الشركة إلى مستويات `` الذعر الفيروسي '' في...
تراجعت أسهم Activision Blizzard (ATVI.US) ، شركة ألعاب الفيديو الأمريكية ، بنسبة 10٪ في السوق الأولي اليوم. كان سبب الانخفاض هو قرار الهيئة التنظيمية في...
بدأت أكبر العملات المشفرة في الارتفاع حيث تراجعت أسهم First Republic Bank (FRCUS) بما يقرب من 50٪ أمس بعد تقرير ربع سنوي أظهر ما يقرب من 100 مليار دولار...
حقائق: الكاكاو هو أحد أكبر الرابحين من بين السلع هذا العام ، حيث ارتفع بنسبة 13٪ حتى الآن في عام 2023 و 33٪ من أدنى مستوياته في عام 2022 تم تعديل...
