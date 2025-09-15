الذهب على حافة الهاوية؟
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي كيف تُضيف الذهب إلى محفظتك الاستثمارية؟ هل هذا المستوى المرتفع مبرر؟ هل أسهم التعدين صفقة جيدة...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
مخزونات الغاز الطبيعي: الفعلي: ١٠١ مليار قدم مكعب التوقعات: ٩٩ مليار قدم مكعب السابق: ١٢٠ مليار قدم مكعب
تصدّر مطار دبي الدولي، تصنيف الربط الجوي في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط لعام 2024، وفقًا لتقرير "مؤشر الربط الجوي" الصادر عن مجلس المطارات...
افتتحت مؤشرات وول ستريت على ارتفاع يوم الخميس، مسجلةً مكاسب بلغت في المتوسط حوالي 0.7% في السوق النقدية. وتشهد العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500...
عقدت الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها عملية حيوية تهدف إلى دعم واستقرار أسواق النفط العالمية الاجتماع الوزاري التاسع والثلاثين الذي...
تستهدف “أرامكو” اقتراض المزيد لتمويل النمو وتحسين الرفع المالي بميزانيتها العمومية، بحسب ما ذكره رئيسها التنفيذي أمين الناصر، في وقتٍ جمعت...
صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الناتج الإجمالي المحلي: السابق: 2.4%, المتوقع: -0.3%, الفعلي: -0.2% مؤشر...
ارتفع مؤشر DE40 بنسبة 0.15%؛ وارتفعت أسهم لوفتهانزا وبورشه وأديداس بنسبة تتراوح بين 2% و3%. انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي قليلاً، متراجعاً عن...
رفعت شركة Salesforce.com Inc. (CRM.US) يوم الأربعاء توقعاتها لإيراداتها وأرباحها المعدلة للسنة المالية 2026، وذلك عقب نتائج الربع الأول التي فاقت التوقعات،...
تواصل عقود الكاكاو الآجلة (COCOA) اتجاهها الهبوطي، حيث انخفضت بنحو 5%، وتختبر حاليًا المنطقة المحيطة بالمتوسط المتحرك الأسّاسي لمئتي يوم (EMA200، الخط...
أعلنت شركة كابري القابضة (CPRI.US) أنها قد ترفع أسعار حقائبها الجلدية بشكل انتقائي لتخفيف وطأة تغييرات الرسوم الجمركية على مبيعات الشركة التي...
عاد مؤشر US100 إلى تحقيق مكاسب ديناميكية عقب النتائج القوية لشركة Nvidia (NVDA.US)، والتي تُظهر أن الطلب على الذكاء الاصطناعي لا يزال قويًا. خففت الشركة...
سادت حالة من النشوة في الليلة التي أعقبت إعلان شركة إنفيديا عن أرباحها، وفرضت واقعًا جديدًا تمامًا في العلاقات التجارية، بعد أن أوقفت محكمة التجارة الدولية...
أغلقت بورصة وول ستريت أمس على انخفاض قبيل تقرير أرباح شركة إنفيديا (مؤشر ستاندرد آند بورز 500: -0.56%، مؤشر داو جونز الصناعي: -0.58%، ناسداك: -0.51%،...
حققت إنفيديا رقمًا قياسيًا جديدًا. تؤكد نتائج الربع الأول أن طفرة الذكاء الاصطناعي لم تنتهِ بعد، على الرغم من تزايد العقبات التنظيمية. بعد...
تجاوز تقرير أرباح شركة إنفيديا (NVDA.US) للربع المالي الأول من عام 2026 تقديرات وول ستريت. ارتفعت أسهم إنفيديا بأكثر من 3% في أول رد فعل على تقرير ربع...
يتمتع الاحتياطي الفيدرالي حاليًا بوضع جيد فيما يتعلق بأدواته السياسية، وينتظر المزيد من البيانات. يُبرر عدم اليقين بشأن المستقبل هذا النهج الحذر. يرى...
ظلت الأسواق الأمريكية هادئة، حيث انخفض مؤشر US500 بنسبة 0.2%، واستقر مؤشر US100، وانخفض مؤشر US30 بنسبة 0.3%، في ظل ترقب المتداولين لنتائج إنفيديا للربع...
قفز سعر وحدة صندوق مساكن دبي ريت في سوق دبي المالي "بورصة دبي" بنحو 16% حتى الآن في أول يوم لتداوله بالبورصة هذا وكانت وحدة الصندوق قد قفزت بنسبة...
ذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت، أن شركة النفط السعودية أرامكو حددت السعر لطرح سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح بقيمة خمسة مليارات دولار. من...
