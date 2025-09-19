عاد اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى المكاسب على الرغم من ارتفاع الدولار يوم أمس
لم يعد اليورو مقابل الدولار الأميركي فقط إلى منطقة 1.10 هذا الصباح ، ولكنه يقترب الآن من الذروة المحلية اعتبارًا. الاختلاف بين اليورو مقابل الدولار...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تحول اهتمام المستثمرين خلال الصباح في سوق العملات الأجنبية نحو أستراليا ، حيث تم اصدار بيانات التضخم. جاء مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في أستراليا عند...
النتائج المعلنة من Microsoft (MSFT.US) و Alphabet (GOOGL.US) أمس بعد إغلاق جلسة وول ستريت كان أداءها جيدًا وعززت معنويات المستثمرين في قطاع شركات...
المعدل الرئيسي في السويد الآن 3.5٪. كان هذا المستوى متوقعا وكان المستوى السابق 3.0٪. هذه أخبار مهمة من وجهة نظر البنك المركزي الأوروبي ، حيث...
تم تعيين المؤشرات الأوروبية لفتح أعلى تدعم بيانات GfK المعنويات في أوروبا بيانات طلبيات السلع المعمرة الأمريكية يتم تداول العقود...
وجاء مؤشر ثقة المستهلك الألماني وفقًا لمعهد GfK عند -25.7 نقطة للقراءة ، مقابل توقع -27.7 نقطة والقراءة السابقة -29.3 نقطة. جدير بالذكر أن هذه هي أعلى...
كانت مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ تتداول عند مستويات متباينة في بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء. خسر مؤشر نيكاي الياباني ما يقرب من 0.65٪ ، وتم...
كانت فجوة الأسعار منذ بداية الشهر ناتجة عن خفض غير متوقع للإنتاج من قبل أوبك + ، وقد يتم إغلاقها قريبًا. منذ منتصف نيسان (أبريل) ، نلاحظ معنويات هبوطية...
ستقوم Alphabet (GOOGL.US) بالإعلان عن نتائج الربع الأول اليوم ، بعد إغلاق جلسة وول ستريت. يتوقع السوق نموا متواضعا في الإيرادات. في الربع الأول ، اتخذت...
تم إصدار حزمة من البيانات الأمريكية في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. في حين تم إصدار كل من البيانات الناعمة والصلبة ، كان السوق أكثر تركيزًا على...
تبدأ المؤشرات الأمريكية جلسة التداول النقدي على انخفاض داو جونز يتراجع من منطقة 34000 نقطة الأرباح من PepsiCo و MMM و Dow و Verizon Communications أطلقت...
يتم تداول أسهم ماكدونالد أعلى بنسبة 2 ٪ تقريبًا قبل الافتتاح ، بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق بالقرب من 300 دولار للسهم الواحد. ، أظهرت نتائج الشركة...
من المرجح أن تقدم الشركة الأم لشركة Google ، Alphabet (GOOGL.US) ، هوامش ربح أعلى لأعمالها السحابية في الربع الأول من السنة المالية 23. ولكن هذه البيانات...
الغاز الطبيعي (ناتجاس): يشير منحنى العقود الآجلة إلى أن الطلب قصير الأجل في الولايات المتحدة سيستمر في الانخفاض علاوة على ذلك ، ارتفع إنتاج الغاز...
ستصدر Microsoft (MSFT.US) اليوم نتائجها للربع الأول من العام المالي 2023 ، بعد الجلسة في وول ستريت. إجماع السوق على أن تتجاوز الإيرادات التوقعات وأن تكون...
فاقت النتائج المالية لبنك First Republic Bank (FRCUS) التوقعات ، لكن الودائع انخفضت بنسبة 41٪ تقريبًا على أساس ربع سنوي إلى 104.5 مليار دولار في الربع...
القارة القعجوز باللون الأحمر في بداية جلسة اليوم تحول الاهتمام نحو نتائج البنوك الأوروبية تجلب جلسة اليوم في البورصات الأوروبية...
في الآونة الأخيرة ، تداخلت العديد من الأحداث وأثرت على المعنويات السائدة في سوق العملات المشفرة. من ناحية ، نلاحظ ضعف المضاربين...
تفتح الجلسة الأوروبية على انخفاض طفيف يوم الثلاثاء مؤشر ثقة المستهلك CB في أبريل المزيد من بيانات الأنشطة الإقليمية من الولايات المتحدة - مؤشر ريتشموند قرار...
