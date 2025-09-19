حصاد الأسواق (25.04.2023)
بدأت المؤشرات الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم بأمزجة مختلطة. افتتحت الأسهم على ارتفاع في اليابان وسط تفاؤل بشأن أرباح الشركات ، بينما...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
بعد فترة وجيزة من نشر مؤشر دالاس الفيدرالي لشهر أبريل، لوحظ تراجع في المؤشرات الأمريكية الرئيسية وعقود المؤشرات الأوروبية. أظهرت قراءة اليوم لبيانات النشاط...
نشاط دالاس الإقليمي لشهر أبريل الفعلي: -23.4 مقابل -12 المتوقع و -15.7 سابقًا انخفض مؤشر دالاس أكثر من المتوقع إلى -23.4 ، مقارنة...
افتتحت وول ستريت على انخفاض طفيف النشاط الإقليمي في الولايات المتحدة آخذ في الانكماش يعبر بنك جولدمان ساكس عن نظرته الإيجابية لشركات الطاقة تقدم...
تجاوزت نتائج Coca-Cola (KO.US) توقعات المحللين ترتفع أسهم الشركة قبل فتح السوق الأمريكية النتائج مدفوعة في المقام الأول بالطلب القوي والزيادات في...
البلاتين: صعد البلاتين إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2022 (بناءً على أسعار الإغلاق) الأسبوع الماضي بعد تجاوز 1100 دولار للأونصة. يتم حاليًا اختبار...
تسجل العملات المشفرة افتتاحًا أضعف خلال الأسبوع ، حيث تكافح عملة البيتكوين للاحتفاظ بالمستوى الرئيسي البالغ 27000 دولار. الضعف في أكبر عملة مشفرة يؤثر...
القارة القديمة تمحو الانخفاضات المبكرة في اليوم بيانات IFO تتماشى مع التوقعات حقق بوروسيا دورتموند مكاسب في موجة توليه الصدارة في الدوري الألماني. تجلب...
حقائق تتداول عقود الانبعاث في اتجاه صعودي تراجع السعر مرة أخرى من منطقة 98.00-100.00 يحاول الدببة اختراق خط الاتجاه الصعودي رأي تم...
يدخل موسم أرباح وول ستريت في مرحلته الأكثر إثارة للاهتمام والتي تتميز بأكثر الإصدارات من الشركات الأمريكية ذات الأسماء الكبيرة. من بين تلك المقررة...
سيشهد هذا الأسبوع الكثير من الإصدارات المثيرة للاهتمام ، خاصة النصف الثاني منها. سيُعرض على التجار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول...
تم إصدار مؤشرات IFO الألمانية لشهر أبريل هذا الصباح في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن تظهر البيانات تحسنا طفيفا مقارنة بقراءات مارس. 9:00...
سيحصل التجار على لمحة أولية عن أداء الاقتصاد الأمريكي في الفترة من يناير إلى مارس هذا الأسبوع ، حيث من المقرر إصدار تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي...
Japanes سيجتمع محافظو البنوك المركزية اليابانية هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية (الجمعة). سيكون هذا الاجتماع الأول في ظل حاكم بنك اليابان...
من المقرر أن تفتح المؤشرات الأوروبية على انخفاض طفيف مؤشرات IFO الألمانية ، بنك دالاس الفيدرالي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول والناتج...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على انخفاض في بداية أسبوع جديد. تم تداول مؤشر نيكاي و S & P / ASX 200 و نفتي 50 بشكل ثابت ، وانخفض...
كانت أكبر عملة مشفرة غير قادرة على الحفاظ على الزخم الصعودي وفشلت في الصمود لفترة أطول فوق 30 ألف دولار حيث تم إطلاق عرض أقوى مرة أخرى. وتأتي الانخفاضات...
أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة (NATGAS) تنخفض اليوم. NATGAS انخفض أكثر من 5٪ في اليوم. لا توجد أخبار محددة تدعم هذه الخطوة ويمكن أن يكون انخفاض...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. أظهرت تقديرات معهد البترول...
يُنظر إلى مشكلة سوق العقارات التجارية من قبل بعض المؤسسات مثل Wells Fargo و Morgan Stanley على أنها تهديد شامل على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان...
