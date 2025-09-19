الولايات المتحدة: ارتفاع عائدات السندات إلى أعلى مستوى لها في هذا الشهر!
انخفضت وول ستريت عند الافتتاح نتائج Netflix مخيبة للآمال، خسر السهم 2٪ قبل الافتتاح عائدات السندات آخذة في الارتفاع تراجعت العقود الآجلة للأسهم...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أعلن بنك مورجان ستانلي (MS.US) عن صافي دخل للربع الأول من عام 2013 بلغ 2.98 مليار دولار متجاوزًا التوقعات ، لكن الأسهم تتراجع بنسبة 5٪ قبل افتتاح السوق...
بدأت الفضة زخم صعودي خلال الساعة الماضية وتمكنت من تعويض جزء كبير من الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق اليوم. كانت الحركة مدفوعة بشكل أساسي بضعف الدولار...
DE30 تحت الضغط بسبب مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة ركزت الأسواق على أداء شركات وول ستريت تبحث أليانز عن مشتر لحصة N26 شهدت جلسة اليوم في الأسواق...
قدمت Nefflix (NFLX.US) تقريرًا ماليًا مختلطًا للربع الأول أمس ، حيث قدمت إيرادات أقل من المتوقع وأرباحًا أعلى قليلاً من المتوقع. في عام 2022 ، أنذرت انخفاضات...
أعلنت شركت (TRV.US) ، وهي شركة تأمين أمريكية وعضو في مؤشر داو جونز ، عن أرباح الربع الأول من عام 2023 اليوم قبل افتتاح جلسة وول ستريت. عندما يتعلق الأمر...
تشير البيانات الكلية الأخيرة من الولايات المتحدة والتصريحات الصادرة عن المصرفيين الفيدراليين إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيتوجه الى رفع أسعار الفائدة في...
يشير بنك اليابان ، في رسالة إلى السوق ، إلى أنه من غير المرجح أن يقرر تغيير برنامج التحكم في المنحنى ، ناهيك عن الخروج ، في أعقاب الأزمة المصرفية الأخيرة....
ستصدر تسلا (TSLA.US) نتائجها للربع الأول من عام 2020 بعد جلسة التداول ، لتبلغ عن ربع سجلت فيه الشركة عددًا قياسيًا من عمليات التسليم. إجماع السوق على أن...
يوم الأربعاء في ساعات التداول الصباحية ، تراجعت عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى إلى ما دون مستويات الدعم المهمة. على الرغم من الانخفاض...
الجنيه البريطاني هو العملة الأفضل أداءً في سوق العملات الأجنبية الواسع في الوقت الحالي. يتم تداول زوج اليورو مقابل الجنيه الاسترليني بالقرب من...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح منخفض للجلسة النقدية الأوروبية تقارير أرباح Morgan Stanley و Tesla و Bed Bath & Beyond تقرير التضخم في منطقة اليورو...
مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة (شهري / شهر) مارس: 0.8٪ (تقديرًا 0.5٪ ؛ سابقًا 1.1٪) - مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة...
أنهت مؤشرات وول ستريت جلسة يوم أمس وسط معنويات متضاربة. أظهرت الأسهم تقلبًا حيث قام التجار بتحليل نتائج البنوك الأخيرة وبيانات اثنين من أعضاء مجلس الاحتياطي...
· كان لوباء كورونا تأثير عميق على الاقتصاد العالمي ، مما دفع العديد من الأفراد إلى إعادة تقييم أولوياتهم المالية وأهدافهم ·...
انخفض سهم جولدمان ساكس (GS.US) بأكثر من 3.5٪ بعد نشر التقرير المالي للربع الأول. يتم تداول GS.US حاليًا بسعر 334 دولارًا أمريكيًا وهو منخفض بنسبة 1.5 ٪. بلغ...
لم تتوافق كلمات وارن بافيت مع Netflix قبل نتائجها في الأسبوع الماضي ذكر وارن بافيت مؤخرًا من طوكيو أن أعمال البث ليست جيدة جدًا ، وأن تاريخ تشغيل Netflix...
مؤشرات الولايات المتحدة الرئيسية توسع الزخم الصعودي ، US.500 0.25٪ أعلى يستقر سوق الإسكان في الولايات المتحدة تقرير مخيب للآمال من مجموعة Goldman...
بدت تصريحات الرؤساء التنفيذيين للبنوك الأمريكية الكبرى اليوم "معطلة للتضخم". أشار موينيهان ، الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا ، إلى أن معدلات...
