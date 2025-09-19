أرباح البنوك الأمريكية تأتي مختلطة. يخسر جولدمان ساكس 3٪
بنك أوف نيويورك ميلون (BK.US) إجمالي الإيرادات 4.4 مليار دولار - تماشيا مع التوقعات كانت ربحية السهم 1.12 دولار - تماشيا مع التوقعات حقق...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش - بيانات سوق الإسكان الأمريكية لشهر مارس. تصاريح البناء. الفعلي: 1.413 مليون. المتوقع: 1.45 مليون. السابق: 1.55 مليون بدأ...
1:30 مساءً بتوقيت جرينتش - كندا ، تضخم مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس. الفعلي: + 4.3٪ سنويًا. المتوقع: 4.3٪ سنويًا. السابق: 5.2٪ سنويًا -...
النفط: حذرت وكالات حكومية أمريكية من انتهاكات محتملة لسقف أسعار النفط الروسي في الوقت الحالي ، قد يتضخم الطلب على النفط الروسي بسبب الأسعار المنخفضة...
بعد إغلاق جلسة الولايات المتحدة ، ستعرض شركة Netflix العملاقة للبث المباشر (NFLX.US) نتائجها للربع الأول. بالإضافة إلى التقرير نفسه ، سينتبه المستثمرون...
اكتسب مؤشر داكس مكاسب طفيفة في وقت مبكر من الجلسة ركزت الأسواق على نتائج شركة وول ستريت بيانات معهد ZEW المختلطة شهدت جلسة الثلاثاء...
تم إصدار مؤشرات ZEW الألمانية لشهر أبريل اليوم في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. تبين أن البيانات كانت مختلطة - فقد خسر مؤشر ما دون التوقعات بانخفاضه...
يعتبر الدولار الأسترالي من أفضل العملات الرئيسية أداءً اليوم. تبين أن محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي لم يكن مسالمًا ولا متشددًا. من ناحية ، أظهرت...
تنتظر الأسواق المالية اليوم قراءات البيانات الرئيسية من الصين. على الرغم من أن البيانات كانت جيدة ، إلا أن رد فعل المؤشرات الصينية بما في ذلك...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح أعلى قليلاً للجلسة النقدية الأوروبية تقارير الأرباح من Netflix و Lockheed Martin و Johnson & Johnson شهد مؤشر...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس بارتفاع طفيف. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.33٪ وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.30٪ وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.28٪....
يفقد الثيران الزخم في هذه الجلسة ، و يتراجع اليورو مقابل الدولار إلى ما دون المستوى 1.10. 4 ساعات إطار زمني EUR / USD التصحيح في المؤشرات...
يسجل زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي انخفاضات ديناميكية اليوم ، مع تعزيز الدولار الأمريكي في سوق العملات الأجنبية الواسع. يخسر الزوج حاليًا ما يقرب من...
انخفض سعر سهم Alphabet Inc (Googl.US) بنسبة 4٪ تقريبًا بسبب المخاوف التي أثيرت بسبب الخسارة المحتملة في الإيرادات من Samsung. يتم تداول سعر Googl.US حاليًا...
ارتفعت وول ستريت قليلاً في وقت مبكر من جلسة اليوم ستيت ستريت تخسر 11٪ بعد صدور النتائج الفصلية جوجل تحت ضغط بعد تقرير حول سامسونج تبدأ جلسة...
قراءة مؤشر NY Empire اليوم ، على الرغم من أنها لا تسبب عادةً الكثير من التقلبات في السوق ، فاجأت السوق اليوم بقراءة أعلى من التوقعات بوضوح. وفقًا لتقديرات...
DE30 يمحو مكاسب كبيرة من الجلسة المبكرة يتركز الاهتمام على نتائج الشركات للربع الأول من عام 2023 توقفت ألمانيا عن استخدام الطاقة النووية تجلب...
تنخفض عملة البيتكوين إلى ما دون 30 ألف دولار وتجعل الحالة المزاجية لسوق العملات المشفرة مختلطة في افتتاح الأسبوع. ومع ذلك ، من ناحية أخرى ، قد تكون الانخفاضات...
أنهت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعة للمرة الأولى بعد 5 أسابيع من التراجع. وتجدر الإشارة إلى أن الحركة الصعودية بأكملها...
