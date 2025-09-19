تقارير الأسهم الأعلى مشاهدة هذا الأسبوع (17.04.2023)
أطلقت البنوك الأمريكية الكبرى الأسبوع الماضي موسم أرباح وول ستريت للربع الأول من عام 2023. تبين أن التقارير الأولى من البنوك الكبرى كانت في الغالب أفضل...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
اكتسبت المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال جلسة التداول الأولى لأسبوع جديد. كانت المؤشرات الصينية هي الأفضل أداءً حيث كسب مؤشر...
بدأ الأسبوع الجديد في الأسواق المالية العالمية في أجواء متفائلة مع تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، وخاصة الصين ، عند...
تفتح المؤشرات الأوروبية الأسبوع الجديد على ارتفاع بيانات ثانوية من أوروبا والولايات المتحدة خطابات من أعضاء بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي...
أنهت المؤشرات من وول ستريت تداول يوم الجمعة على انخفاض بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي والر إلى أن تراجع التضخم كان بطيئًا حتى الآن وأن بنك الاحتياطي...
الولايات المتحدة ، مبيعات التجزئة لشهر مارس. العنوان. الفعلي: -1٪ شهريًا. المتوقع: -0.4٪ شهريًا. السابق: -0.4٪ شهريًا السيارات السابقة. الفعلي: -0.8٪...
يحاول داكس اختراق القمم الأخيرة نتائج البنوك الأمريكية تدعم الأسواق في أوروبا مفاجآت كوفيسترو بنتائج جيدة كانت جلسة التداول الأخيرة...
شهد الأسبوع الماضي صدور بيانات قوية من سوق الوظائف الأمريكية ، في حين عُرض على المستثمرين في وقت سابق من هذا الأسبوع بيانات أضعف من المتوقع عن...
يحاول مؤشر الدولار الأمريكي وقف الاتجاه الهبوطي الرائد ، على الرغم من أن بنك جيه بي مورجان أشار إلى أن هناك تدهورًا في "المتوسط المرجح" للتوقعات...
أظهرت BlackRock (BLK.US) و UnitedHealth Group (UN.US) ، وهي شركة تأمين ورعاية صحية ، نتائج الربع الأول. على الرغم من أن النتائج - وخاصة نتائج BlackRock...
أخبر ايلون ماسك محللي مورغن ستانلي أنه يريد أن يجعل تويتر أكبر مؤسسة مالية في العالم. على الرغم من أن العملية ما زالت بعيدة وأن نهايتها غير مؤكدة...
تسببت قراءات التضخم المخففة من الولايات المتحدة في انخفاض الدولار الأمريكي ودعم الأصول ذات المخاطر العالية ، بما في ذلك العملات المشفرة. علاوة على ذلك...
بالأمس ، ارتفعت أسهم Amazon (AMZN.US) بنسبة 5 ٪ تقريبًا حيث كشفت الشركة عن تقنية ذكاء اصطناعي منافسة لتقنية GPT تسمى "Bedrock". إذا...
تستعد المؤشرات الأوروبية لافتتاح أعلى قليلاً تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر مارس في دائرة الضوء جي بي مورجان وويلز فارجو وسيتي جروب تعلن عن...
ارتفعت مؤشرات وول ستريت بما يزيد عن 1٪ يوم أمس وغرق الدولار الأمريكي حيث عززت القراءة الضعيفة لمؤشر أسعار المنتجين الآمال في اقتراب نهاية التضخم...
تعد شركة برمجيات الذكاء الاصطناعي C3.ai (AI.US) واحدة من أكبر المستفيدين من الاهتمام بالذكاء الاصطناعي. وكما يشير مؤشر سوق الأسهم الخاص بها ، فإن واحدة...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع طفيف بعد صدور بيانات مطالبات البطالة يؤدي انخفاض مؤشر أسعار المنتجين عن المتوقع وضعف الدولار إلى زيادة الزخم الصعودي ارتفع...
الأصول الخطرة "المضادة للدولار" في موجة من ضعف الدولار ، بعد قراءة أقل من المتوقع لتضخم مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة لم يتسبب...
