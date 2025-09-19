أوبك ترى عجزا كبيرا في سوق النفط هذا العام
صدر اليوم تقرير سوق النفط الشهري من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). أظهر التقرير أن المنظمة تتوقع عجزًا أكبر بكثير في سوق النفط هذا العام مما كان...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
مطالبات البطالة: 239 ألفًا مقابل 230 ألفًا المتوقعة (228 ألفًا سابقًا) مطالبات البطالة المستمرة: 1810 ألف مقابل 1814 ألفًا متوقعًا (1823 ألفًا سابقًا) جاءت...
افتتحت تقارير من شركة طيران دلتا (DAL.US) ، وشركة Fastenal (FAST.US) ، التي تعمل في مجال الخدمات اللوجستية والتصنيع وسلسلة التوريد ، موسم الأرباح في وول...
DE30 يختبر قيعان الأمس يركز الاهتمام على بيانات تضخم مؤشر أسعار المنتجين وإعانات البطالة تدعم شركات الأزياء جانب الطلب في أوروبا تجلب جلسة...
أدى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي جاء أقل من المتوقع والذي صدر يوم أمس إلى انخفاض الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار الأسهم. وبينما انعكست هذه...
تعرضت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لضربة أمس حيث يتوقع المحللون اقتراب نهاية موسم التدفئة في الولايات المتحدة....
يعمل Moët Hennessy Louis Vuitton (MC.FR) على تغذية المشاعر الصعودية في جميع أنحاء قطاع السلع الفاخرة...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح ثابت مطالبات البطالة وبيانات PPI من الولايات المتحدة من المتوقع أن يظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة بناء مخزونات الغاز...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض مع محو...
أدت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع والتي صدرت في وقت سابق اليوم إلى قفزة متقلبة في الدولار الأمريكي وأسواق الأسهم. ومع...
تم إصدار التقرير الأمريكي الرسمي عن مخزونات النفط اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. أشارت تقديرات معهد البترول الأمريكي الصادرة أمس إلى زيادة غير...
يرتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي اليوم مع اختبار زوج العملات الرئيسي لمنطقة 1.10. الحركة الصعودية لهذا الزوج اليوم مدفوعة بشكل أساسي ببيانات مؤشر أسعار...
لم يغير بنك كندا أسعار الفائدة كما كان متوقعًا على نطاق واسع. بقي سعر الفائدة عند 4.50٪. هذا هو الاجتماع الثاني الذي لم يتم خلاله رفع أسعار الفائدة. وفقًا...
افتتحت وول ستريت مرتفعة بعد قراءة ضعيفة لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ينخفض التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى ما دون المقياس الأساسي للمرة الأولى...
صدر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مارس اليوم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن يظهر التقرير تباطؤًا حادًا في نمو الأسعار...
حقائق: انتعشت أسعار NATGAS وسط أجواء باردة في الولايات المتحدة تشير الموسمية إلى ارتفاع أسعار الغاز رأي: كان سوق الغاز الطبيعي (NATGAS)...
تحاول DAX الحفاظ على الزخم التصاعدي يركز اهتمام المستثمرين على قراءة التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة تدعم نتائج مرسيدس وفولفو...
من المحتمل أن يكون إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مارس عاملاً رئيسيًا لقرار لجنة السوق الفدرالية المفتوحة القادم بشأن نسبة الفائدة. إذا...
اليوم ، يتحول اهتمام المستثمرين بشكل أساسي إلى تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ، والذي سيكون ، جنبًا إلى جنب مع بيانات سوق العمل ، عاملاً...
