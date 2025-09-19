في التقويم الاقتصادي: قراءات رئيسية من الولايات المتحدة وكندا!
تشير العقود الآجلة لمؤشرات القارة العجوز إلى افتتاح منخفض لجلسة التداول اليوم في أوروبا. يتطلع المستثمرون بشكل غير مؤكد إلى القراءات الكلية المقرر إجراؤها...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أنهت المؤشرات في وول ستريت جلسة يوم أمس وسط معنويات متضاربة. تأثرت معنويات المستثمرين بشكل أساسي بسبب عدم اليقين بشأن قراءة التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين...
ترتفع Solana 12 ٪ اليوم ، بفضل الإطلاق المقرر يوم الخميس لهاتف Saga ، الذي يعمل بنظام Android المدعوم من سلسلة Solana's blockchain. يمكن لمطوري...
ضعف الدولار الأمريكي بعد تقرير توقعات الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي ، كما علقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على الوضع الحالي للولايات...
أطلقت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم في أجواء متباينة قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الغد وصدور اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يتم...
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة (NATGAS) بنحو 2.5٪ اليوم. قفزت NATGAS بالفعل أكثر من 10٪ من أدنى سعر ليوم الخميس. يمكن تسمية مجموعة جديدة...
المؤشرات الأوروبية ترتفع في بداية الجلسة الأسبوعية ترتفع أسهم HelloFresh بعد تصنيف JP Morgan مفاجآت قراءة التضخم في الصين مع قراءة أقل من التوقعات تجلب...
بداية الأسبوع الجديد أمر إيجابي للغاية بالنسبة للثيران من السكر. يتم تداول SUGAR على ارتفاع بنسبة 2 ٪ اليوم وتمكنت من اختراق مستوى 24.06 دولارًا للرطل...
قد يجلب مؤتمر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، الذي بدأ أمس ، المزيد من القرائن للأسواق المالية. وفقًا لمصادر من بوابة Axios ، ستعلن وزيرة الخزانة الأمريكية...
يبدأ موسم أرباح وول ستريت هذا الأسبوع تقرير جي بي مورجان وويلز فارجو وسيتي جروب عن نتائج الربع الأول يوم الجمعة يظهر مسح مجلس الاحتياطي الفيدرالي...
حقائق: كسر السعر فوق المقاومة الرئيسية الاتجاه الرئيسي لا يزال صاعدا الذهب أبطل هيكل 1: 1 رأي: تداول سوق الذهب في اتجاه تصاعدي مؤخرًا....
أطلقت مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية أول جلسة تداول نقدي على ارتفاع بعد عيد الفصح. تتداول مؤشرات الأسهم القيادية من أوروبا الغربية على ارتفاع بنسبة 0.5-1.0٪...
المؤشرات الأوروبية تفتح على ارتفاع بيانات ثانوية من منطقة اليورو البيتكوين تقفز فوق 30،000 دولار أطلقت المؤشرات الأوروبية جلسة التداول...
تعتبر المعنويات تجاه العملات المشفرة بعد عطلة عيد الفصح إيجابية مع تداول العملات الرئيسية بالإضافة إلى العملات الرقمية الصغيرة التي...
أغلقت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على ارتفاع. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.10٪ ، وارتفع مؤشر دو جونز بنسبة 0.3٪ ، وارتفع Russell 2000 بنسبة 1٪....
من المقرر أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2٪ هذا العام ، بينما من المتوقع أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة إلى 1.2٪ مقابل 2.1٪ العام الماضي ، وفقًا لتوقعات...
تزداد احتمالية رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في مايو بعد البيانات الجيدة يوم الجمعة من سوق العمل الأمريكية ستكون البيانات الرئيسية...
ارتفع الدولار بما يزيد عن 0.3٪ اليوم وانخفض اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى ما دون 1.0900 واختبر مستويات بالقرب من 1.0850. ارتفع الدولار أخيرًا بعد البيانات...
تستقر أسعار النفط بعد القفزة الكبيرة في الأسعار الأسبوع الماضي رداً على قرار أوبك + خفض الإنتاج بشكل أكبر. انخفض التقلب بشكل كبير حيث عوض عدم اليقين بشأن...
انتهى عصر كورودا أخيرًا وتولى أويدا قيادة بنك اليابان. اليوم لدينا أول مؤتمر صحفي عام لرئيس بنك اليابان الجديد الذي التقى برئيس الوزراء في وقت...
