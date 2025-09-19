(10.04.2023) نظرة على مخطط الذهب
انخفض الذهب بنحو 0.6٪ مع بداية الجلسة الأولى من الأسبوع. هذا هو أول يوم تداول للذهب بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية من يوم الجمعة عندما...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
عيد الفصح هو يوم عطلة في معظم الدول الأوروبية. سوق الولايات المتحدة تعمل بشكل طبيعي اليوم يعيد السوق تقييم بيانات سوق العمل الأمريكية اعتبارًا...
كانت جلسة السوق الأولى بعد إصدار بيانات الوظائف الأمريكية متباينة حيث يتساءل المستثمرون عن مسار السياسة المستقبلية من الاحتياطي الفيدرالي. يبدو أننا...
تم إصدار جداول غير الزراعية اليوم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. أحدث قراءة: 236 ألفًا ارتفاعًا في التوظيف مقارنة بـ 240 ألفًا متوقعة و 311 ألفًا...
المستثمرون الذين سيعودون إلى الأسواق بعد عطلة عيد الفصح سيواجهون عددًا من أحداث السوق من الدرجة الأولى في الأسبوع المقبل. يعتبر قرار سعر الفائدة من بنك...
لا تزال المعنويات في سوق العملات المشفرة مختلطة ، حيث تتحرك المشاريع الكبرى في اتجاه جانبي. يشعر المستثمرون بالقلق من أن تصحيح Ethereum بعد ترقية Shapella...
صدر تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر مارس اليوم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يتم دائمًا مراقبة التقرير عن كثب ولكنه جذب هذه المرة مزيدًا...
على الرغم من ضعف الجلسة في الأسواق المنظمة ، تجلب جلسة العملات الأجنبية اليوم ضعفًا ملحوظًا في الدولار الكندي والكرونة النرويجية. هذه الظاهرة مثيرة للاهتمام...
أغلقت معظم أسواق الأسهم في أوروبا اليوم احتفالًا بعطلة الجمعة العظيمة. لن تكون هناك جلسة تداول نقدية في وول ستريت اليوم أيضًا. ومع ذلك ، تعمل أسواق العملات...
حقائق وفقًا لبولارد ورئيس مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفدرالي جيمي ديمون ، فإن الأزمة المصرفية الأمريكية ستضعف ببطء شكك لين ، كبير الاقتصاديين في...
قد تكون العملات المشفرة تحت المراقبة اليوم وكذلك يوم الاثنين. ليس بسبب وجود بعض الأحداث الكبيرة المجدولة والتي قد تؤثر على أسعار العملات الرقمية ولكن لأن...
يتم تداول العقود الآجلة لمؤشر الولايات المتحدة بشكل ثابت يبرز تقرير NFP في تقويم فارغ بخلاف ذلك تغييرات في ساعات التداول بسبب العطلة يتميز...
أنهت وول ستريت تداول يوم أمس على ارتفاع حيث انخفضت احتمالات السوق برفع سعر الفائدة الفيدرالية في مايو بعد سلسلة أخرى من البيانات المخيبة للآمال من سوق...
يعتبر Levi Strauss (LEVI.US) من أسوأ الأسهم الأمريكية أداءً اليوم ، حيث انخفض تداوله بحوالي 15٪ خلال اليوم. أعلنت الشركة عن أرباحها للربع الأول من السنة...
تم عرض بعض البيانات المثيرة للاهتمام على المستثمرين اليوم ، خاصة من الولايات المتحدة. أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية المزيد من الإشارات المقلقة ، مما يشير...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة (EIA) بيانات عن التغيير في مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. كان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاضًا بمقدار 20 مليار...
افتتحت وول ستريت جلسة الخميس على انخفاض بيانات مطالبات البطالة الأعلى من المتوقع تؤدي إلى تدهور المعنويات AMC Entertainment يرتفع 13٪ بعد حكم محكمة...
تتراجع العملات المشفرة عن أعلى مستوياتها القياسية الأخيرة حيث اكتسبت عمليات البيع المكثفة في مؤشر ناسداك قوة وازدادت المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي....
30 (مساءً بتوقيت جرينتش) - الولايات المتحدة الأمريكية ، مطالبات البطالة الأسبوعية نتائج : 228000 التوقعات: 200000 السابق: 198000 مطالبات...
صدر تقرير الوظائف الكندية لشهر مارس اليوم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تم تقديم إصدار التقرير يومًا إلى الأمام حيث ستحتفل كندا بيوم الجمعة العظيمة...
