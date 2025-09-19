DE30: DAX يكافح من أجل التمسك بمنطقة الدعم الرئيسية
تحقق المؤشرات الأوروبية ارتفاعًا طفيفًا بعد موجة البيع المكثفة يوم أمس يحاول DAX الدفاع عن منطقة الدعم التي تم اختراقها أمس تقرير الإنتاج الصناعي...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
يتعافى المؤشر الألماني الرائد بشكل طفيف اليوم. مخطط W1 يتم تداول مؤشر DAX الآجل / DE30 على انخفاض طفيف هذا الأسبوع. محاولة اختراق جديدة...
في الأيام الأخيرة ، أشار البنك المركزي الأوروبي والمحللون في Bank of America و JP Morgan و Morgan Stanley إلى أن سوق العقارات التجارية يمكن أن يكون نقطة...
12:30 صباحًا بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة ، تقرير تشالنجر لشهر مارس. الفعلي: 89.70 ألف. القراءة السابقة: 77.77 ألف. إكسب. 65.00 ك تخفيضات الوظائف...
يعطي لين ، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي علامة استفهام بشأن قرار مايو ، مشيرًا إلى أنه سيعتمد على توقعات التضخم ، بما في ذلك التوقعات الأساسية....
حقائق مرة أخرى تجاوزت البيانات الكلية من الصين توقعات المحللين يتبع البنك المركزي الصيني سياسة نقدية ناعمة نسبيًا، وتسجل البلاد نموًا اقتصاديًا...
كان سوق سندات الدين على مدى الأشهر القليلة الماضية في حالة استياء ، وفرضت بقوة مضاعفة من خلال الدورة التقدمية لرفع أسعار الفائدة. ومع ذلك ، فإن هذا الوضع...
تشير العقود الآجلة إلى ارتفاع طفيف في افتتاح جلسة التداول النقدية اليوم في أوروبا تركز التقويم الكلي على سوق العمل تكسب السندات مع موجة انخفاض عوائد...
يتسارع الإنتاج الصناعي في ألمانيا ، كما يتضح من أحدث تقرير صادر عن وكالة الإحصاء الألمانية Destatis. أشارت بيانات المسح إلى أن الإنتاج ارتفع بنسبة 2.0٪...
أنهت مؤشرات وول ستريت جلسة أمس على انخفاض. تأثرت معنويات المستثمرين بشكل أساسي من خلال قراءات البيانات الكلية والتعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي...
لا يزال أمامنا شهر حتى قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم ولا يزال هناك الكثير من البيانات في شكل NFP أو التضخم. ومع ذلك ، يشير تقرير JOLTS و ADP أو ISM...
ارتفع سهم Johnson & Johnson بنسبة 3.1٪ بعد أن أعادت وحدة من عملاق الرعاية الصحية للمستهلكين طلب الحماية من الإفلاس كجزء من صفقة عرضت دفع 8.9 مليار...
انخفاض مخزونات النفط الأمريكية وفقًا لوزارة الطاقة بمقدار 3739 مليون برميل مع انخفاض متوقع قدره 2392 مليون برميل وانخفاض 7489 مليون برميل سابقًا. انخفضت...
من الواضح أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الأسوأ. انخفض مؤشر ISM للخدمات إلى 51.2 نقطة مع توقع 54.5 والمستوى السابق 55.1. تفاصيل تنخفض الطلبات الجديدة...
بدأت وول ستريت جلسة اليوم على انخفاض جاء تقرير ADP ضعيفًا بشكل مدهش ، مما يؤكد أن الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل يتباطأ كان أداء مؤشر ISM للخدمات...
شركات أشباه الموصلات حساسة تجاه القضايا الجيوسياسية والحصار التجاري ، فقد خسرت منذ أن أعلنت اليابان أنها ستنضم إلى العقوبات الأمريكية ضد الصين. يتصاعد...
تضعف الأسواق في أوروبا تحسبا للقراءات الكلية من الولايات المتحدة لا تظهر بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأوروبي أي اتجاه مشترك مكاسب Apotheke...
مؤشر ISM غير الصناعي هو ثاني مؤشر مهم يجب على المستثمرين الانتباه إليه اليوم قبل نشر تقرير NFP يوم الجمعة لشهر مارس. سيتم نشر التقرير في الساعة 15:00 (BST). حاليًا،...
تقرير ADP الأمريكي من سوق العمل: 145 ألف مقابل 210 ألف متوقع و 242 ألف سابق وظائف ADP في الولايات المتحدة المنتجة للسلع في شهر مارس ارتفعت بمقدار 70...
ضعف الدولار الأمريكي يوم أمس بعد قراءات أضعف من المتوقع لبيانات وطلبات سوق العمل. في النهاية ، لم يساعد "الدولار الأمريكي" تعليقات لوريتا ميستر...
