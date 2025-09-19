نظرة على مخطط NZDUSD (05.04.2023)
يتمتع الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأميركي بتقلبات مرتفعة بعد رفع سعر الفائدة أكبر من المتوقع من بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ). أعلن بنك الاحتياطي...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تقرير التوظيف لشهر مارس من ADP ، المقرر إصداره في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش ، هو أحد قطعتين أساسيتين من البيانات الأمريكية سيتم إصدارهما اليوم (الآخر...
حقائق: تفاعل US500 مع منطقة المقاومة التي حددها هيكل الاتجاه الصعودي طويل المدى سجل اختبار المستوى أعلاه زيادة في حجم التداول في هذه المنطقة الرأي:...
تكتسب أسهم Sodexo (SW.FR) ما يقرب من 11٪ في جلسة اليوم ، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات ، بعد أن أعلنت الشركة الفرنسية عن نتائج النصف الأول...
تم إصدار مؤشرات مديري المشتريات الخدماتي لشهر مارس من أوروبا طوال الصباح. ومع ذلك ، نظرًا لأن معظم هذه كانت مراجعات ، لم يكن من المتوقع حدوث انحرافات كبيرة...
تغيير طفيف في المؤشرات الأوروبية تقرير الوظائف ADP والخدمات ISM في دائرة الضوء PMIs الخدمات النهائية من أوروبا والولايات المتحدة تغيرت تجارة...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض بعد البيانات الضعيفة لطلبيات المصانع وفرص العمل انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.58٪ ، وانخفض مؤشر...
كانت الإشارة القوية التي تشير إلى برودة سوق العمل كافية لإضعاف الدولار الأمريكي بشكل حاد. يمكن رؤية هذه الخطوة أيضًا في سوق السندات الأمريكية ، حيث نشهد...
أسهم Endeavor Group Holdings (EDR.US) ، الشركة القابضة الترفيهية التي اشتهرت بامتلاكها أكبر اتحاد مختلط للفنون القتالية في العالم ، تفقد UFC ما يقرب من...
تضع البيانات الكلية الأضعف ضغوطًا على الدولار الأمريكي ونشهد انخفاضًا كبيرًا في عوائد السندات. كانت قراءة JOLTS النهائية أقل من مستوى 10 مليون للمرة الأولى...
النفط: فاجئ أوبك + وقررت بعض الدول الأعضاء خفض الإنتاج طواعية في نهاية الأسبوع الماضي. أعلنت المملكة العربية السعودية خفض الإنتاج بمقدار 500000 برميل...
الساعة 5 مساءً بتوقيت غرينتش ، رأينا قراءات كلية نهائية حول الطلبات في الاقتصاد الأمريكي وتقرير JOLTS من سوق العمل: بيانات JOLTS أقل من التوقعات:...
افتتحت وول ستريت الجلسة وسط معنويات أضعف يتوقع المستثمرون سياسة أقل عدوانية من البنوك المركزية بيانات الطلبات في الولايات المتحدة الساعة 5 مساءً...
ZIM Integrated Shpping (ZIM.US) ، الشركة من صناعة الشحن البحري تخسر أكثر من 25٪ اليوم قبل الافتتاح. سبب الانخفاض هو "تاريخ سابق" ، أي اليوم الذي...
ارتفعت عقود اليورانيوم بشكل طفيف بعد بيان مشترك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأشار "الغرب" إلى أن أي جهود لتقويض أسواق الطاقة وتجنب...
يعتبر الدولار الأسترالي أحد أسوأ عملات مجموعة العشرة أداءً بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الأسترالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في وقت سابق اليوم....
يبدو أن اتفاقية شراء Activision Blizzard Inc. (ATVI.US) من قبل Microsoft (MSFT.US) تمضي قدمًا في حكم CMA أشارت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة...
الأسواق الأوروبية تكسب في وقت مبكر من بعد الظهر يحذف Morgan Stanley التصنيف السلبي لشركة Evotec يتركز اهتمام المستثمرين على تقرير طلبيات السلع المعمرة...
حقائق: أبطل الزوج بنية 1: 1 كسر اليورو مقابل الجنيه الاسترليني ما دون منطقة الدعم الرئيسية عند 0.8775 رأي: EURGBP يتحرك جانبيًا مؤخرًا. ومع...
صدرت اليوم قراءة مؤشر أسعار المنتجين التضخم لشهر فبراير من منطقة اليورو في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن تظهر البيانات انخفاضًا...
