أرامكو تطرح سندات من 3 شرائح بـ5 مليارات دولار
ذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت، أن شركة النفط السعودية أرامكو حددت السعر لطرح سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح بقيمة خمسة مليارات دولار. من...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
المزيد
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
المزيد
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
المزيد
ذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت، أن شركة النفط السعودية أرامكو حددت السعر لطرح سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح بقيمة خمسة مليارات دولار. من...
أكدت شركتا أمازون (AMZN.US) وستيلانتس (STLA.US) إنهاء تعاونهما في برنامج SmartCockpit، منهيتين بذلك شراكة كانت تهدف إلى دمج تقنية أمازون في سيارات جيب...
ستُصدر شركة إنفيديا (NVDA.US)، عملاق الذكاء الاصطناعي في وول ستريت، أرباح الربع الأول من عام 2026 اليوم، بعد جلسة التداول في وول ستريت. ما الذي...
وقّعت شركة الخليج للملاحة القابضة، اتفاقية استحواذ مع شركة بروج للطاقة المحدودة، المتخصصة في تخزين النفط الخام وزيت الوقود والمنتجات المكررة، والمدرجة...
أعلنت شركة HEICO (HEI.US)، عملاق قطاع الطيران والدفاع ومقرها الولايات المتحدة، عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة...
مؤشر ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي المركب: -9 (توقعات -9، السابق -13) أظهر مسح التصنيع الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند لشهر...
ارتفعت قيمة أسهم شركات السيارات مثل بي إم دبليو (BMW.DE) ومرسيدس (MBG.DE) وفولكس فاجن (VOW1.DE) بعد أن أفادت صحيفة هاندلسبلات أن ممثلي هذه الشركات يجرون...
يجذب صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لشهر مايو في وقت لاحق اليوم اهتمام المستثمرين، وإن طغى عليه إلى حد ما تقرير الأرباح الفصلية...
ارتفعت أسهم شركة جيم ستوب بعد أن أعلنت شركة ألعاب الفيديو عن أول عملية شراء لها لعملة بيتكوين، حيث استحوذت على 4,710 توكنات بقيمة تزيد عن 513 مليون...
تشهد أسواق الأسهم يوم الأربعاء فترة من الهدوء وهدوء في المزاجات المتفائلة والمتشائمة، وذلك قبيل صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)...
يواصل سعر البيتكوين استقراره قرب أعلى مستوياته القياسية متجاوزًا 109,000 دولار أمريكي. ويعود حماس السوق إلى الشعبية المتزايدة للبيتكوين بين المؤسسات والشركات....
07:45 صباحًا بتوقيت غرينتش، فرنسا - بيانات التضخم لشهر أبريل: مؤشر أسعار المنتجين الفرنسي: الفعلي -4.3% على أساس شهري؛ السابق -0.5% على أساس شهري؛ 07:45...
اليوم، سيتابع المستثمرون العالميون عن كثب النتائج المالية لشركة إنفيديا، المقرر صدورها بعد إغلاق بورصة وول ستريت. ويعزز تفاؤل المستثمرين صفقات التصدير...
تشهد أسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ جلسة تداول متباينة. تتقلب المؤشرات الصينية ضمن نطاق ضيق يبلغ +/- 0.30%، بينما انخفض مؤشر AU200.cash الأسترالي...
حققت وول ستريت مكاسب في أول جلسة تداول بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة. وجاء هذا الارتفاع كرد فعل متأخر على قرار الرئيس ترامب تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة...
سلمت شركة ريدواير الجيل الثالث من نظامها المتطور لإدارة البيانات والطاقة (ADPMS-3)، وهو بمثابة "العقل المدبر" لمهمة اعتراض المذنبات القادمة التابعة...
انخفضت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو للتجارة (WHEAT) اليوم بنحو 2.5%، مدفوعةً ببيانات الطقس التي تشير إلى انخفاض خطر ضعف المحاصيل في نصف الكرة الشمالي....
انتعشت وول ستريت يوم الثلاثاء بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، مسجلةً مكاسب قوية استجابةً لقرار الرئيس ترامب تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من...
صدر مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك في الولايات المتحدة في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر مؤشر كونفرنس بورد ارتفاع من المستويات...
أعلنت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا (DJT.US) عن طرح خاص بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي بمشاركة 50 مستثمرًا مؤسسيًا، وذلك لبناء واحدة من أكبر صناديق بيتكوين...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم