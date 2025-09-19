نظرة على مخطط Dogecoin (04.04.2023)
شهد Dogecoin تحركات هائلة في المساء ، حيث ارتفعت العملة بنحو 30٪ في أقل من ساعتين. في حين أن العملات المشفرة الأخرى شهدت أيضًا بعض المكاسب ، لم تشهد أي...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
شهد Dogecoin تحركات هائلة في المساء ، حيث ارتفعت العملة بنحو 30٪ في أقل من ساعتين. في حين أن العملات المشفرة الأخرى شهدت أيضًا بعض المكاسب ، لم تشهد أي...
تفتتح المؤشرات الأوروبية على انخفاض طفيف بيانات طلبيات المصانع الأمريكية لشهر فبراير ، مراجعة طلبيات السلع المعمرة خطابات من أعضاء بنك الاحتياطي...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداولات الأمس مختلطة - ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.37٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.98٪ ، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.27٪...
تبدأ أسهم الشركة الأسبوع الجديد في مزاج كئيب. كل ذلك بسبب شبح الإفلاس المتصاعد للشركة التي تتوسل لضخ رأس مال إضافي لإمكانية الحفاظ على طاقتها التشغيلية....
ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي بعد تعليقات هولزمان من البنك المركزي الأوروبي ، الذي علق على أن رفع 50 نقطة أساس لا يزال ممكنًا في مايو. تعليقات...
وول ستريت ترتفع في بداية الأسبوع الجديد بيانات مؤشر مديري المشتريات في بؤرة اهتمام المستثمرين ارتفعت شركات الطاقة بشكل حاد بعد خفض إنتاج أوبك + تبدأ...
2:45 مساءً بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة ، مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر مارس (نهائي). الفعلي: 49.2. الإصدار الأول: 49.3 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش...
في الآونة الأخيرة ،كان العالم يتمتع بأسعار منخفضة للغاية للنفط (وفقًا لمعايير اليوم). انخفض سعر خام برنت إلى 70 دولارًا للبرميل وكان الأدنى منذ ديسمبر...
بداية مختلطة للأسبوع في الأسواق في أوروبا يعزز Morgan Stanley المعنويات حول أسهم Siemens Energy يركز اهتمام المستثمرين على قراءات مؤشر مديري المشتريات تجلب...
حقائق يتم تداول الفضة في قناة صاعدة ارتد السعر من الحد الأدنى للقناة رأي: يتم تداول الفضة في قناة تداول صعودية منذ منتصف مارس....
شهدت Bitcoin ربعًا أول رائعًا من العام ، حيث زادت تقييمها بأكثر من 70٪. وبذلك ، تغلبت على عوائد جميع الأصول الاستثمارية التقليدية تقريبًا. دخلت العملات...
صدرت صباح اليوم مراجعات لمؤشرات مديري المشتريات التصنيعية الأوروبية لشهر مارس. أظهرت القراءة الإسبانية إيقاعًا ملحوظًا ، لكن الإصدارات من دول أخرى ، مثل...
أعلن أعضاء أوبك + تخفيضات طوعية ضخمة في إنتاج النفط خلال عطلة نهاية الأسبوع ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط في بداية تعاملات الأسبوع الجديد. أعلنت 8 دول...
سنقوم بتحليل زوج العملات EUR / USD لفترة أطول من أجل الحصول على رؤية أوسع لزوج العملات الرئيسي. خلال الأشهر القليلة الماضية ، كان اليورو يتعافى مقابل...
من المقرر أن تفتح الأسواق الأوروبية على انخفاض طفيف النفط يرتفع بعد التخفيض المفاجئ للإنتاج من قبل أوبك التصنيع ISM ومؤشرات مديري المشتريات النهائية...
بدأ النفط تعاملات الأسبوع الجديد مع فجوة سعرية صعودية كبيرة بعد أن أعلنت دول أوبك عن خفض الإنتاج خلال عطلة نهاية الأسبوع تعهدت دول أوبك بخفض أكثر...
تستقر Bitcoin أعلى من 28000 دولار ، وتزيد المشاريع الأصغر حجمًا من بين العملات البديلة ، سجلت كاردانو ارتفاعات قياسية يغذي النمو احتمالية تكامل...
تنتظر الأسواق الأسبوع التالي ، قبل عيد الفصح ، عندما تكون ظروف السيولة ضعيفة. خاصة في النصف الثاني من الأسبوع المقبل ، عندما يتم إغلاق بعض الأسواق لقضاء...
افتتحت وول ستريت جلسة الجمعة محققة مكاسب دعم تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأقل من المتوقع الاتجاه الصعودي تحاول أسهم Alphabet (GOOGL.US) الدفاع...
انخفض مؤشر معنويات UoM النهائي لشهر مارس إلى 62 نقطة ، دون التوقعات عند 63.3 ومستوى القراءة السابق عند 63.4. في الوقت نفسه ، جاءت توقعات التضخم مختلطة:...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم