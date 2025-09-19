NATGAS يرتفع بقوى
ارتفع ناتجاس فجأة من أدنى مستوى محلي أقل من 2.1 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية إلى مستويات قريبة من 2.2 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية. من المستوى...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تم إصدار حزمة البيانات الأمريكية لشهر فبراير ، بما في ذلك بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي ، اليوم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تبين أن بيانات...
تتباين القارة القديمة قبل قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية اخترق مؤشر داكس فوق منطقة المقاومة المحلية تتعرض أسهم Jungheinrich لضغوط على خلفية...
يُعد إصدار حزمة البيانات الأمريكية لشهر فبراير ، بما في ذلك تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي ، حدثًا رئيسيًا على مستوى الاقتصاد الكلي بعد ظهر اليوم. على الرغم...
ينخفض سعر سهم شركة Virgin Orbit (VORB.US) ، وهي شركة سياحة فضائية للملياردير البريطاني ريتشارد برانسون ، في تعاملات ما قبل السوق الأمريكية اليوم. انخفض...
تم إصدار قراءة مؤشر أسعار المستهلك لمؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس من منطقة اليورو اليوم في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. أظهرت القراءة الرئيسية...
تم إصدار بيانات مبيعات التجزئة الألمانية لشهر فبراير اليوم في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة بنسبة 0.5٪ مقارنة...
مجموعة المؤشرات الأوروبية لافتتاح مسطح قراءات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس من فرنسا وإيطاليا وبولندا ومنطقة اليورو تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي...
تم إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسي لشهر مارس اليوم في الساعة 7:45 صباحًا بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن يظهر التقرير ، تمامًا مثل التقارير...
يتم تداول المعادن الثمينة على انخفاض طفيف في اليوم بعد محو المكاسب السابقة. أدت القراءة الأعلى من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين الفرنسي هذا الصباح إلى...
يستقر الذهب بالقرب من 2000 دولار للأونصة ويستأنف الحركة الصعودية في مواجهة تراجع الزخم الصعودي في وول ستريت وتراجع قوة الدولار الأمريكي عدم اليقين...
علقت وكالة موديز وفيتش للتصنيف الائتماني ، إحدى وكالات التصنيف الائتماني الرائدة في العالم ، خلال الـ 24 ساعة الماضية على الوضع ، ولا سيما في القطاع المصرفي...
افتتحت وول ستريت جلسة التداول اليوم على ارتفاع يتم تعزيز المعنويات الأفضل من خلال قراءات انخفاض التضخم في أوروبا وارتفاع المؤشرات من القارة القديمة استجابت...
حقائق يقترب DE30 من المقاومة التي تم اختبارها مسبقًا عند مستوى 15700 نقطة بدأ US100 سوقًا صاعدًا تقنيًا (انتعاش بأكثر من 20٪) يقوم السوق بتسعير...
أحد المستفيدين الرئيسيين من إفلاس SVB. استحوذت شركة First Citizens BancShares (FCNCA.US) على جزء من بنك SVB من FDIC. بشكل ملحوظ ، حصلت على خصم قدره...
صدر اليوم تقرير التضخم الألماني عن مؤشر أسعار المستهلكين في الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش وكان من المتوقع أن يظهر تباطؤًا كبيرًا من فبراير. في الواقع...
تمدد أوروبا ارتفاعات الأمس تركز اهتمام المستثمرين على قراءة التضخم الألماني SMA Solar ترفع توقعاتها لعام 2023 شهدت جلسة الخميس في الأسواق الأوروبية...
يتجه المؤشر الألماني الأساسي بشكل هادف نحو أعلى مستوى لهذا العام. مخطط W1 ارتفع مؤشر DAX / DE30 بنسبة 1٪ اليوم ، ليوسع بشكل كبير مكاسبه...
قفزت أسعار الغاز الطبيعي قبل حوالي 3 ساعات من صدور تقرير تخزين الغاز من إدارة معلومات الطاقة. تأتي القفزة بعد أنباء عن محطة تصدير فريبورت. يقال إن...
تتمتع أسواق الأسهم في أوروبا بيوم آخر من المكاسب القوية. ارتفعت مؤشرات الأسهم القيادية الرئيسية من أوروبا بما يزيد عن 1٪ في وقت كتابة هذا التقرير. يمكن...
