عززت النتائج المفاجئة لشركة H&M من أسهم الشركة👗
تجلب جلسة الخميس بشأن الأسواق الأوروبية ارتفاعات ديناميكية لأسهم الشركة العالمية H&M (HMB.SE) ، التي نشرت نتائج مالية مفاجئة للربع الأول من عام 2023...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
سيكون اليورو مقابل الدولار الأميركي تحت المراقبة على مدار اليوم اليوم. هذا بفضل إصدارات بيانات التضخم من أوروبا. تم إصدار قراءة مؤشر أسعار المستهلك لمؤشر...
تم إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك من إسبانيا لشهر مارس في تمام الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يظهر التقرير تباطؤًا كبيرًا على...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى قراءات مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس من إسبانيا وألمانيا مراجعة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس بارتفاع مع إضافة جميع مؤشرات وول ستريت الرئيسية بنسبة 1٪ أو أكثر. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.42٪ ، وارتفع...
شركة Albemarle (ALB.US) هي أكبر منتج عالمي لليثيوم. تركز جهود الشركة الآن على الاستحواذ على Liontown ، وهي شركة تعدين أسترالية تركز على تطوير معادن البطاريات...
ترتفع العقود الآجلة لـ US100 ، حيث أدى الافتتاح المرتفع في آسيا والنشوة على أسهم Alibaba إلى تحسين المعنويات حول قطاع التكنولوجيا. كان المحللون حذرين للغاية...
الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش - تقرير وزارة الطاقة الأمريكية عن مخزونات النفط الأمريكية. النفط. الفعلي: -7.48 mb. المتوقع: +0.2mb (API: -6.08 mb) البنزين....
وول ستريت ترتفع في بداية الجلسة المعنويات مدعومة بالأداء القوي لأسواق الأسهم الأوروبية والآسيوية جاء مؤشر مبيعات المنازل المعلقة لشهر فبراير أعلى...
حقائق حافظت BITCOIN على زخمها الصعودي على الرغم من إجراءات CFTC التي تستهدف Binance بدأ تاجر السيارات السويسرية الفاخرة New Motors في قبول المدفوعات...
الجلسة الجيدة في آسيا تدعم المعنويات في أوروبا مؤشر ثقة المستهلك GfK أقل بقليل من التوقعات صندوق الثروة الكويتي يبيع جزءًا من أسهم مرسيدس بنز تجلب...
تنتعش العملات المشفرة اليوم على الرغم من الأنباء التي لا تزال غير مؤكدة حول الصراع بين CFTC وبورصة Binance. من بين جميع المشاريع ، تبرز الريبل (XRP) مرة...
قال بيتر كازيمير ، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ، إن البنك المركزي الأوروبي يراقب عن كثب الوضع في القطاع المصرفي وأنه مستعد للتدخل لضمان استقرار...
المؤشرات الأوروبية تشير إلى افتتاح أعلى أشار تقرير النفط الأمريكي تحت المراقبة بعد API إلى انخفاض كبير يعتزم البنك الوطني التشيكي ترك أسعار الفائدة...
أعلنت Alibaba (BABA.US) أمس أنها ستقسم شركتها إلى ست وحدات ، سيكون لكل منها القدرة على جمع التمويل الخارجي والاكتتاب العام ، كجزء من إعادة تنظيم عملاق...
كان HSCEI (CHNComp) أحد أفضل المؤشرات الآسيوية أداءً خلال جلسة تداول آسيا والمحيط الهادئ اليوم. وقفز المؤشر أكثر من 2٪ اليوم ورسم قمة يومية عند أعلى مستوى...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض طفيف. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.16٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.12٪ وهبط Nasdaq بنسبة 0.45٪....
تخلت FRA40 والمؤشرات الأوروبية الرئيسية عن معظم المكاسب المبكرة في فترة ما بعد الظهر وسط تجدد المخاوف بشأن القطاع المصرفي الأوروبي. داهم ممثلو الادعاء...
ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 104.2 من 102.9 في مارس. جاءت قراءة اليوم أعلى من تقديرات المحللين عند 101.0. في الوقت نفسه ، تم إصدار...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم في أجواء مختلطة يتأرجح US30 بالقرب من المقاومة الرئيسية علي بابا (BABA.US) لتقسيم ست وحدات افتتحت...
