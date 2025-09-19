سهم مهم للمراقبة GameStop
في أحدث تقرير لها ، نشرت GameStop (GME.US) ما لا يمكن تسميته إلا بربع قوي حقًا في وقت كانت فيه المشاعر تجاه العمل سلبية بشكل لا يصدق. تعمل مبادرات خفض...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
ٍ المستثمرون من أوروبا في معنويات مختلطة تركز الاهتمام على قراءة معنويات البنك المركزي من الولايات المتحدة عزز Zalando من قبل محللي HSBC تجلب...
حقائق: لا يستبعد بنك إنجلترا المزيد من رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعًا فشل المؤشر في اختراق منطقة المقاومة الرئيسية فاصل UK100...
النفط استعاد النفط جزءًا كبيرًا من خسائره الأخيرة. ومع ذلك ، فإن الحد الأدنى لنطاق التداول في ديسمبر-فبراير قد يعمل الآن كحد أعلى لنطاق...
مثل أندرو بيلي ، محافظ بنك إنجلترا ، بالإضافة إلى عضوين آخرين من بنك إنجلترا (سام وودز وديف رامسدن) أمام لجنة اختيار الخزانة اليوم لجلسة استماع بشأن انهيار...
النفط يلتقط محاولة هذا الأسبوع. ارتفعت أسعار النفط الخام يوم أمس مع قفز خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5٪. الحركة مستمرة هذا الصباح ، على الرغم من أن حجم المكاسب...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح أعلى مؤشر ثقة المستهلك CB ، تقرير API حول مخزونات النفط خطابات رؤساء البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا تشير...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس بارتفاع في الغالب مع تخلف أسهم شركات التكنولوجيا عن الركب. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.16٪ ، وارتفع مؤشر...
انتعشت شركة First Republic (FRCUS) وأسهم البنوك الأمريكية الإقليمية الأخرى بعيدًا عن أدنى مستوياتها الأخيرة بعد أن ذكرت Bloomberg أن السلطات الأمريكية...
تقاضي هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) الأمريكية بورصة العملات الرقمية Binance ومؤسسها Changpeng Zhao بسبب قضايا تتعلق بانتهاك قواعد التداول والمشتقات. تسببت...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على ارتفاع السلطات الأمريكية تدرس تقديم مساعدات إضافية للقطاع المصرفي يشتري المواطنون الأولون (FCNCA.US)...
تبدو بداية الأسبوع الأخير من شهر مارس مشابهة بنهاية الأسبوع السابق ، عندما ارتفعت تكلفة تأمين ديون دويتشه بنك ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى...
قفز سهم First Citizens (FCNCA.US) فيما قبل السوق بعد أن قالت الشركة القابضة للبنك إنها ستشتري جزءًا كبيرًا من أصول المقرض المتعثر Silicon Valley Bank....
افتتاح الأسبوع بشكل صعودي في أوروبا دويتشه بنك يسحب البنوك الأخرى للأعلى يرفع جيفريز توقعاته بشأن Salzgitter و HeidelbergCement تجلب جلسة التداول...
حقائق تم تداول NZDJPY بشكل جانبي لمدة عام تقريبًا انخفض الزوج إلى الحد الأدنى من النطاق محاولة بدء حركة استرداد رأي يتداول...
يكافح اليورو مقابل الدولار الأميركي لإيجاد اتجاه في بداية أسبوع جديد. لم يتغير تداول زوج العملات الرئيسي كثيرًا اليوم حتى على الرغم من الإيقاع الجيد لمؤشرات...
تكتسب أسهم شركة Novartis السويسرية (NOVN.CH) أكثر من 5 في المائة في وقت مبكر من جلسة اليوم على خلفية التجارب السريرية الناجحة لعقار Kisqali ، الذي يساعد...
أصدرت معاهد Ifo الألمانية مجموعة جديدة من مؤشرات مناخ الأعمال لشهر مارس اليوم في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. تبين أن البيانات أفضل بكثير مما كان...
المؤشرات الأوروبية تكسب في بداية أسبوع جديد مؤشر داكس يختبر منطقة 15300 نقطة مؤشر Ifo الألماني لشهر مارس في التقويم أطلقت أسواق الأسهم...
أطلقت المؤشرات من آسيا والمحيط الهادئ تداولات الأسبوع الجديد المختلط - ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.4٪ ، وارتفع مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.1٪ ، وانخفض...
