ثلاث أسواق يجب مراقبتها الأسبوع القادم (24.03.2023)
تسببت المخاوف بشأن حالة القطاع المصرفي وشبح الركود العالمي الذي يلوح في الأفق في عمليات بيع ضخمة في أسواق الأسهم العالمية. قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
بعد تصريحات رافائيل بوستيك ، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ، الذي يرى أن سيناريو الركود الأمريكي غير مرجح وأن القطاع المصرفي قوي ، تحدث رئيس...
بدأت المؤشرات جلسة اليوم على انخفاض تتراجع أسهم شركة First Republic Bank (FRC.US) وشركات القطاع المالي يقدر فاني ماي أن البنوك الأضعف قد تكون حافزًا...
مؤشر ستاندرد آند بورز التصنيعي العالمي في الولايات المتحدة مارس P: 49.3 (توقع 47.0 ؛ سابق 47.3) US S&P Global US Services PMI Mar P:...
نهاية الأسبوع تضغط على القارة العجوز دويتشه بنك في ظل الأزمة يلجأ المستثمرون إلى سوق السندات جلبت جلسة التداول الأخيرة في الأسواق الأوروبية...
الولايات المتحدة: طلبيات السلع المعمرة لشهر فبراير. الفعلي: -1.0٪ م / م. المتوقع: 0.2٪ م / م. السابق: -4.5٪ م / م - النقل المعمر: فبراير...
حقائق: US500 يبطل بنية 1: 1 يقع السعر تحت المتوسط المتحرك لمدة 100 فترة بالنظر إلى US500 فترة H4 ، يمكن أن نرى انعكاسًا محتملًا في الاتجاه....
انخفضت أكبر عملة مشفرة إلى أقل من 28000 دولار في موجة النفور العام من مخاطر الأصول في البورصات والأخبار من منصة Binance. كما أن إيثريوم والمشروعات الصغيرة...
أدت مخاطر تصاعد مشاكل القطاع المصرفي إلى الضغط الهبوطي على المؤشرات الأوروبية اليوم. كان المستثمرون يأملون أن تستقر المخاطر مع استحواذ بنك UBS (UBSG.CH)...
أدى بدء الجلسة الأوروبية إلى زيادة معدل التذبذب في أزواج اليورو ، المرتبط ، من بين أمور أخرى ، بإصدار مؤشرات مديري المشتريات ، فضلاً عن المخاوف المتكررة...
تخسر أسهم دويتشه بنك أكثر من 10٪ في بداية جلسة التداول الأخيرة لهذا الأسبوع وسط النفور العام من المخاطرة في نهاية الأسبوع ، وموجة ضخمة من شراء السندات...
فرنسا ، مؤشرات PMI لشهر مارس. تصنيع. الفعلي: 47.7. المتوقع: 48 السابق: 47.4 خدمات. الفعلي: 55.5. المتوقع: 52.4 السابق: 53.1 ألمانيا ، مؤشرات PMI...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح منخفض في أوروبا تركز الاهتمام على قراءات مؤشر مديري المشتريات من الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة صباح...
يرتفع زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي على خلفية موجة بيانات مبيعات التجزئة القوية جدًا في المملكة المتحدة. مبيعات التجزئة في...
صباح الخير. أنهت جلسة أمس في وول ستريت بمزاج إيجابي نسبيًا ، مع إنهاء مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية صعوديًا. مع ذلك ، كانت جلسة أمس متقلبة للغاية وتم محو...
ترتفع العملات المشفرة اليوم جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الرئيسية في وول ستريت. تراجعت المخاوف بشأن الأزمة المصرفية إلى حد ما ، حيث اتخذ المستثمرون أخيرًا...
إفلاس بنك وادي السيليكون ، نهاية معاناة كريدي سويس لعدة سنوات مع استحواذ UBS على البنك وسط معاملة غير مسبوقة لحملة السندات ومخاوف بشأن استقرار ليس فقط...
2:30 مساءً بتوقيت جرينتش - EIA تخزين الغاز الطبيعي. الفعلي: -72 bcf. المتوقع: -75 bcf. السابق: -58 bcf "بلغت مخزونات الغاز1900 مليار قدم مكعب...
تقود الأسهم التقنية ارتفاعات قوية اليوم في وول ستريت ، والتي استوعبت قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وتصريحات...
2:00 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة ، مبيعات المنازل الجديدة لشهر فبراير. الفعلي: 640 ألف. المتوقع: ٦٥٠ ألف. السابق: 670 ألف المبيعات...
