"بلوك" ينخفض بنسبة 19٪ بعد تقرير هيندنبورغ للأبحاث 📉
نشر صندوق هيندنبورغ الاستثماري للأبحاث تقريرًا خاصًا ، أُعلن عنه منذ يوم أمس ، يتضمن وجهة نظر سلبية بشأن كتلة الأعمال التجارية المالية (SQ.US) ، التي يديرها...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
بدأت المؤشرات الأمريكية جلسة اليوم بارتفاع "بلوك إنك" تحت ضغط من تقرير هيندنبورغ للأبحاث Coinbase في ظل إجراءات SEC في بداية جلسة...
يستقر المؤشر الرئيسي الألماني فوق منطقة رئيسية. مخطط W1 يتعافى مؤشر DAX / DE30 هذا الأسبوع. بالأمس ، تراجع المؤشر قبل أعلى المستويات من...
يوحي KNOT من البنك المركزي الأوروبي ، المعروف بنهجه المتشدد إلى حد ما ، بأن أسعار الفائدة قد ترتفع بشكل أقل خلال اجتماع مايو. بالطبع ، يرى الحاجة...
لا يرى بنك جولدمان ساكس أي مخاطر سلبية على أسعار السلع على الرغم من احتمالية حدوث أزمة مصرفية ويرى متوسط احتمال ارتفاع بنسبة 28٪ خلال الاثني عشر شهرًا...
المطالبات أعلى / أقل / تمشيا مع التوقعات. مطالبات البطالة: من المتوقع 191 ألف مقابل 201 ألف (192 ألفًا سابقًا) مطالبات البطالة المستمرة: 1694 ألفًا...
تراجعت الأسواق في أوروبا بعد تصريحات باول ويلين يرفع بنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري أسعار الفائدة كما هو متوقع Rheinmetall يصل إلى مستويات تاريخية...
رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25٪ كما كان متوقعًا على نطاق واسع. من المحتمل أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين...
حقائق: رفع بنك Norges أسعار الفائدة ويتوقع المزيد من الارتفاعات ارتد الزوج من الحد الأعلى للقناة الصاعدة EURNOK ، الفاصل الزمني D1. المصدر:...
رفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.50٪ كما كان متوقعًا على نطاق واسع. قال صناع السياسة إنهم لا يستطيعون استبعاد زيادة...
تراجع مؤشر UK100 من أعلى مستوى اسبوعي قبل قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا. من المتوقع أن يرفع البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة...
كان قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي كالمعتاد أهم حدث كلي اليوم. قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما هو متوقع. ترك...
سيولة البنوك الأمريكية كافية وأموال الأمريكيين آمنة كان رد فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي مبكرًا على أزمة العديد من البنوك توفر برامج القروض...
يظل المتوسط لعام 2023 دون تغيير عند 5.1٪. يعد هذا تغييرًا كبيرًا ، نظرًا لموقف بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل أسبوعين فقط. التوقعات لعام 2024 مرتفعة...
تم رفع الأسعار ويشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المزيد من تشديد السياسة يجب أن يكون مناسبًا مما يدل ان الفيدرالي ليس قلق بشأن صحة الاقتصاد. ومع ذلك...
رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس، بما يتماشى مع توقعات السوق. ليصل المعدل الى 5٪ الآن.
علق عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا اليوم على الوضع في الاقتصاد الأوروبي والسياسة النقدية ، واقترح أن أرباح الشركات في بعض الصناعات...
تسبب نشر تقرير من وزارة الطاقة الأمريكية في بعض التحركات في سوق النفط. قفزت مخزونات النفط الخام بشكل غير متوقع بينما انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير...
تسببت النتائج المالية لشركة GameStop (GME.US) الأفضل من المتوقع في فتح أسهم الشركة اليوم مع فجوة تصاعدية ضخمة تزيد عن 50٪. أدى التفاؤل المتزايد في GME...
أطلقت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم بالقرب من الخط الثابت قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش فيرجن...
