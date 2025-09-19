DE30: المؤشرات الأوروبية ثابتة قبل قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
المؤشرات في أوروبا تحتفظ بمكاسب متواضعة قبل قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لا يرى البنك المركزي الأوروبي أي علامة على ضعف التضخم الأساسي -...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
حقائق في الولايات المتحدة ، لا يزال التضخم أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ ، ويتم الاحتفاظ به بشكل أساسي في الخدمات. سوق العمل...
هل سيخفف بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته؟ في الآونة الأخيرة ، في 8 مارس ، توقع السوق أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرتفع بمقدار 50 نقطة أساس في مارس ، ويمكن...
30US لنبدأ تحليل اليوم بمخطط US30. بالنظر إلى الفاصل الزمني D1 ، يمكن أن نلاحظ أن السعر تمكن من الصعود مرة أخرى فوق مستوى 326200 نقطة ، والذي...
الجنيه البريطاني هو أفضل عملات مجموعة العشرة أداءً اليوم ، حيث أظهرت أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الساخنة تسارع التضخم الرئيسي والأساسي في المملكة...
ارتفعت العملة الأكثر شعبية صباح الأربعاء بعد مجموعة من التعليقات المتشددة من رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد. في رأيها ، لا يلنتهي صانعو السياسة بزيادة...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح أقل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش تقرير وزارة الطاقة عن مخزونات...
ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 10.40٪ على أساس سنوي في فبراير من 10.10٪ في يناير ، أعلى من تقديرات السوق البالغة 9.9٪ على أساس سنوي. جاءت...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس مرتفعة وسط توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيشدد السياسة بشكل أقل في المساء. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.30٪...
يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة إلى موسكو في الأيام الأخيرة ، حيث تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. تمت مراقبة الزيارة عن كثب في الغرب بحثًا...
شهد الذهب ارتفاعًا هائلاً بين 8 مارس و 20 مارس 2023. وقفز السعر من أدنى مستوى عند حوالي 1810 دولارًا للأونصة في 8 مارس 2023 إلى أعلى مستوى عند حوالي 2010...
فريبورت ماكموران (FCX.US) هي واحدة من أكبر منتجي النحاس وأكبر منتج للموليبدينوم في العالم. تدير الشركة عمليات تعدين الذهب بالاشتراك مع الحكومتين الأمريكية...
قال ألكسندر نوفاك ، نائب رئيس الوزراء الروسي لمجمع طاقة الوقود ، إن خفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا الذي تم طلبه لشهر مارس سيظل ساريًا حتى...
تم إصدار بيانات مبيعات المنازل الأمريكية لشهر فبراير في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم واتضح أنها كانت ضربة هائلة. جاءت البيانات عند 4.58 مليون...
مؤشرات وول ستريت تفتح على ارتفاع راسل 2000 يرتفع بنسبة 3٪ ويختبر مساحة 1800 نقطة First Majestic Silver يتراجع بنسبة 16٪ بعد تعليق العمليات في منجم...
حقائق تعززت حالة التوقف المؤقت في دورة رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي في اجتماعه في 4 أبريل يضغط عدم اليقين المحيط بالقطاع المصرفي...
ذكرت وول ستريت جورنال أن Jaimie Dimon ، الرئيس التنفيذي لشركة JP Morgan (JPM.US) لا يزال يعمل على خطة جديدة لمساعدة First Republic Bank (FRCUS) ؛ أدى...
12:30 صباحًا بتوقيت جرينتش - كندا ، تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير. العنوان. الفعلي: 5.2٪ سنويًا. التوقعات: 5.4٪ على أساس...
النفط: انخفض النفط بشكل ملحوظ وسط اضطراب القطاع المصرفي هناك شائعات بأن المؤسسات المالية اضطرت لإغلاق مراكزها المفتوحة على النفط من أجل دعم السيولة...
تمدد المؤشرات في أوروبا مكاسبها الصباحية مؤشر ZEW أقل من التوقعات السوق ينتظر خطاب الرئيس لاجارد تجلب جلسة التداول يوم الثلاثاء في القارة القديمة...
