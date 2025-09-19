مؤشر ZEW للثقة أقل من التوقعات!
10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش - ألمانيا ، مؤشر ثقة ZEW لشهر مارس. الفعلي: 13.0. التوقعات: 15.0. سابقًا: 28.1 الظروف الحالية: الفعلي: -46.5. التوقعات:...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
الحدث الرئيسي لهذا الشهر ، قرار سعر الفائدة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. على الرغم من أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يُشار إليه دائمًا على أنه حدث...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح مرتفع في أوروبا معنويات ZEW في ألمانيا ، وتضخم مؤشر أسعار المستهلكين في كندا وبيانات سوق العقارات في الولايات...
أنهى التداول يوم أمس في وول ستريت وفي أوروبا على ارتفاع ، معوضًا عن الخسائر التي تكبدها في وقت سابق من اليوم بسبب حالة عدم اليقين التي أحاطت باستحواذ...
انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2021. قد يعتقد المرء أن شخصًا ما ، في مكان ما ، يضخ براميل إضافية من النفط ثم يغمر السوق...
خطاب اليوم من لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي والتصريحات من Stournaras فشلت في إثارة تحركات كبيرة في الأسواق. وقالت لاجارد إنه من المتوقع أن يظل التضخم...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم في أجواء مختلطة دعم الاستحواذ على Credit Suisse من قبل UBS أسهم البنوك الأمريكية تراجعت First Republic...
تعود القارة القديمة للتقدم بعد البداية الصعبة لليوم ، ويغطي UBS الانخفاضات التي حدثت في وقت مبكر من اليوم بالكامل تتفاعل وول ستريت مع استحواذ...
شهدت المؤشرات الأوروبية بداية ضعيفة لأسبوع جديد حيث بدأت المؤشرات الرئيسية من القارة القديمة جلسة التداول النقدي اليوم مع فجوات سعرية هبوطية كبيرة. جاء...
استمر اليورو في التعافي مقابل الدولار في بداية هذا الأسبوع ، بعد الانهيار الحاد في الأسبوع الماضي - والذي كان مدفوعًا بالمخاوف حول Credit Suisse التي وضعت...
حقائق يتداول زوج العملات EURGBP في قناة صاعدة بدأ الزوج في التداول الجانبي مؤخرًا رد فعل صاعد إلى مستوى الدعم 0.8725 رأي يتداول...
لم يمنع ضعف المعنويات في البورصات العملات المشفرة من الارتفاع انخفض ارتباط سعر البيتكوين بالمؤشرات الرئيسية بشكل ملحوظ مؤخرًا يقترب سعر...
بدأ النفط تعاملات الأسبوع الجديد على انخفاض وسط انفور من المخاطرة. خام غرب تكساس الوسيط ينخفض إلى ما دون 65 دولارًا للبرميل ويتم تداوله عند أدنى مستوى...
يستمر التحرك الصعودي القوي الذي بدأ في سوق الذهب في 8 مارس 2023 في بداية أسبوع جديد. يمكن رصد حالات العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية في بداية أسبوع...
تم تعيين المؤشرات الأوروبية لافتتاح أقل يو بي إس يشتري بنك كريدي سويس في صفقة مدعومة من الحكومة أعلنت 6 بنوك مركزية عن إجراءات لتعزيز السيولة بالدولار...
أعلن البنك الوطني السويسري أن UBS سيشتري Credit Suisse في صفقة رتبتها الحكومة. سيشتري البنك مقابل 3 مليارات فرنك سويسري وسيحصل على 9 مليارات...
يمر النفط بيوم سيئ آخر حيث انخفض كل من خام برنت (النفط) وغرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) بأكثر من 2٪ خلال اليوم. تعد حالة العزوف عن المخاطرة بشكل عام ، والناجمة...
تنخفض أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من 5٪ اليوم حيث تستمر مجموعة جديدة من توقعات الطقس في الولايات المتحدة في إظهار درجات حرارة أعلى في...
أصدرت جامعة ميشيغان مؤشر ثقة المستهلك السريع لشهر مارس اليوم في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تبين أن البيانات أسوأ بكثير مما توقعته الأسواق. بيانات...
بدأت المؤشرات الأمريكية الجلسة النقدية على انخفاض مؤشر ناسداك 100 يتراجع عن مقاومة 12750 نقطة تقفز FedEx عند ترقية توقعات الأرباح بدأت المؤشرات...
