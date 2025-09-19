ارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف بعد بيانات الإنتاج الصناعي
استقر الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة دون تغيير عند 0.0٪ في فبراير ، أقل من توقعات السوق بارتفاع 0.2٪ شهريًا. اليورو مقابل الدولار الأميركي غير...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المؤشر الأساسي في أوروبا يخسر في الجزء الثاني من الجلسة تتفاعل الشركات مع أنباء انهيار SVB نتائج FedEx تدفع شركات الخدمات اللوجستية بدأت الجلسة...
انخفضت أسعار المنتجين في كندا إلى -0.8٪ شهريًا في فبراير ، من 0.4٪ في يناير وعكس توقعات السوق بارتفاع 0.4٪. على أساس سنوي ، انخفض مؤشر أسعار المنتجين إلى...
انخفض سعر النفط بشكل كبير منذ بداية الأسبوع الجاري ، ومن المستحيل عدم ربطه بالاضطراب الحالي المتعلق بالقطاع المصرفي حول العالم. كان تداول النفط الخام WTI...
يتجه سعر السهم نحو قيعان أسبوعية. لم يتم الحفاظ على مستوى 2 فرنك سويسري لكل سهم ؛ وفقًا لـ Morningstar ، سجل البنك تدفقات خارجية صافية تزيد عن 200...
تتمتع العملات المشفرة بيوم آخر من المكاسب القوية مع ارتفاع BITCOIN بأكثر من 7 ٪ والتطلع نحو علامة 27000 دولار. حصلت العملة الأكثر شعبية على أعلى مستوى...
حقائق: الدولار النيوزيلندي يرتفع مدعوماً بمساعدة البنوك الأمريكية كسر الزوج فوق منطقة المقاومة الرئيسية NZDUSD ، الفاصل الزمني D1. المصدر:...
تمكن زوج العملات الأكثر شيوعًا من الدفاع عن الدعم الحاسم عند 1.0530 ، والذي يتزامن مع خط الاتجاه الصعودي طويل المدى و 38.2٪ فيبوناتشي للموجة الهابطة التي...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح أعلى القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير من منطقة اليورو ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان لشهر مارس...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس مرتفعة حيث خففت حزمة الإنقاذ لبنك First Republic من مخاوف السوق بشأن فشل بنك آخر في الولايات المتحدة. ارتفع...
تشير مصادر مجهولة إلى أن قرار البنك المركزي الأوروبي برفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد اتُخذ لأن البنك المركزي السويسري قرر دعم بنك Credit Suisse....
انخفاض مخزونات الغاز الأمريكية 58 مليار قدم مكعب (توقع انخفاض 61 مليار قدم مكعب ، وانخفاض سابق قدره 84 مليار قدم مكعب) يستجيب الغاز بانخفاض طفيف. يقع...
الآن لدينا خبران مهمان للأسواق. أفادت وول ستريت جورنال منذ الدقائق الماضية أن البنوك الكبرى مثل مورجان ستانلي وجي بي مورجان ستكون مهتمة بإعادة رسملة بنك...
كان رد فعل المؤشر الألماني الرائد تجاه علامة مهمة. مخطط W1 انخفض مؤشر DAX / DE30 إلى أدنى مستوى خلال شهرين هذا الأسبوع. ومع ذلك ، فقد استجاب المؤشر...
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن جي بي مورجان ومورجان ستانلي وبنوك كبرى أخرى تجري محادثات لضخ رأس المال في بنك فيرست ريبابليك المتعثر (FRCUS). ارتفعت أسهم...
بدأت المؤشرات الأمريكية جلسة اليوم بانخفاض ناسداك لا يزال أقوى من S & P500 خسرت أسهم First Republic Bank (FRC.US) أكثر من 30٪ أثرت قراءة المطالبات...
حقائق: تظهر وول ستريت قوة نسبية مقابل المعايير من القارة القديمة يدعم الهيكل الفني المضاربين على ارتفاع السوق الرأي: كانت العقود الآجلة...
لا يزال التضخم مرتفعا للغاية تشير التوقعات إلى أن التضخم سيظل مرتفعا لفترة طويلة تم وضع التوقعات قبل المشاكل الأخيرة في القطاع المصرفي
تحدى البنك المركزي الأوروبي مخاوف السوق وقرر مواصلة رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس اليوم. يأتي هذا في الوقت الذي خفض فيه البنك توقعاته الخاصة بالتضخم...
خلال الأسبوع الماضي ، شهدت أسهم الشركات في القطاع المصرفي انخفاض كبيرًا. وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى الانخفاض الحاد في First Republic (FRC.US) ، التي فقدت...
