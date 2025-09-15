ترامب ميديا تجمع 2.5 مليار دولار لصالح صندوق بيتكوين للخزانة
أعلنت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا (DJT.US) عن طرح خاص بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي بمشاركة 50 مستثمرًا مؤسسيًا، وذلك لبناء واحدة من أكبر صناديق بيتكوين...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
مؤشر أسعار المنازل في الولايات المتحدة لشهر أبريل: 3.7% على أساس سنوي (مقارنةً بـ 3.9% سابقًا) أسعار المنازل على أساس شهري: -0.1% مقابل...
أعلنت شركة «أدنوك للحفر»، فوزها بعقد بقيمة 4.22 مليار درهم ما يعادل 1.15 مليار دولار لمدة 15 عاماً من شركة أدنوك البحرية، لتشغيل حفارتين...
صدرت بيانات طلبيات السلع المعمرة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: طلبيات السلع المعمرة: السابق: 7.6%, المتوقع: -7.6%, الفعلي: -6.3% طلبيات السلع...
النفط: لا يزال النفط الخام تحت الضغط في ظل استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بوضع التجارة العالمية. قبل عطلة نهاية الأسبوع، هدد دونالد...
تشير بيانات تقرير ACEA (رابطة مصنعي السيارات الأوروبية) إلى انخفاض حاد في مبيعات تسلا في أوروبا في أبريل 2025. في جميع أنحاء أوروبا، سجلت تسلا انخفاضًا...
تراجع الذهب اليوم بنحو 1.4% وسط ارتفاع مؤشرات وول ستريت وارتفاع الدولار الأمريكي (USDIDX)، الذي ارتفع بأكثر من 0.4% على الرغم من انخفاض عوائد سندات الخزانة...
انخفضت أسعار الذهب اليوم بشكل رئيسي نتيجةً لانحسار التوترات التجارية العالمية وتحول معنويات المستثمرين بعيدًا عن أصول الملاذ الآمن كالذهب، نحو استثمارات...
انخفضت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية يوم الثلاثاء عقب بيانات مبيعات السيارات الإقليمية المخيبة للآمال، والتي أظهرت انخفاضًا في تسجيلات السيارات...
08:45، فرنسا - بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو. الفعلي: 0.7% على أساس سنوي. المتوقع: 0.9% على أساس سنوي. السابق: 0.8% على أساس سنوي. مؤشر أسعار...
استقرت العقود الآجلة قبيل التداول الفوري الأوروبي. استأنف الذهب انخفاضه، مما يشير إلى انحسار حالة عدم اليقين بعد قرار ترامب بوقف تعديلات الرسوم الجمركية...
شهدت أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعًا خلال جلسة يوم الثلاثاء، بعد أن شهدت أمس تداولات محدودة نسبيًا بسبب عطلة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة،...
أُغلقت بورصة الأسهم الأمريكية اليوم بمناسبة يوم الذكرى. كما أُغلقت بورصة الأسهم البريطانية بسبب عطلة البنوك الربيعية. أعلن دونالد ترامب تأجيل تطبيق...
كان رد الفعل الأولي على خفض تصنيف الدين الأمريكي من قبل وكالة موديز ضئيلاً بشكل مفاجئ، لكن الأيام التالية جلبت ضعفًا ملحوظًا للدولار. في الخلفية، لدينا...
أعلنت حكومتا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت أن عمليات الوفرة المشتركة تمكنت من اكتشاف بترولي جديد لحقل (شمال الوفرة وارة - برقان)، الذي يقع على...
سجّلت شركات أدنوك المدرجة في البورصة أداءً متميزًا خلال الربع الأول من العام الجاري ، بدعم من الخطط الطموحة والمشروعات التي تنفذها عملاقة النفط الإماراتية...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي ترامب يعود الى لعبة الرسوم الجمركية الذهب عند مفترق طرق العملات المشفرة تسجل مستويات قياسية...
سجل مؤشر داكس الألماني انتعاشًا قويًا يوم الاثنين، مرتفعًا بنحو 1.6% متجاوزًا مستوى 24,000 نقطة لكلٍّ من المؤشر النقدي وعقد DE40. ويأتي هذا الانتعاش...
تجاوزت أسعار البيتكوين قمم يناير الأسبوع الماضي، مما يؤكد، وفقًا للافتراضات التقليدية للتحليل الفني، استمرار الاتجاه الصعودي. في حال ثبات السعر فوق مستوى...
ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية بعد أن مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموعد النهائي لفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على سلع الاتحاد الأوروبي...
