نظرة على مخطط USDJPY (15.03.2023)
حقائق: يتداول الزوج تحت مستوى الدعم الرئيسي أبطل الزوج بنية 1: 1 يقع زوج العملات USDJPY تحت المتوسط المتحرك لمدة 100 فترة على فترة...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
حقائق: يتداول الزوج تحت مستوى الدعم الرئيسي أبطل الزوج بنية 1: 1 يقع زوج العملات USDJPY تحت المتوسط المتحرك لمدة 100 فترة على فترة...
استأنفت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية انزلاقها اليوم بعد افتتاح الجلسة النقدية. تبين أن الارتداد الذي لاحظناه أمس كان قصير الأمد ويظهر الركود اليوم أن...
كان الارتياح في الأسواق الناجم عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع ، بهدف احتواء مخاطر انهيار SVB ، قصير الأجل. انتعشت...
صدرت بيانات النشاط الشهرية من الصين خلال جلسة التداول الآسيوية وتبين أنها كانت مختلطة. كانت هذه أول قراءة شهرية للنشاط من الصين في عام 2023 وتضمنت بيانات...
تم نشر نتائج Inditex (ITX.ES) ووضعت شركة النسيج مرة أخرى معايير جديدة للمبيعات والأرباح القياسية. على الرغم من أن السوق اليوم يسعر المبيعات ، حيث تقوم...
تتوجه المؤشرات الأوروبية لافتتاح ثابت من المتوقع أن تظهر بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية انخفاضًا طفيفًا في فبراير بيانات المستوى الثاني من الاتحاد...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس على ارتفاع ملحوظ حيث تعافت الأسواق بعد عمليات البيع المكثفة المرتبطة بـ SVB. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة...
أدى التنفيذ القادم لـ Filecoin Virtual Machine (FVM) إلى مزيد من النشاط على شبكة Filecoin ، حيث ارتفع سعر العملة المشفرة بنسبة 30٪ تقريبًا في غضون 24 ساعة...
ارتفعت وول ستريت بحدة في بداية الجلسة قراءة مؤشر أسعار المستهلك جاءت مثل التوقعات انتعشت أسهم البنوك المحلية بشكل ديناميكي بعد انخفاض يوم أمس شهدت...
صدرت بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة لشهر فبراير اليوم في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش وجاءت متماشية مع توقعات السوق. تباطأ...
12:30 مساءً بتوقيت جرينتش - مؤشر تضخم أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر فبراير. العنوان. الفعلي: 6.0٪ سنويًا. المتوقع: 6.0٪ سنويًا. السابق:...
الأسواق في أوروبا ترتفع قبل قراءة مؤشر أسعار المستهلك ارتفعت قوائم البنوك الأمريكية بشكل حاد قبل افتتاح الجلسة الأمريكية تشهد جلسة...
تواجه شركة Micron (MU.US) وشركات الذاكرة الأخرى حاليًا مشكلة كبيرة تتمثل في وجود مخزونات كبيرة من البضائع غير المباعة مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الذاكرة...
هدأ الوضع في الأسواق بعد نهاية فوضوية الأسبوع الماضي وإطلاق متقلب هذا الأسبوع. بينما من المرجح أن تستمر التطورات في القطاع المصرفي الأمريكي في تشكيل تحركات...
أصدر ثاني أكبر بنك في سويسرا ، وهو بنك كريدي سويس (CSGN.CH) ، تقريره السنوي بعد تأخير بسبب أمر استدعاء من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). أعلن البنك...
حقائق محى البيتكوين معظم الانخفاضات في فبراير ومارس في 4 أيام فقط ارتفاع سوق العملات المشفرة كانت مدفوعة برد فعل الأسواق على دعم البنك الأمريكي...
كان تداول زوج العملات USDJPY منخفضًا مؤخرًا. أوقف الزوج الحركة الصعودية السابقة عند المتوسط المتحرك لـ 200 جلسة الأسبوع الماضي وبدأ التراجع حيث بدأت المشكلات...
تستعد المؤشرات الأوروبية لافتتاح أعلى قليلاً من المتوقع أن يكون معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي قد تباطأ في فبراير ارتفعت العوائد...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض ، بعد جلسة متقلبة. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.15٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.28٪...
خلال جلسة اليوم ، شهدنا تقلبًا متزايدًا ليس فقط في سوق الأسهم ، ولكن أيضًا في سوق السلع. بسبب الانخفاض على مؤشرات الأسهم الرئيسية ، تحركت أسعار النفط والغاز...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم