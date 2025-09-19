يعود البيتكوين للارتفاع فوق مستوى 24000 دولار📈
قدم الجزء الثاني من جلسة يوم الاثنين تحسنًا ملحوظًا في المعنويات في الأسواق التقليدية ، حيث أبطلت وول ستريت الانخفاضات المبكرة. يتم تداول المؤشرات الأمريكية...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تحاول المؤشرات الأمريكية تعويض الخسائر المبكرة المزيد من البنوك على شفير الإفلاس أسهم ZIM ترتفع بعد الإفراج عن الأرباح تتميز بداية الأسبوع...
انتعشت العملات المشفرة على الرغم من الوضع الذي لا يزال غير مؤكد في القطاع المصرفي الأمريكي ، بعد التدخل الذي تم استقباله ببهجة من قبل المنظمين. في مواجهة...
الأسواق في أوروبا في حالة ذعر بسبب مشاكل في القطاع المصرفي تنخفض توقعات السوق حول رفع الفوائد تجلب جلسة التداول يوم الاثنين في الأسواق الأوروبية...
لقد حدث الكثير خلال الأيام القليلة الماضية في القطاع المصرفي الأمريكي. انهار بنك وادي السيليكون في أعقاب تهافت المودعين الى بنك وتكبد خسائر فادحة في محفظته...
تنخفض أسعار خام غرب تكساس الوسيط نحو 72.7 دولارًا أمريكيًا للبرميل ، وبذلك تصل إلى ما يقرب من 6٪ انخفاضًا على أساس يومي. أدى الذعر في الأسواق بسبب المخاوف...
تراجعت أسهم Credit Suisse (CSGN.CH) أكثر من 11٪ خلال جلسة اليوم وسط موجة من الذعر التي أحاطت بالقطاع المالي. إن المعنويات المتشائمة تدفع بمقايضات التخلف...
حقائق تم تداول الكاكاو في قناة صاعدة انخفضت الأسعار مع تدهور معنويات السوق تراجعت السلع إلى الحد الأدنى من هيكل Overbalance رأي تم...
تعد قضايا القطاع المصرفي الأمريكي حاليًا الموضوع الرئيسي في الأسواق في جميع أنحاء العالم. بينما يبدو أن الإجراءات التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي ، وخزانة...
تم تداول العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية على ارتفاع ملحوظ هذا الصباح بعد أن تدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي وخزانة الولايات المتحدة للحد من مخاطر العدوى...
بدأت المؤشرات الأوروبية تداول اليوم ولم يتغير كثيرًا بعد أن تدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي وخزانة الولايات المتحدة للحد من مخاطر العدوى من انهيار SVB. ومع...
أدى مزيج من مشاعر "الرغبة في المخاطرة" التي يغذيها الأمل حول "مساعدة بنك الاحتياطي الفيدرالي" ومشكلات القطاع المصرفي إلى الضغط الهبوطي...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح ثابت ، وارتفاع العقود الآجلة في الولايات المتحدة بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية يطلقان برنامجًا...
يمكن ملاحظة بعض الارتياح على العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية في بداية أسبوع جديد حيث تدخلت السلطات الأمريكية في تداعيات انهيار بنك SVB و...
تم إيقاف إدراج Silicon Valley Bank Financial (SIVB.US) الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له في أعقاب قرار صادر عن الهيئة التنظيمية في كاليفورنيا FDIC...
سيكون التركيز الأسبوع المقبل على بيانات التضخم ومبيعات التجزئة الأمريكية حيث يلوح في الأفق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس. سوف يركز المستثمرون...
سجل القطاع المالي في الولايات المتحدة أمس أكبر انخفاض له منذ ما يقرب من 3 سنوات. أثرت عمليات البيع أيضًا على البنوك في البورصات العالمية الأخرى. سبب الاضطراب...
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2٪ تقريبًا لتصل إلى ما فوق 1865 دولارًا أمريكيًا ، بينما ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 4.0٪ تقريبًا للأوقية يوم الجمعة ، حيث ضغط تقرير...
تخسر أسهم First Republic (FRC.US) أكثر من 30٪ اليوم على الرغم من أنها انتعشت بالفعل ما يقرب من 20٪ من أدنى مستوياتها في الجلسة. لقد وصل السهم عند المستويات...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على انخفاض الوظائف غير الزراعية أعلى من التوقعات تمدد شركة SVB Financial (SIVB.US) عمليات البيع هبوط...
