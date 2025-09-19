افتتاح أسواق الولايات المتحدة: تتعرض وول ستريت لضغوط من المخاوف بشأن SVB
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على انخفاض الوظائف غير الزراعية أعلى من التوقعات تمدد شركة SVB Financial (SIVB.US) عمليات البيع هبوط...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
صدر تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش وأظهر أن الاقتصاد الأمريكي أضاف بشكل غير متوقع 311 ألف وظيفة في فبراير ، مقارنة...
بعد انهيار سيلفرغيت كابيتال ، يطرح السوق سؤالاً رئيسياً. هل هناك بنك تشفير آخر يمكن أن يكون في خطر؟ لا تزال أعين المضاربين تتطلع نحو بنك التوقيع لكن ويلز...
أضاف الاقتصاد الأمريكي بشكل غير متوقع 311 ألف وظيفة في فبراير ، مقارنة بزيادة قدرها 517 ألفًا في يناير وأعلى بكثير من توقعات السوق البالغة 205 آلاف. كسر...
عدم اليقين في الولايات المتحدة يضعف المعايير الأوروبية تركز اهتمام المستثمرين على تقرير NFP خفض Hypoport التوقعات بشكل حاد لعام 2023 تجلب آخر...
تنخفض عملة البيتكوين وتتوقف عند خط الدعم الرئيسي ، وقد تم القضاء على 70 مليار دولار من رسملة سوق العملات المشفرة بالكامل قيمة التصفية الناتجة عن انخفاض...
يتحول انتباه المستثمرين إلى مشاكل القطاع المصرفي الأمريكي بعد انخفاض بنسبة 60٪ في أسهم شركة SVB Financial وما تلاه من عمليات بيع لأسهم البنوك الأمريكية...
ادى الإعلان غير المتوقع من بنك وادي السيليكون (SVB) أمس موجات صادمة في وول ستريت. قالت SVB إنها تطلق...
تراجعت مؤشرات وول ستريت بشكل كبير يوم أمس. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.85٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.66٪ وهبط ناسداك بنسبة 2.05٪. تراجع راسل...
ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن الإمدادات المحلية من الغاز الطبيعي انخفضت بمقدار 84 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في 24 فبراير من -81 مليار...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على ارتفاع ارتفعت مطالبات البطالة الأولية أكثر من المتوقع وبحسب ما ورد تفكر أوبر (UBER.US) في فصل أعمال...
يواجه المؤشر الألماني الأساسي قرارًا مهمًا. مخطط W1 وصل مؤشر DAX / DE30 إلى مستوى مرتفع جديد هذا الأسبوع عند 15718 نقطة. ومع ذلك ، فإن...
حققت أسهم شركة داسو للطيران الفرنسية (AM.FR) ، المعروفة بإنتاج طائرات رافال المقاتلة ، مستويات قياسية ومكاسب مضاعفة اليوم. سجلت الشركة المصنعة للطائرات...
مطالبات البطالة: 211 ألف مقابل 195 ألف متوقعة (190 ألفًا سابقًا) مطالبات البطالة المستمرة: 1718 ألفًا مقابل 1659 ألفًا متوقعًا (1655 ألفًا سابقًا) قبل...
تضعف العملات المشفرة مرة أخرى ويتم تداول البيتكوين بسعر ٢١٧٠٠ دولار حيث انتشر الخوف في السوق بعد أنباء إنهاء بنك سيلفرغيت كابيتال (SI.US). ونتيجة لتعليق...
يتعرض البنك السويسري Credit Suisse (CSGN.CH) باستمرار لضغط هبوطي. واليوم ، تخسر الأسهم أكثر من 5.0٪ بعد الإعلان عن تأجيل نشر النتائج السنوية في مواجهة...
تخسر المؤشرات في القارة القديمة في المرحلة الأولى من جلسة اليوم فشل مؤشر داكس في الاختراق فوق قمم منطقة التوحيد الأخيرة يعلق LEG Immobilien مدفوعات...
تحركت شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM.US) ، وهي شركة رائدة في تصنيع الرقائق ، بشكل جانبي في الأسابيع الأخيرة ، حيث أخذت نفسا بعد تحرك...
تفكيك بنك التشفير الرئيسي: سيلفرغيت انخفضت أسهم البنك المتخصص في معاملات العملات المشفرة Silvergate Capital (SI.US) والمدرجة في بورصة نيويورك (NYSE)...
تعرض سعر الذهب لضربة في وقت سابق من هذا الأسبوع مع كون باول المتشدد هو السبب الرئيسي وراء هذه الحركة. ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي بشدة خلال شهادته نصف...
