في التقويم الاقتصادي: مطالبات البطالة وتقرير مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة
تدشن المؤشرات الأوروبية جلسة ثابتة مطالبات البطالة وتقرير تخزين الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تنخفض احتمالات السوق لرفع سعر الفائدة...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
تدشن المؤشرات الأوروبية جلسة ثابتة مطالبات البطالة وتقرير تخزين الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تنخفض احتمالات السوق لرفع سعر الفائدة...
تعرضت المؤشرات الصينية لضغوط اليوم. تخسر شركة CHNComp 1.5٪ ويتم تداول HKComp بانخفاض 1.5٪ تقريبًا. أشار وزير الخارجية الصيني إلى أن العلاقات...
بدأت لتوها شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس. في البداية تراجعت المؤشرات وتعزز الدولار بعد التصريحات المتعلقة برفع أسعار الفائدة....
تم نشر نص شهادة باول للتو ولم يتسبب في أي تحركات في السوق. فيما يلي الملاحظات الرئيسية من باول: تنخفض العقود الآجلة لمعدلات الفائدة قصيرة...
لا تحتاج شركة IBM (IBM.US) إلى مقدمة ، ولكن فقط في حالة كونها شركة تقنية ذات طوابق معروفة بريادتها لأنظمة الحوسبة الكبيرة. ولكن هذا كان من قبل ، والآن...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم بانخفاض طفيف باول سيدلي بشهادته نصف السنوية في الكونجرس الأمريكي الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش انخفض...
نقل السناتور مارك وارنر أن مجموعة من 12 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي ستقدم تشريعات اليوم تمنح وزير التجارة الأمريكي سلطة جديدة لفرض حظر كامل على TikTok...
النفط: روسيا تصدر كميات قياسية من الديزل إلى البرازيل (دولة نفطية) بدأت روسيا أيضًا في تصدير الديزل إلى المملكة العربية السعودية (دولة نفطية أيضًا) قد...
كتب نيك تيميراوس من صحيفة وول ستريت جورنال في أحدث مقال له أن "من المرجح أن يحذر باول في كابيتول هيل من أن النشاط الاقتصادي القوي هذا العام قد يدفع...
حقائق: ارتد الدولار الكندي مقابل الين الياباني من الدعم الرئيسي قصير المدى المعنويات على المدى القصير صعودية الرأي: شهد الدولار الكندي...
اختلطت مؤشرات القارة العجوز قبل شهادة باول Zalando مكاسب بعد نتائج مالية قوية يتعرض المزاج السائد في القارة القديمة لضغوط قبل اليوم الأول لجلسات...
سيظهر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي اليوم في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش في اليوم الأول...
أعلن بنك الاحتياطي الأسترالي قرار سعر الفائدة خلال الليل. تم رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.60٪ ، بما يتماشى مع توقعات السوق. هذا هو...
وفقًا لتقارير بلومبرج ، تخططت منصات ميتا (META.US) لتسريح المزيد من آلاف الموظفين ، والتي من المحتمل أن يتم الانتهاء منها الأسبوع المقبل لتصل الشركة الى...
يتم تداول مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية عند ارتفاع ليوم آخر على التوالي. يأتي هذا على الرغم من التباين في جلسة وول ستريت يوم أمس والتداول المختلط...
أطلقت المؤشرات الأوروبية جلسة التداول النقدية اليوم والتي تغيرت قليلاً باول سيدلي بشهادته نصف السنوية في الكونجرس الأمريكي خطابات رؤساء...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس مختلطًا ، حيث شهدت مؤشرات وول ستريت الرئيسية تحركات صغيرة إلى حد ما. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.07٪ ، وارتفع...
يتم تداول مؤشر CAC40 الفرنسي على ارتفاع بنسبة 0.4٪ يوم الاثنين بالقرب من أعلى مستوى جديد على الإطلاق ، مدعومًا بمكاسب في الأسهم الفاخرة مثل LVMH (MC.FR)...
يضغط اليورو مرة أخرى على الدولار الأمريكي ، بينما توسعت المؤشرات في مكاسبها يوم الجمعة وتبقى عائدات الولايات المتحدة مستقرة. يظل المضاربون على الارتفاع...
يواصل سعر سهم أستون مارتن (AML.UK) نموه الديناميكي بعد نشر نتائج مالية رائعة. الأداء الجيد لفرناندو ألونسو ولانس سترول خلال سباق جائزة البحرين الكبرى خلال...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم