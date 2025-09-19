افتتاح أسواق الولايات المتحدة: تمدد وول ستريت ارتفاعها في بداية الأسبوع الجديد
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على ارتفاع انخفاض العوائد يدعم قطاع التكنولوجيا خفضت Tesla (TSLA.US) أسعار أغلى موديلاتها أطلقت...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تتداول المؤشرات من منطقة اليورو بشكل مختلط في بداية الأسبوع طلبيات السلع المعمرة الأمريكية على التقويم بورش وفيراري تصوتان على حظر محرك الاحتراق...
يدعو هولزمان من البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة 50 نقطة أساس في الاجتماعات الأربعة القادمة. بالإضافة إلى ذلك ، يود أن يتم تضمين برنامج PEPP في تخفيض الميزانية...
يواصل اليورو مقابل الدولار الأميركي حركته الهبوطية اليوم ، على الرغم من التصريحات المتشددة لكبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي وانخفاض العائدات...
تبدأ أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة (NATGAS) أسبوعًا جديدًا بفجوة سعرية هبوطية كبيرة ، بعد اختبار 3.00 دولارات لكل MMBTu يوم الجمعة. وتجدر الإشارة...
تتعرض أسهم بنك Credit Suisse السويسري (CSGN.US) لضغوط في بداية الأسبوع الجديد بسبب أنباء بيع جميع أسهم البنك من قبل Harris Associates ، التي كانت أكبر...
بدأت العملات المشفرة الأسبوع في مزاج ضعيف نسبيًا ، على الرغم من الزخم الإيجابي على المؤشرات من يوم الجمعة ، والذي استمر اليوم في الجلسة الآسيوية ومستمر...
قد يشهد AUDUSD بعض التحركات في الساعات والأيام القادمة. تلقى الزوج ضربة عند إطلاق تداول هذا الأسبوع حيث حددت الصين هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى بيانات طلبيات المصانع الأمريكية لشهر يناير ، مراجعة طلبيات السلع المعمرة تشير أسواق العقود الآجلة...
يتم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الغالب عند ارتفاع اليوم ، على الأرجح استجابة لارتفاع وول ستريت يوم الجمعة وارتفع تداول مؤشر Nikkei...
أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي تقرير السياسة النقدية نصف السنوي اليوم ، وسيشهد باول الأسبوع المقبل أمام الكونجرس. قد يقدم بيانه بعض التلميحات بشأن المسار...
لا تزال أسعار الشحن العالمية عند مستويات منخفضة، على الرغم من انفتاح اقتصاد الصين بعد الوباء. ومع ذلك ، تظهر الصين تحسنًا في البيانات الناعمة مثل مؤشرات...
تستعد الأسواق لأسبوع مزدحم ومثير للاهتمام سيشهد الكثير من الأحداث من الدرجة الأولى. سيتوجه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول إلى الكونجرس لمدة يومين من...
انخفض مؤشر مديري المشتريات ISM للخدمات في الولايات المتحدة إلى 55.1 في فبراير من 55.2 في الشهر السابق ، أعلى من توقعات المحللين عند 54.5. في...
انهارت أسعار النفط بعد تقارير وول ستريت جورنال بأن الإمارات العربية المتحدة ستطلب من سلطات أوبك إعطاء الضوء الأخضر لزيادة إنتاج النفط. قد يعني ذلك مزيدًا...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على ارتفاع انخفاض العائدات على السندات يجلب بعض الراحة لقطاع التكنولوجيا ارتفاع سهم C3.ai (AI.US) في...
تسببت مشكلة سيلفرغيت كابيتال في أن يبدأ السوق في رؤية أوجه التشابه مع وضع FTX على الرغم من أن حجم سيلفرجيت هذه المرة أصغر بكثير وأن الإفلاس ليس نتيجة...
يتم تداول الذهب بارتفاع 0.5٪ اليوم ولكن المعادن الثمينة الأخرى تشهد تحركات أكبر. ارتفعت الفضة والبلاتين بنسبة 0.7٪ و 1.0٪ على التوالي. من ناحية أخرى، يتراجع...
أدت المخاوف المتزايدة بشأن تداعيات بنك Silvergate Capital الأمريكي الذي يركز على العملات المشفرة إلى حدوث موجات صدمة في أسواق العملات المشفرة. خسرت Bitcoin...
