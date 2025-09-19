يختبر DE30 مقاومة 15500 مرة أخرى ، وتقفز Lufthansa بنسبة 5٪ بتوجيهات متفائلة
يتم تداول مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية على ارتفاع بنسبة تصل إلى 1٪ DE30 يقوم بمحاولة أخرى لكسر منطقة فوق 15500 نقطة لوفتهانزا تقفز 5٪ بعد التوجيه...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
حقائق: ارتد اليورو مقابل الجنيه الإسترليني عن هيكل 1: 1 الاتجاه قصير المدى لا يزال هبوطا يتداول الزوج في قناة هابطة رأي: تداول زوج العملات...
العملات المشفرة تحت المراقبة حيث يحتمل حدوث انهيار آخر في الأسواق. تتزايد المخاوف بشأن الوضع المالي لبنك سيلفرغيت ، وهو بنك متخصص في معاملات العملات المشفرة....
المؤشرات الأوروبية تفتتح الجلسة على ارتفاع ISM للخدمات الأمريكية تحت المراقبة بعد القفزة الهائلة الشهر الماضي العملات المشفرة تغرق في مخاوف سيلفرغيت تشير...
قطعت المؤشرات الأمريكية سلسلة خسائر وأغلقت تداول يوم أمس على ارتفاع. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.76٪ ، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.73٪ ، وارتفع مؤشر...
Novavax (NVAX.US) ، Nuvaxovid ، منتج للأدوية المضادة لـ Covid-19 ، حقق عائدات ضخمة على مدى السنوات القليلة الماضية ، لكن هذه الإيرادات انتهت مع مرور الوباء...
ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن الإمدادات المحلية من الغاز الطبيعي انخفضت بمقدار -81 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في 24 فبراير من -71 مليار...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على انخفاض في الغالب تشير أحدث البيانات الأمريكية إلى احتمال تشكيل دوامة الأجور هبوط سهم Tesla (TSLA.US)...
تعزز الدولار الأمريكي بشكل حاد بعد بيانات اليوم ، في حين قفزت العائدات فوق 4 ٪ حيث زادت تكاليف العمالة في الربع الرابع بشكل غير متوقع 3.2 ٪ من QOQ من 2.0...
قرار مهم في أدنى مستوى يوم الجمعة. W1 الرسم البياني تخلى DAX / DE30 عن مكاسب الأسبوع ، وانزلق إلى أقل من 78.6 ٪ من التراجع وتقترب من أدنى...
كان عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلب استحقاقات البطالة 0.190 مليون في الأسبوع المنتهي في 25 فبراير، مقارنة بـ 0.192 مليون في الأسبوع السابق. جاءت قراءة...
تم إصدار دقائق من أحدث اجتماع للبنك المركزي الأوروبي ، ومع ذلك لم تسبب أي تحركات رئيسية في السوق حيث جرت المناقشات قبل 3 أسابيع ، تليها نشر عدد من البيانات...
حقائق: الأسترالي يعكس الخسائر على البيانات الصينية المتفائلة ارتد الزوج من منطقة الدعم الرئيسية Audusd ، H4 الفاصل. المصدر: xStation5 قفز...
المؤشرات الأوروبية تتداول على انخفاض طفيف DE30 يختبر الحد الأدنى للقناة الهابطة ينخفض Covestro بعد توقعات Q1 مخيبة للآمال تتداول...
صوتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكية يوم الأربعاء لصالح التشريعات التي من شأنها أن تمنح جو بايدن سلطة حظرTiktok بفعالية في الولايات المتحدة...
تم إصدار أرقام Flash CPI لشهر فبراير من الاتحاد النقدي الأوروبي (منطقة اليورو) في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش اليوم. أظهرت المطبوعة الألمانية التي...
قد يتحرك اليورو في وقت لاحق اليوم عندما يتم إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير من منطقة اليورو ومحضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في الساعة...
تشير العقود الآجلة لمؤشر داكس إلى انخفاض طفيف في افتتاح الجلسة الأوروبية يتطلع متداولو اليورو إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ودقائق البنك المركزي...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة التداول الأولى في الشهر الجديد منخفضة في الغالب. بينما أنهى مؤشر داو جونز وراسل 2000 مستويًا إلى حد ما ، انخفض S&P...
انخفض سهم Virgin Galactic (SPCE.US) بأكثر من 15٪ يوم الأربعاء حيث كشف أحدث تقرير ربع سنوي أن شركة رحلات فضائية ممولة من إمبراطورية ريتشارد برانسون ، كانت...
