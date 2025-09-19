فيرجن جالاكتيك ينخفض بنسبة 15.0٪ بعد النتائج المالية الأخيرة
انخفض سهم Virgin Galactic (SPCE.US) بأكثر من 15٪ يوم الأربعاء حيث كشف أحدث تقرير ربع سنوي أن شركة رحلات فضائية ممولة من إمبراطورية ريتشارد برانسون ، كانت...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تسبب نشر تقرير من وزارة الطاقة الأمريكية في بعض التحركات في سوق النفط. قفزت مخزونات النفط الخام أكثر من المتوقع ، في حين انخفضت مخزونات البنزين بشكل غير...
قفز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في الولايات المتحدة إلى 47.7 في فبراير من 47.4 في الشهر السابق، دون توقعات المحللين عند 48.0. في وقت سابق ، تم...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على انخفاض ارتفاع العوائد وتعليقات كاشاري من بنك الاحتياطي الفيدرالي تلقي بثقلها على الأسهم تراجع سهم...
أظهرت البيانات الأولية أن معدل التضخم السنوي في ألمانيا ظل دون تغيير عند 8.7٪ على أساس سنوي في فبراير ، أعلى من تقديرات السوق البالغة 8.5٪. على أساس...
تنخفض أسهم الشركات العاملة في قطاع العقارات في المملكة المتحدة اليوم بعد مؤشرات قاتمة من مجلس إدارة أحد أكبر مطوري الجزر البريطانية ، بيرسيمون ، والشهر...
بدأ اليورو شهر مارس بشكل قوي حيث أظهرت بيانات التضخم الأولية الجديدة من فرنسا وإسبانيا تسارع ضغوط الأسعار الشهر الماضي. كما ارتفع معدل التضخم في شمال الراين...
المؤشرات الأوروبية تتداول على ارتفاع DE30 يختبر منطقة مقاومة 15500 نقطة بوما تنخفض بعد بيانات 2022 يتم تداول أسواق الأسهم في أوروبا على ارتفاع...
البيانات الكلية أمس من الولايات المتحدة ، أي الانخفاض الحاد في مؤشر ثقة المستهلك كونفرنس بورد (على الرغم من الزيادة المتوقعة) وضعف مؤشر مديري...
كان تداول الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني يتم بشكل جانبي في الأيام الأخيرة ولكن الزوج قد يتجه إلى اختراق هذا الركود قصير المدى اليوم. دعم إصدار مؤشرات...
تدعم مؤشرات مديري المشتريات الصينية المتفائلة الحالة المزاجية في الأسواق من المتوقع أن تظهر قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الألماني تباطؤًا التصنيع...
خلال جلسة يوم امس ، ارتد سعر الذهب من أدنى مستوياته الأخيرة فوق مستوى 1،800 دولار للأوقية ، وهو مستوى لم نشهده منذ ديسمبر 2022. اكتسبت الحركة الصعودية...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة التداول الأخيرة لشهر فبراير على انخفاض. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.30٪ ، وتحرك مؤشر داو جونز بنسبة 0.71٪ ، وانخفض مؤشر...
أعلنت Meta Platforms (META.US) عن إطلاق فريق لتطوير منتجات قائمة على الذكاء الاصطناعي لتطبيق WhatsApp و Messenger و Instagram. تستثمر الشركة في التعلم...
انخفض مؤشر ثقة المستهلك لمجلس المؤتمر الأمريكي إلى 102.9 في فبراير ، من 107.1 في الشهر السابق وأقل بكثير من توقعات السوق عند 108.5. مؤشر الوضع الحالي...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على انخفاض يأخذ بنك أوف أميركا في الاعتبار أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة إلى 6.0٪ الهدف...
أطروحة الاستثمار بالاستفادة من مجموعة بيانات الأعمال والسياق الاقتصادي الكلي الحالي، سوف نستكشف في تحليلنا التالي الوضع وآفاق النمو لشركة ASML Holding...
ركود الاقتصاد الكندي عند 0.0٪ في الربع الأخير، بعد نمو بنسبة 0.7٪ في الربع الثالث. على أساس سنوي، انخفض الاقتصاد إلى 0.0٪ على أساس ربع سنوي في الربع...
ارتفع مؤشر Baltic Dry إلى أعلى مستوياته في 5 أسابيع وارتفع أكثر من 80٪ في الأيام السبعة الماضية كانت الزيادات مدفوعة بشحنات خام الحديد إلى الصين،...
