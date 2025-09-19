حصاد السلع - النفط والغاز الطبيعي والذهب والبلاديوم (28.02.2023)
النفط: تخطط المملكة العربية السعودية لزيادة أسعار تصدير النفط للشحنات إلى آسيا روسيا توقف تدفق النفط عبر خطوط الأنابيب إلى بولندا على...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
حقائق: ارتد السعر من الحد الأعلى لهيكل 1: 1 لا يزال الشعور العام هبوطيًا على المدى المتوسط رأي: أطلقت أسعار القهوة مؤخرا حركة تصحيحية. على...
التجارة الأوروبية تغيرت قليلا استقرار DE30 بعد قفزة الأمس انخفض سهم باير بنسبة 5٪ تقريبًا بعد توقعات مخيبة للآمال يتم تداول المؤشرات الأوروبية...
تلقى الجنيه البريطاني طلبًا أمس مع ارتفاع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي مرة أخرى فوق علامة 1.20 بعد تراجع الأسبوع الماضي. يمكن تسمية النشوة...
تم إصدار تقارير مؤشر أسعار المستهلكين فلاش لشهر فبراير من فرنسا وإسبانيا اليوم في الساعة 7:45 صباحًا بتوقيت جرينتش و 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. كانت التوقعات...
مجموعة المؤشرات الأوروبية لافتتاح مسطح بيانات مؤشر أسعار المستهلك فلاش لشهر فبراير من فرنسا وإسبانيا شهد مؤشر ثقة المستهلك كونفرنس بورد تحسنًا في...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس بارتفاع طفيف. وقفز مؤشر S&P 500 بنسبة 0.31٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.22٪ ، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة...
انخفض اليورو مقابل الدولار الأميركي بشكل حاد يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ أوائل يناير، ولكن المعنويات تحسنت بعد عطلة نهاية الأسبوع. عزز اليورو يوم...
تتميز جلسة اليوم بتحسن في معنويات السوق. يرتد اليورو مرة أخرى مقابل الدولار الأمريكي بعد أن اختبر السعر منطقة دعم مهمة تم تحديدها عند 1.0550. إذا...
تحاول العملات المشفرة في بداية الأسبوع تعويض الانخفاضات التي حدثت في عطلة نهاية الأسبوع ، عندما تراجعت عملة البيتكوين إلى ما دون 23000 دولار في موجة مخيبة...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على ارتفاع انخفضت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية أكثر من المتوقع ارتفاع مخزون Union Pacific (UNP.US)...
ارتدت NATGAS بعد الانخفاضات الهائلة في الأسبوع الماضي، سجل السعر زيادة بنسبة 12٪، وهو أعلى ارتفاع في 5 أيام منذ أكتوبر 2022 نمو صادرات محطة فريبورت...
التقى رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك في وندسور" برئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" لمناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد...
تتداول المؤشرات الأوروبية على ارتفاع DE30 تحت منطقة المقاومة الرئيسية يعود Commerzbank (CBK.DE) إلى مؤشر DAX أطلقت المؤشرات الأوروبية...
حقائق رسم زوج NZDUSD نمط قمة مزدوجة كسر الزوج ما دون خط العنق للنموذج يشير نطاق المعتاد للاختراق إلى احتمالية حدوث انخفاض بنسبة تزيد عن 4٪ يتداول...
بدأت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة أسبوعًا جديدًا بحركة صعودية. NATGAS تواصل الحركة الصعودية التي أطلقت يوم الجمعة. كانت هذه الخطوة ناتجة عن...
تستعد المؤشرات الأوروبية لافتتاح أعلى قليلاً بيانات ثانوية من الولايات المتحدة رئيس وزراء المملكة المتحدة سوناك يلتقي رئيس المفوضية الأوروبية فون...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على انخفاض في بداية أسبوع جديد. انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 0.1٪ ، وانخفض مؤشر S & P / ASX 200...
يتم تداول العملات المشفرة على انخفاض وسط النفور العام من المخاطرة. تراجعت Bitcoin مرة أخرى إلى الدعم الحاسم عند 23000 دولار ، بينما انخفض Ethereum...
لقد تجاوزنا محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالفعل ويتحول انتباه الأسواق الآن إلى محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر عقده يوم الخميس....
