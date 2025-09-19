ثلاثة أسواق مهمة يجب مراقبتها الأسبوع المقبل (24.02.2023)
لقد تجاوزنا محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالفعل ويتحول انتباه الأسواق الآن إلى محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر عقده يوم الخميس....
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
لقد تجاوزنا محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالفعل ويتحول انتباه الأسواق الآن إلى محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر عقده يوم الخميس....
أثارت أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي التي جاءت أعلى من المتوقع عمليات بيع مكثفة في وول ستريت وأضافت التعليقات اللاحقة من عضوين في بنك الاحتياطي الفيدرالي...
تم تعديل معنويات المستهلكين في جامعة ميشيغان للولايات المتحدة صعوديًا إلى 67 في فبراير ، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2022 ، من 66.4 في البداية. تم تعديل مقياس...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم بانخفاض حاد تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية أعلى من التوقعات انخفض سهم Carvana (CVNA.US) بنسبة...
تراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشرات وول ستريت الرئيسية بشكل حاد بعد نشر أحدث حزمة بيانات لشهر يناير. كان الاهتمام في الغالب على بيانات تضخم نفقات الاستهلاك...
حزمة البيانات لشهر يناير: التضخم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي: 5.4٪ مقارنة بالعام الماضي مقابل 5.0٪ على أساس سنوي متوقع (5.0٪ على أساس سنوي سابقًا) تضخم...
لا تزال عملة البيتكوين تحوم حول 24000 دولار وكان تقلبها محدودًا بشكل ملحوظ لعدة أيام ، وهو ما سبق تاريخياً تحركات الأسعار المفاجئة. قبل إصدار بيانات تضخم...
حقائق: تدعم Ueda أسعار الفائدة شديدة الانخفاض ارتد المؤشر من منطقة الدعم الرئيسية JAP225 الفاصل الزمني ، D1. المصدر: xStation5 ارتفع...
المؤشرات الأوروبية تمحو المكاسب المبكرة يتحول انتباه المستثمر إلى تقرير تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي انخفض BASF بشكل حاد بعد نتائج ضعيفة وتوقعات...
يعتبر الدولار الأمريكي من أفضل عملات مجموعة العشرة أداءً قبل حوالي ساعتين من إصدار بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة لشهر يناير....
خسرت أسهم مجموعة Cineworld Group (CINE.UK) أكثر من 25٪ في وقت مبكر من جلسة اليوم بعد الانتكاسات ضد الاستحواذ على الشركة المتعثرة. قالت الشركة إنها تلقت...
شهد اليورو مقابل الين الياباني بعض الحركات اليوم. قدمت جلسات الاستماع التأكيدية من كازو أويدا ، الذي من المقرر أن يحل محل كورودا كرئيس لبنك اليابان ، تقلبات...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى شهد PCe الأساسي في الولايات المتحدة تباطؤًا طفيفًا في يناير ميستر وبولارد من بين المتحدثين الفيدراليين اليوم تشير...
شهدت مؤشرات وول ستريت جلسة متقلبة يوم أمس لكنها أنهت التداول في النهاية محققة مكاسب جيدة. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.53٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز...
فشل نشر تقرير من وزارة الطاقة الأمريكية في إحداث تحركات كبيرة في سوق النفط. قفزت مخزونات النفط الخام أكثر من المتوقع بينما انخفضت مخزونات البنزين بشكل...
ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن الإمدادات المحلية من الغاز الطبيعي انخفضت بنسبة -71 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في 17 فبراير من -100 مليار...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على ارتفاع انخفضت مطالبات البطالة بشكل غير متوقع معدل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ينخفض في الربع...
تم تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع من عام 2022 هبوطيًا إلى 2.7٪ من القراءة الأولية 2.9٪. عكست التقديرات المحدثة في المقام الأول...
حقائق: اخترق الزوج فوق منطقة مقاومة رئيسية مزيج من البيانات الاقتصادية الجيدة في المملكة المتحدة وسياسة بنك اليابان الحذرة المستمرة يفضّلان الاتجاه...
تم تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع من عام 2022 هبوطيًا إلى 2.7٪ من القراءة الأولية 2.9٪. في نفس الوقت تم إصدار بيانات من سوق...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم