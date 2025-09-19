ارتفع سهم علي بابا بنسبة 6.0٪ بفضل نتائج متفائلة للربع الثالث
قفز سهم Alibaba Group Holding Ltd (BABA.US) بنسبة 6.0٪ قبل جرس الافتتاح بعد أن أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة نتائج مالية أفضل من المتوقع...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
انخفضت البيتكوين مرة أخرى وتنزلق إلى ما دون 24000 دولار على الرغم من أن العقود الآجلة في وول ستريت تتداول بارتفاع طفيف اليوم ، وفشل محضر اجتماع اللجنة...
معنويات السوق مرتفعة في أوروبا التضخم في منطقة اليورو اعلى بشكل طفيف تبدأ مرسيدس-بنز التعاون مع جوجل تجلب جلسة التداول يوم الخميس في الأسواق...
تربح Nvidia (NVDA.US) ما يقرب من 8٪ قبل افتتاح وول ستريت حيث فاقت الإيرادات والأرباح توقعات المحللين. يتم تحريك آمال وول ستريت من خلال قطاع مراكز البيانات...
يمثل هذا الأسبوع الذكرى السنوية الأولى للتحركات العسكرية في شرق اوروبا. في حين كان من المتوقع أن يكون الصراع قصير الأجل ، فقد تبين أن الواقع...
أعلن البنك المركزي التركي عن قراره الأخير بشأن سعر الفائدة اليوم في الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. كان متوسط التوقعات بين الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع...
تم تداول زوج EURUSD منذ بداية فبراير. انسحب زوج العملة الرئيسي بنسبة 4 ٪ تقريبًا على المخطط اليومي الذي تم الوصول إليه في 2 فبراير 2023. يمكن أن يكون الأداء...
تستعد المؤشرات الأوروبية لافتتاح أعلى قليلاً تنقيحات بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأوروبي وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة من المتوقع...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس بشكل متباين. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.16٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.26٪ ، وارتفع مؤشر نناسداك بنسبة...
أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم على انخفاض مع مؤشر Stoxx 600 down بما نسبته 0.4٪ متأثراً بقطاعي التعدين والبنوك. أغلق مؤشر داكس فوق الخط الثابت...
كانت محضر الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة متشددة لكن المستثمرين كانوا يتوقعون هذه الرواية. لم تقدم الوثيقة العديد من المعلومات الجديدة...
تم إصدار محضر آخر اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. كان يُنظر إلى المنشور على أنه متشدد ولكنه لم يتسبب في البداية في أي تحركات كبيرة في الأسواق....
تسلا - الشركة المصنعة للسيارات ذاتية القيادة تعرضت أسهم Tesla (TSLA.us) للضغط الأسبوع الماضي بعد أن تم التخلص التدريجي من برامج الشركة الكاملة (FSD...
انتهى آخر اجتماع FOMC برفع 25 نقطة أساس ، وحتى وقت قريب ، افترض السوق أننا كنا على مقربة من نهاية دورة التشديد الحالية. تغيرت هذه الرواية بشكل كبير بعد...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على ارتفاع طفيف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفاع...
علق جيمس بولارد ، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس بتشدد على السياسة النقدية اليوم ونرى المزيد من انخفاض اليورو. وفقًا لبولارد ، المعروف بموقفه...
تعمل شركة شل (SHEL.UK) بشكل جيد على الرغم من أن مشاكل الإمداد الشتوي وأزمة الطاقة لم تتحقق. يشهد الغاز الطبيعي عمليات بيع غير مسبوقة ، وتراجعت أسعار النفط...
الدولار الأسترالي هو أسوأ عملات مجموعة العشرة أداءً اليوم ، متأثراً ببيانات الماكرو المحبطة للآمال. ارتفع مؤشر أسعار الأجور المعدل موسمياً في أستراليا...
تنخفض الأسواق الأوروبية بعد جلسات ضعيفة في آسيا والولايات المتحدة يتحول انتباه المستثمر إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يعزز تصنيف...
